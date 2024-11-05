秋季河濱「向日葵」花海盛開！最佳賞花地點、時間一次公開

隨著秋意漸濃，台北市多處河濱花海盛大開展。今年的秋季花海活動吸引無數遊客駐足，包括已經登場的河雙21號河濱的野花系花海，以及即將展開的美堤自然系花海、圓仔花海和大佳河濱公園的向日葵花田。每個地點各具特色，花卉綻放形成層層花海，為秋日增添了繽紛的色彩與盎然生機。

圖／戀戀水綠 台北水利 臉書粉專

其中，大佳河濱公園的向日葵花海特別受注目，不僅面積比往年更為擴大，還加入了大波斯菊、黃波斯菊、圓仔花和柳葉馬鞭草，增添多層次的視覺效果。花期將持續至12月中，目前向日葵已盛開四至五成，其餘花卉也將陸續登場。前往的遊客可於Google地圖搜尋「花博大佳河濱公園區」抵達。

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此外，美堤河濱花海和河雙21號河濱公園花海同樣亮眼。美堤花海涵蓋了高層次的大波斯菊、黃波斯菊和百日草等多樣花卉，花期至11月底；河雙21號則融合百日草與可愛的小動物看板，增添驚喜。遊客可在Google地圖搜尋「美堤河濱公園兒童遊戲場」或「河雙21號河濱公園」規劃行程。這個秋季，快帶家人朋友一起來體驗河濱花海的繽紛之美吧！

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