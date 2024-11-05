2024關渡花海‧花續北投浪漫登場！雙展區帶領探秘花海





「2024關渡花海‧花續北投」將於11/2至11/17盛大登場，北投、關渡地區的花海有點不一樣，除了原八仙展區外，再加碼新增一個河濱展區，成為既有山又有水的賞花風景特區。喜歡不受打擾的秘境感，即可在八仙展區擁抱群山，享受漫步田野的自然野趣；或者喜歡鬧中取靜，則可選擇避開車水馬龍的河濱展區，跟著可愛動物裝置一起野餐合影；抑或您通通不放過，騎著自行車，沿著河濱2個展區一起收下。

▲圖片來源：台北市政府工務局

配合北投士林科技園區逐漸發展成型及科學藝術園區基礎建設陸續完成，為帶動花海新氣象並提升市民遊憩體驗。今年度關渡花海加入河景，擇定洲美蜆仔港公園旁的雙溪河濱公園營造花海，周邊交通較為便利，民眾亦可順遊鄰近的雙溪濕地公園及兒童新樂園。

▲圖片來源：台北市政府工務局

今年度關渡花海沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，設計概念依然圍繞著「探秘」主題，搭配周圍的山水自然景色，讓民眾自行尋訪揭秘。民眾可在11月前往八仙展區，穿越小徑尋找觀音山、大屯山系為背景的秘境花海。也可到鄰近雙溪河濱公園的河濱展區，欣賞外雙溪水景與花海的絕妙搭配，解密「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3分區截然不同的視覺景觀。

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

今年的關渡花海有點不一樣，除了群山圍繞頗具自然野趣的花海，享受秘境中不受打擾，市區中遠離塵囂，讓風吹花舞療癒心靈。更別錯過，沿著外雙溪水景，跟著可愛的兔子，尋覓稻草熊蹤，一路揭秘打卡，順遊雙溪濕地公園、兒童新樂園半日遊的自助旅行風，11/2至11/17來「關渡花海‧花續北投」，一起尋找適合你的花海。

▲圖片來源：台北市政府工務局

「2024關渡花海‧花續北投」

活動時間：2024/11/2-2024/11/17

活動地點：八仙展區：承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田

河濱展區：雙溪河濱公園





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