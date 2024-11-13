賞花加碼！關渡花海再增展區 群山圍繞別具自然野趣

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北市北投（關渡）地區的花海有點不一樣，除了原八仙展區外，再加碼新增一個河濱展區，成為既有山又有水的賞花風景特區。喜歡不受打擾的秘境感，即可在八仙展區擁抱群山，享受漫步田野的自然野趣；或者喜歡鬧中取靜，則可選擇避開車水馬龍的河濱展區，跟著可愛動物裝置一起野餐合影；抑或您統統不放過，騎著自行車，沿著河濱2個展區一起收下，「2024關渡花海．花續北投」提供遊客選擇的自由，隨選自己喜愛的風景。

▲跟著充滿童趣的小兔子探訪童話花園。 圖：台北市政府工務局／提供

台北市政府表示，台北在2017年8月至2018年2月運用洲美蜆仔港公園旁北投士林科技園區基地開工前，舉辦「驚艷關渡 花現新洲美」花海活動，首次跟市民朋友介紹「關渡平原」這塊台北綠寶石。之後為了讓市民朋友更加深入認識北投，工務局尋覓到承德路7段401巷的農耕區，以開放土地所有權人及土地使用人於冬季休耕申請種植景觀作物來營造花海，一路走來已經第7年。不過因當地為農耕區，路小交通不便，為了關渡農田永續發展及減少超載的遊憩活動干擾當地居民生活，今年嘗試做些改變，回到原點北投士林科技園區周邊。

▲摩天之戀。 圖：台北市政府工務局／提供

工務局表示，配合北投士林科技園區逐漸發展成型及科學藝術園區基礎建設陸續完成，為帶動花海新氣象並提升市民遊憩體驗。今年度關渡花海加入河景，擇定洲美蜆仔港公園旁的雙溪河濱公園營造花海，周邊交通較為便利，民眾亦可順遊鄰近的雙溪濕地公園及兒童新樂園。

▲「是誰撒下黃波斯」裝置。 圖：台北市政府工務局／提供

今年度關渡花海沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，設計概念依然圍繞著「探秘」主題，搭配周圍的山水自然景色，讓民眾自行尋訪揭秘。民眾可在11月前往八仙展區-承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田，穿越小徑尋找觀音山、大屯山系為背景的秘境花海。也可到鄰承德路6段雙溪河濱公園（雙溪濕地公園、兒童新樂園對岸）的河濱展區，欣賞外雙溪水景與花海的絕妙搭配，解密「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3分區截然不同的視覺景觀。

今年的關渡花海有點不一樣，除了群山圍繞頗具自然野趣的花海，享受秘境中不受打擾，市區中遠離塵囂，讓風吹花舞療癒心靈。更別錯過，沿著外雙溪水景，跟著可愛的兔子，尋覓稻草熊蹤，一路揭秘打卡，順遊雙溪濕地公園、兒童新樂園半日遊的自助旅行風。即日起至11/17到「2024關渡花海．花續北投」尋找花海。

◉ 2024 關渡花海．花續北投

■ 河濱展區／外雙溪水景搭配花海

・地點：鄰承德路6段雙溪河濱公園（雙溪濕地公園、兒童新樂園對岸）

・捷運：芝山站

・公車：福美承平路口或中鼎第二總部或兒童新樂園或士林監理站

■ 八仙展區／觀音山、大屯山系群山圍繞的田園花海

・地點：承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田

・捷運：唭哩岸站

・公車：大南客運小21（八仙抽水站無站牌，隨招隨停）

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