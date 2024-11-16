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新北三重必喝精品咖啡 ! 自家烘豆品質把關 獨特風味CP值高

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


喝咖啡已經是許多人日常的例行公事，位於三重的【福氣咖啡】不只是一間咖啡店，店內主打自家烘豆，為品質嚴格把關，且咖啡種類繁多，提供消費者多樣選擇，喝一杯高CP值的咖啡。

老闆在10多年前還只是喜歡咖啡的饕客，他認為「喝咖啡」這件事對生活而言相當浪漫，基於這個緣故開始學習咖啡知識、選豆和烘豆技巧等，成為一名咖啡業者，店內還掛上許多老闆考取的咖啡師、烘培師、手沖咖啡和杯測等國際證照。

▲老闆兒子在耳濡目染之下，也對咖啡有興趣，假日也會在咖啡廳協助。
▲老闆兒子在耳濡目染之下，也對咖啡有興趣，假日也會在咖啡廳協助。

店內的咖啡都是由老闆親自挑豆、烘豆而成，嚴格控管品質，一走進到裡，咖啡香撲鼻而來。

店裡櫃上擺放近30種的咖啡豆，上面標記產地，並註明豆子蘊含的香味和口感，貼上粉色標籤的咖啡豆嚐起來偏酸，黃色標籤則是不酸的，方便客人找尋自己喜歡的口味。

咖啡烘焙的程度影響口味，基本上淺焙酸、中焙甜、深焙苦，但有別市面一些重視咖啡培度的店家，【福氣咖啡】反倒沒有太強調這點，店家認為自家烘豆是展現烘培師的個性，以及如何將豆子的特點表現出來，因此店內較注重咖啡喝起來會酸與否，不會讓豆子烘過頭。由於大眾偏好的口味多以不酸為主，因此店家努力讓帶有酸味的咖啡豆烘到大家喝起來順口的程度，希望可以讓愈多人接受，且帶有酸味的咖啡，還有保留豆子的養分。

「原味拿鐵」是由老闆精選的4至5款豆子組成綜合豆，搭配鮮乳做成拿鐵，味道層次豐富，口感濃郁又順口。此外，拿鐵也有黑糖、榛果、香草和焦糖等風味。

冰滴咖啡」選用非洲優質咖啡豆，品嚐起來獨有水果韻味，回甘口感強烈，是店內的限量產品，每天可以採購的量都不固定，錯過可惜喔！想嚐鮮的朋友可以先致電詢問。

想喝一杯好的手沖咖啡，又不知道如何選擇的話，店家也會給建議，幫助找出適合你的口味，手沖單品價格則以牌價為主。

這裡除了喝咖啡，也能買咖啡豆回家自己沖，平時在家就能喝到精品咖啡。此外，店內也有販售濾掛咖啡，外出時飲用也超方便。不管是咖啡豆還是濾掛咖啡，隨時補貨沒問題。另外，店內也有販售多款高山茶、氣泡飲、巧克力牛奶等飲品。

【福氣咖啡】已經營11年，店面從小小的工作室，歷經兩次搬家，現在換到可以多個內用座位的店址，且在三重、蘆洲地區有一定的知名度，自家會員人數累積逾3千名，還有不少客人都與老闆夫妻變舊識，老闆娘希望有一天自家的招牌也能走出三蘆地區，讓更多人認識。

【福氣咖啡】

店家地址：新北市三重區三和路四段310號

店家電話：0222626692

營業時間：週一至週六10:00~21:00；週日11:00~18:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3YqVXjI


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冰滴咖啡 拿鐵 非洲

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