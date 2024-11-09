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向日葵花海爆發！ 北市大佳、美堤河濱花之饗宴 圓仔花和自然系花海盛開

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圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

大佳河濱花海於康芮颱風前的花況。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
大佳河濱花海於康芮颱風前的花況。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在秋高氣爽的季節，台北市河濱花海花之饗宴開跑了，萬眾矚目大佳河濱公園向日葵花海與美堤河濱公園圓仔花、自然系花海皆盛開中，大佳近2萬盆向日葵與美堤6,000平方公尺的水岸花海，歡迎大家一掃憂鬱心情來河濱拍張美照療癒一下。

▲向日葵花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲向日葵花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

台北市大佳河濱花海迷宮正式登場！首先打頭陣的向日葵花海（橙花黑心與橙花綠心品種）已經滿開盛況，連日來吸引許多人打卡拍照。另外，還有波斯菊和柳葉馬鞭草……等高大的花種，將陸續盛開到11月底，帶來不間斷的花朵饗宴。

▲大佳河濱公園目前有盛放花海可賞。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲大佳河濱公園目前有盛放花海可賞。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

今年美堤河濱公園4萬盆草花打造親水灣花海，除了有去年廣受好評的圓仔花，還有紅色系雞冠花、黃色系萬壽菊與粉色系天使花相互映襯，今年更加碼在壘球場旁灑播約4,600平方公尺的大波斯、黃波斯結合河岸景色營造自然系花海，花期將持續到11月底。

▲美堤河濱花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲美堤河濱花海。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

大佳河濱公園與美堤河濱公園花海皆鄰近兒童遊戲場旁，假日不僅可以帶小朋友來遊戲場盡情玩樂，還可趁著微涼秋季欣賞河濱花海的特色美景感受幸福水岸風光。

▲今年美堤河濱公園共有4萬盆草花。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲今年美堤河濱公園共有4萬盆草花。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

日前在康芮颱風強風影響下，花況略有受損，台北市政府工務局水利工程處持續全力養護花海，提供市民和遊客秋冬季賞花打卡選擇，颱風後河濱仍有些雜枝與淤泥，前來賞花請小心慢行，留意自身與小朋友的安全；請參閱：台北市河濱賞花地圖https://reurl.cc/my5a2A

※ 花博大佳河濱公園區交通資訊

◎ 公車：搭乘市民小巴9，至「八號水門」站下車即為大佳河濱公園，往「希望噴泉」或「圓山大飯店」方向步行約5分鐘即見大佳河濱花海。

◎ 捷運：淡水線圓山站出站，以Youbike或自行車穿越花博公園圓山園區，於中山北路三段左轉直行到底，右轉跨越中山二橋牽引道，進入大佳河濱公園，往上游沿自行車道直行約1.6公里，可見大佳河濱花海。

※ 美堤河濱公園兒童遊戲場交通資訊

◎ 公車：搭乘42（含區間車）、72、208、268、645（含副線）、棕20、紅3（含區間車）、綠16、藍20區間車、藍26，至「大直美堤花園三」站下車，沿樂群二路轉至敬業三路，往河堤直行到底，即進入美堤河濱公園，往上游方向約300公尺，可見美堤河濱花海，沿河岸上游步行約500公尺，可見美堤壘球場旁自然系花海。

◎ 捷運：文湖線劍南路站出站，沿敬業三路往河堤直行到底，進入美堤河濱公園，往上游方向約300公尺，可見美堤河濱親水灣花海，沿河岸上游步行約500公尺，可見美堤壘球場旁自然系花海。

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