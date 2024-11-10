雙北人月底救星！三重在地「隱藏版涼麵」點得到義大利麵 客製點法「最低40元起」有夠狂 13種口味任你選
義大利麵40元起！新北三重有間隱藏版好店，同時販售涼麵與義大利麵兩種美味，在開幕一週年更新菜單，特別是義大利麵部分超級客製化，最低只要40元就能開吃！令不少網友看到都驚呼「CP值很高」、「除了頂，不知道還能說什麼了」。
雙北人開吃銅板價義大利麵！位於三重的「義滷辰涼麵」以涼麵為名，實則除強品涼麵外，義大利麵更是深受在地人愛戴。特別是以DIY客製點法選擇自己專屬的義大利麵，從口味、主食、海鮮肉類到特色加點統統自選，有清炒、奶油、青醬、茄汁、粉紅醬等多達13種口味，月底省荷包輕鬆吃。網友最激推「加焗烤」，起司份量有誠意，喜愛牽絲口感的一定要點。
此外，懶得動腦或選擇困難者可以直接點老闆幫你配，主食+飲料140元起。網友實測留下評價「自由配奶醬焗烤義大利麵，醬汁很厲害」、「喜歡匈牙利燉飯」、「超扯超頂」，還有人是偏愛涼麵，大讚「越攪拌越好吃」、「涼麵很強」。
義滷辰涼麵
地址：新北市三重區三和路三段4號
營業時間：16:00–22:30（週六公休）
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