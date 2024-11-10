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2024年度盛事「風格旅遊節」11/23～11/24在松菸！歌手表演、異國市集、VIP專屬包廂、最狂公車走讀 亮點一次看

欣傳媒／ 欣傳媒
去年風格旅遊節現場。圖片來源｜欣傳媒
去年風格旅遊節現場。圖片來源｜欣傳媒

為旅遊及自我探索愛好者打造的年度盛會「風格旅遊節」又來了！由雄獅集團XINMEDIA欣傳媒主辦的風格旅遊節，去年首屆創下10萬人次造訪的紀錄，今年再度回歸松山文創園區，11/23（六）、11/24（日）熱鬧登場。

亮點1：馬念先、魏如昀、片山凉太開唱！異國市集好吃好逛

為期兩天的2024「風格旅遊節」現場，延續去年自在放鬆氛圍和絕美布置，除了各國旅遊體驗，還有好物雲集的異國市集、混搭美食。

有得吃有得逛之外，音樂派對更是一大重點，11/23（六）18:30～19:00有「風格旅人」創作歌手馬念先、11/24（日）14:15～14:45則是金曲獎最佳單曲製作人片山凉太、18:30～19:00創作才女魏如昀熱情開唱，讓氣氛嗨到最高點！

「風格旅人」創作歌手馬念先。圖片來源｜嚴詩敏攝
「風格旅人」創作歌手馬念先。圖片來源｜嚴詩敏攝
「風格旅人」創作才女魏如昀。圖片來源｜嚴詩敏攝
「風格旅人」創作才女魏如昀。圖片來源｜嚴詩敏攝

亮點2：VIP「專屬私享包廂」揪閨密同享晶華酒店九宮格甜點、香氛體驗

「專屬私享包廂」示意圖。圖片來源｜風格旅遊節提供
「專屬私享包廂」示意圖。圖片來源｜風格旅遊節提供

此外，今年風格旅遊節與璐露野團隊聯合策畫別出心裁的「專屬私享包廂」體驗，超適合揪閨密6個人一起熱鬧開箱氛圍滿分的私享包廂，可享用晶華酒店風格限定九宮格甜點、人氣地中海料理餐廳gonnaPLUS限定風格套餐、進行風格香氛體驗，還能獲得專屬拍立得攝影紀錄、裝滿好禮的風格提袋，更有機會抽中加拿大航空不限航點單程機票。

風格香氛體驗。圖片來源｜風格旅遊節提供
風格香氛體驗。圖片來源｜風格旅遊節提供

11/23晚場（15:30～19:00）

11/24午場（10:30～14:00）

11/24晚場（15:30～19:00）

亮點3：最狂公車走讀之旅！邀請呱吉、迪拉胖、誠誠同歡

去年廣受好評的「台北公車走讀之旅」再度上線，這次邀請呱吉（知名Youtuber邱威傑）、迪拉胖（嘻哈音樂「顏社」創辦人張逸聖）與誠誠（「台灣通勤第一品牌」主持人李毅誠）打造沉浸式的行動男子沙龍，11/24聯手帶你一起搭上最嗨的「寰宇旅遊」公車，這不是普通的城市之旅，而是3位男子的台北時光穿梭記！

圖片來源｜呱迪誠男子沙龍授權
圖片來源｜呱迪誠男子沙龍授權

10:30～13:00上午場次主題為「台北市民的週末散步」，3位風格迥異卻充滿默契的旅人，揭開台北的日常風景與人文魅力，從市民週末的慵懶步調到街頭巷尾的趣味故事，這將會是你從未見過的台北日常。

14:30～17:00下午場次的主題則是「不太孤獨的美食廢人」，活動公車將由松菸啟程，在士東市場停留參訪，這裡是3位男子心目中的美食寶藏，不僅有新鮮的當地食材，還有無數傳統小吃攤位，都是不容錯過的美食體驗。

一年一度「風格旅遊節」盛典即將展開，欣傳媒邀請民眾共襄盛舉，盡情享受生活的同時，一起體驗全新的旅遊風貌。

2024風格旅遊節

日期：2024/11/23（六）～11/24（日）

時間：11:00～19:00

地點：松山文創園區（台北市信義區光復南路133號）

官網：https://event.xinmedia.com/LISF/

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302196

市集 晶華酒店 甜點

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