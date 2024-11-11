信義耶誕節又贏了！童趣「巨型純白耶誕樹」夢幻降臨　「英倫風耶誕造景」瞬移福爾摩斯與愛麗絲的神秘世界

耶誕節要來了！每到年末，全台各地都會出現不同造型的耶誕樹。台北信義商圈已有「巨型純白耶誕樹」矗立新光三越A11館前，延續去年的童話風不僅夢幻又充滿童趣，雪白一片超有冬季浪漫氛圍感，北部人先衝打卡拍一波。

圖／IG@gominkin授權

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信義區耶誕樹報到！每逢這個時節，台北信義新光三越A11館前都會出現一棵巨型耶誕樹，今年的「純白耶誕樹」驚喜亮相，高聳雪白的耶誕樹和頂端的星星畫龍點睛，底部則圍了一圈耶誕老人與可愛綿羊的藝術裝置，整體以紅、白、金色點綴十分應景，耶誕氣息漸濃，不少人一看都讚「(跟新北耶誕城相比)信義今年又贏了」。

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此外，同樣位於信義區的統一時代百貨台北店「愛•Sharing」耶誕造景也強勢登場，今年以英倫名著為藍本，能夠沉浸在福爾摩斯的偵探世界及愛麗絲的夢遊仙境裡，有圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室等必拍造景，令許多網友直呼「信義耶誕節贏了」、「信義區也太厲害了」。值得一提的是，現場「13米高耶誕樹」與浪漫燈區將於11/15 18:00點燈，即將璀璨開場。

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