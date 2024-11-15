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林家花園年度視覺盛宴！古蹟結合《魔幻光影》光雕秀超吸睛

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▲圖片來源：新北市政府文化局
▲圖片來源：新北市政府文化局

府中美學示範基地為「新北五條美學廊帶」之一，座落其中的國定古蹟林本源園邸，自108年起陸續推出璀璨光雕秀，包括「蝶舞光綴」、「花月圓夜未眠」及「光影綺想曲」等，每年均吸引上萬觀眾前來觀賞，成為府中雙城的品牌活動。

因進行古蹟維護工程，前兩年改以光環境廊道結合表演的形式呈現，今年9月來青閣修復完工開放，光雕秀再度重磅回歸林家花園「來青閣」。今年以《魔幻光影 嬉遊林園》為主題串聯新北歡樂耶誕城，11/15晚間正式登場，除了夜間光雕秀、舞蹈表演，今年光雕秀更首創「數位科技光雕互動」現場即時作畫投影，點亮林園，點亮新北！

▲圖片來源：新北市政府文化局
▲圖片來源：新北市政府文化局

《魔幻光影 嬉遊林園》將於11/15至12/28每週五、六晚間18:30至20:30演出，劇情由九幕戲構成，包括「窗影如話」、「鳳舞遨遊」、「開軒戲舞」等，以《藝賞林園》立體書內容為演繹基礎，觀眾將隨著童趣角色小芳與阿嘉的引領，展開一場奇幻的光影探索旅程，親身體驗林本源園邸在現代光影技術下煥發的新生命力。

▲圖片來源：新北市政府文化局
▲圖片來源：新北市政府文化局

活動三大亮點：

亮點一：來青閣夜間光雕秀，穿越時空的視覺饗宴

新北市文化局精心策劃，邀請結合文化科技與新世代動畫電影的劉育樹導演擔任策展人，以林家花園樓閣建築為基礎，漏窗雕塑為特色，融合光影技術，打造一場夢幻視覺饗宴。由新北市文化局出版《藝賞林園》立體書中小芳與爾嘉的引領，觀眾進入魔法般的來青閣，體驗充滿魔法與童趣的奇幻夢境。

▲圖片來源：新北市政府文化局
▲圖片來源：新北市政府文化局

亮點二：舞蹈與光影構作共舞，現場與民眾親近互動

活動自113年11月15日至12月28日，每周五、六日晚6:30至8:30演出，每半小時1場，計14晚56場次，融合光雕科技與古蹟美學，來青閣瞬間變身為一個魔幻般的夢境世界，帶領觀眾身臨其境，進入奇妙的視覺冒險。11/16、12/14 A場次，邀請舞蹈藝術家施旻雯現場演出；11/30、12/28 B場次，邀請舞蹈家施旻雯與太古踏舞團共舞，光雕搭配真人演出翩然起舞。

▲圖片來源：新北市政府文化局
▲圖片來源：新北市政府文化局

亮點三：即時互動作畫，創造屬於你的光影作品

為了讓觀眾更有親身參與感，活動現場還特別設計，於觀賞光雕秀影片後，運用數位科技，發揮豐富的想像力，將創意繽紛的畫作，透過個人手機上傳投影在來青閣上，讓你心中的夢幻色彩，於光影交織中翱翔，一起為林園光雕秀增添更多動感與生命力！

▲圖片來源：新北市政府文化局
▲圖片來源：新北市政府文化局

《魔幻光影 嬉遊林園》光雕秀

活動地點：林家花園 來青閣（請由西門街側門進入）

活動日期：11/15~12/28 每週五、六晚間18:30至20:30

光雕秀展演期間，當日17點林家花園清場閉園，同時間側門旁人行道開放排隊，請遵循工作人員導引指示，當晚21點閉園。

演出時段：18:30、19:00、19:30、20:00(每半小時1場)，每場次開放民眾現場領取號碼牌免費入園，限額100人入場。


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