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試營運來就送！ 中山區全新「宜可頌」靈魂推薦台味法式可頌 連3天免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／宜可頌 烘焙專門店提供
圖／宜可頌 烘焙專門店提供

全新烘焙可頌品牌「宜可頌」正式插旗中山區了！ 以台灣本土在地食材結合法式烘焙技藝，從經典的海鹽蜜芋頭到青蒜香腸等台灣風味，製作出多達17種口味選擇。即日起連3天試營運期間，推出拍照打卡換可頌活動，每日限量300個，送完為止。

圖／宜可頌 烘焙專門店提供
圖／宜可頌 烘焙專門店提供

選址在台北中山區、鄰近捷運中山國中站的「宜可頌」，門市主視覺以紅色調為基底，帶有吉祥寓意，混搭多材質拼接的復古氛圍，成為北市區中山區的潮流打卡景點。連外袋包裝也極具巧思，印有可愛工筆風格的可頌仙女與可頌童子，加上「宜分享快樂，忌空手回家」的詼諧字句，成為下午茶點心、伴手禮的絕佳選擇！

圖／宜可頌 烘焙專門店提供
圖／宜可頌 烘焙專門店提供

宜可頌嚴選法國進口麵粉搭配比利時奶油，推出了融合台式風味的鹹點口味有，「杏仁小魚可頌」將台灣經典零食杏仁小魚烘烤後融入法式酥皮中，並搭配芝麻與海苔增添層次感；「青蒜香腸可頌」則是融合台灣家常菜「蒜苗炒香腸」，香氣濃郁，層次分明；「蜜汁叉燒可頌」則結合法式酥皮與港式叉燒，以鹹甜口感豐富味覺體驗。

圖／宜可頌 烘焙專門店提供
圖／宜可頌 烘焙專門店提供

甜可頌則推薦「金萱青茶生乳可頌」，選用台灣金萱茶結合生乳卡士達雙內餡，嚐得到淡雅細膩的茶香奶香交織；「海鹽蜜芋頭可頌」則將台灣人熟悉的蜜芋頭嵌入酥皮，再放進些許海鹽點綴，甜味層次再升級；還有大眾歡迎的「經典可頌」表層金黃酥脆，內層柔軟更帶有奶香。

圖／宜可頌 烘焙專門店提供
圖／宜可頌 烘焙專門店提供

圖／宜可頌 烘焙專門店提供
圖／宜可頌 烘焙專門店提供

宜可頌自11/6至11/8試營運期間，只要來店追蹤官方IG並拍照打卡，每日限量300個，於12時、16時30分、18時限量發送免費吃，各時段口味不同送完為止，每人限領1個；並於11/10正式開幕後，至12/13期間加碼，可享「可頌買5送1」優惠，邀大家一同享受這份台式法味的特色點心。

宜可頌

地址：台北市中山區錦州街404號

營業時間：11:30-20:30

試營運：11/6至11/8 出爐時間12:00、16:30、18:00

開幕日：11/10 全品項開賣

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