2024新北拉麵懶人包！ 推薦拉麵控 8家不能沒吃過的好味道

一年四季不分春夏秋冬，拉麵都是非常受歡迎的美食，從街頭林立的拉麵店就能看出來。台灣人有多愛吃拉麵？從集結眾多熱愛拉麵同好的「台灣拉麵愛好會」火熱的程度就能感受到。拉麵控們看過來！燃起拉麵魂的時候到了！今天為拉麵夥伴們精選了新北必吃的拉麵名店，快來看看有哪一間還沒有吃過，趕緊加入新北美食行程中，馬上出發朝聖去吧！

新北美食｜2024新北拉麵懶人包

永和 辰拉麵

圖片來源/IG@justlamen

曾榮獲台灣拉麵愛好會年度金賞的辰拉麵，是永和人一定都知道的排隊名店。湯底主要分為鹽味雞湯、醬油清湯、豚骨醬油三種，招牌的豚骨醬油濃湯，喜歡濃郁重口味的人一定會為之驚艷。捲曲的麵體吸附了滿滿湯頭後，滑順入喉口感層次豐富。愛吃肉的朋友再加點上叉燒大满足，用12片叉燒肉片鋪滿拉麵碗上，保證滿足你雀躍的美食胃。

營業資訊

店家地址：新北市永和區文化路110號1樓

連絡電話：02-8751-2883

營業時間：12：00–17：00（公休日詳見粉絲團）

永和 醉心拉麵

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在新北頂溪捷運站附近的醉心拉麵主打泡系雞白湯、櫻桃鴨清湯拉麵，不定期推出限定口味，吸引不少慕名而來的饕客。湯頭帶有日本釀造醬油的鮮香清甜，搭配日本全粒粉製作的細直麵，整碗拉麵風韻高雅久久不散。

營業資訊

店家地址：新北市永和區仁愛路42號

營業時間：17：00–21：00（週日、一公休）

板橋 双豚ラーメン

圖片來源/IG@lovenoodle666，@alin_eattoomuch

板橋區的排隊名店，湯頭濃稠偏重口，超厚叉燒軟嫩。最有特色的「湯匙立正特濃濃豚骨拉麵」，湯頭濃厚到湯匙可直立於湯中，濃郁豚骨湯底令人驚艷。加入醃漬的酸甜辣蘿蔔片和蒜泥，解膩效果絕佳。

營業資訊

店家地址：新北市板橋區民生路三段193號

營業時間：11：30–14：00 /17：00–21：30

板橋 懸日ラーメン

圖片來源/IG@weifood.life

懸日ラーメン以水果入麵，推出檸．雞白湯、蕉·味噌等口味。檸．雞白湯湯頭微微的檸檬香氣，配上滷五花、炸雲吞，果香的清新風拉麵十分特別。

營業資訊

店家地址：板橋區板橋文化路一段31號

營業時間：平日17：00–22：00 /假日 11：30–14：00/17：00–22：00（週一公休）

三重 丸宗拉麵屋

圖片來源/IG@ramening_

丸宗拉麵屋以全雞熬製高湯，湯頭清澈鮮美。鹽味雞湯香氣純粹，搭配煙燻五花叉燒和手包雲吞，味道層次豐富，讓人回味無窮。

營業資訊

店家地址：新北市三重區龍門路258號

連絡電話：0909-017-952

營業時間：17：00-20：30（週一公休）

新店 海貓亭拉麵 うみねこ亭

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海貓亭拉麵的雞白湯金黃濃郁，雞油香氣十足，加上叉燒、筍乾、溏心蛋，簡單卻豐富的味道。每月29是肉肉日，豬雞叉燒加量不加價，肉食愛好者不可錯過。

營業資訊

店家地址：新北市新店區新店路27號

營業時間：週一至三17:30 – 20:30；週六日11:30 – 13:30 、17:30 – 20:30

新莊 熊越岳

圖片來源/IG@bettyfoodie_

熊越岳是新莊的超人氣拉麵店，清湯叉燒拉麵醬香十足，搭配洋蔥碎、蔥花與唐辛子絲，口感層次豐富。以百岳命名的不定期限定拉麵，也總吸引拉麵迷朝聖。

營業資訊

店家地址：新北市新莊區幸福路736號B1

營業時間：11：00-14：00/17：00-21：00

新莊 讓麵煮一會 雞白湯らーめん

圖片來源/IG@hanccdd_

這家雞白湯專門店推出川．辛雞白湯拉麵和松露雞白湯等創意口味。干貝漢堡為必點單品，生食級干貝夾入蟹味噌和蟹肉棒，鮮甜滑嫩，讓人難忘。

營業資訊

店家地址：新北市新莊區中華路一段45巷1號1樓

營業時間：平日17：00–21：00；週六日12：00–14：00/17：00–21：00(週一公休)

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