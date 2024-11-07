比手掌還大的瑪德蓮！ 台北東區新開幕「Sunbird」地中海料理 超吸睛「巨型瑪德蓮禮盒」放大你的祝福

看過比手掌還大的瑪德蓮嗎？ 位於台北東區清靜巷弄內的全新地中海風格蔬食餐廳「Sunbird」，推出獨家限量的超扇型「OV瑪德蓮禮盒」，以鐵觀音口味特製充滿茶香風味，比手掌大上好幾倍的瑪德蓮，不僅好吃又好拍，還能放大你的祝福！

圖／翻攝Sunbird TW臉書

以希臘、義大利、法國、西班牙、土耳其等地中海周邊國家的飲食概念，融合餐酒館型態打造地中海風格蔬食餐廳 Sunbird，巧妙將源自台灣、東南亞與不同菜系的靈感融入菜色中，包含Q彈口感的「普莉亞義大利麵」以及「鷹嘴豆泥」、以薑黃與老薑作為基底的印尼國民飲料「峇里加木 Balinese Jamu」、以歐洲圓茄加熱融入濃郁鹹香奶酪的「炭燒茄子」，讓不愛茄子的人都能品嚐。

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此外，甜點控都知道的瑪德蓮，象徵著心意與祝福，Sunbird獨家推出視覺超衝擊、台灣鐵觀音茶風味特製的「巨型瑪德蓮 XXL Madeleines」，升級為比手掌還大的趣味造型，與3顆小瑪德蓮搭配成「OV瑪德蓮禮盒」，每份1080元，不僅好拍也很適合與好友一同分享，還能到FoodSeason shop訂購，每周限量供應。

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隨著天氣漸轉涼的秋日，在充滿綠意的Sunbird戶外空間中，享用以新鮮當季食材料理的餐點，將帶給大家宛如置身於地中海的花園中的舒適感受。

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Sunbird

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷27號

營業時間：每週三~週日12:00~21:00

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