快訊

恐激怒川普？ 陸今年貿易順差料近1兆美元新高

北捷攻擊案英雄全找到了！奪刀制伏碩士女 金融男、廚師默默離去

TaiwanPlus報導美選…稱川普「重刑犯」惹議 公視回應了

信義耶誕節又贏了！童趣「巨型純白耶誕樹」夢幻降臨　「英倫風耶誕造景」瞬移福爾摩斯與愛麗絲的神秘世界

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

耶誕節要來了！每到年末，全台各地都會出現不同造型的耶誕樹。台北信義商圈已有「巨型純白耶誕樹」矗立新光三越A11館前，延續去年的童話風不僅夢幻又充滿童趣，雪白一片超有冬季浪漫氛圍感，北部人先衝打卡拍一波。

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

信義區耶誕樹報到！每逢這個時節，台北信義新光三越A11館前都會出現一棵巨型耶誕樹，今年的「純白耶誕樹」驚喜亮相，高聳雪白的耶誕樹和頂端的星星畫龍點睛，底部則圍了一圈耶誕老人與可愛綿羊的藝術裝置，整體以紅、白、金色點綴十分應景，耶誕氣息漸濃，不少人一看都讚「(跟新北耶誕城相比)信義今年又贏了」。

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

此外，同樣位於信義區的統一時代百貨台北店「愛•Sharing」耶誕造景也強勢登場，今年以英倫名著為藍本，能夠沉浸在福爾摩斯的偵探世界及愛麗絲的夢遊仙境裡，有圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室等必拍造景，令許多網友直呼「信義耶誕節贏了」、「信義區也太厲害了」。值得一提的是，現場「13米高耶誕樹」與浪漫燈區將於11/15 18:00點燈，即將璀璨開場。

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

圖／IG@gominkin授權
圖／IG@gominkin授權

編輯推薦

新光三越 熱門打卡 熱門景點 童話 聖誕節

相關新聞

信義耶誕節又贏了！童趣「巨型純白耶誕樹」夢幻降臨　「英倫風耶誕造景」瞬移福爾摩斯與愛麗絲的神秘世界

耶誕節要來了！每到年末，全台各地都會出現不同造型的耶誕樹。台北信義商圈已有「巨型純白耶誕樹」矗立新光三越A11館前，延續去年的童話風不僅夢幻又充滿童趣，雪白一片超有冬季浪漫氛圍感，...

雙北人月底救星！三重在地「隱藏版涼麵」點得到義大利麵 客製點法「最低40元起」有夠狂 13種口味任你選

義大利麵40元起！新北三重有間隱藏版好店，同時販售涼麵與義大利麵兩種美味，在開幕一週年更新菜單，特別是義大利麵部分超級客製化，最低只要40元就能開吃！令不少網友看到都驚呼「...

向日葵花海爆發！ 北市大佳、美堤河濱花之饗宴 圓仔花和自然系花海盛開

【旅奇傳媒/編輯部報導】在秋高氣爽的季節，台北市河濱花海花之饗宴開跑了，萬眾矚目大佳河濱公園向日葵花海與美堤河濱公園圓仔花、自然系花海皆盛開中，大佳近2萬盆向日葵與美堤6,000平方公尺的水岸花海，歡

一秒穿越古代！ 松山美食推薦「青樓」中國風潮流中菜餐酒館 人氣必點「東坡肉、XO醬蝦漿油條」

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 早在青樓還沒搬家之前就吃過，對其創意東方風味菜品印象極佳，這次和朋友聚餐就選在松山店，又香又麻又辣的水煮牛，滷得極為軟嫩且入口即化的東

肉肉控最愛的丼飯、咖哩2選1！ 松山巷弄美食推薦「肥豚屋豬排食堂」 超厚實巨無霸豬排一口咬下大滿足

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 最近突然懷念起去年在東京吃的超肥厚豬排飯，一股想吃的念頭一旦興起就無法輕易放下，立刻搜尋台北市哪裡能夠吃到超過3公分厚的巨無霸豬排，還真被

「基隆一百光影盛典」雷射燈光秀璀璨登場！歡慶基隆港設市百年

【旅奇傳媒/編輯部整理】為慶祝基隆市設市百年，基隆市政府於海洋廣場舉辦「基隆一百光影盛典」，必拍亮點之一的雷射燈光秀，自即日起至明年01/05每晚17:00-21:00整點登場，連續63天閃耀海洋廣場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。