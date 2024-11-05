快訊

北部人下班記得帶傘！4縣市發大雨特報 恐一路下到明天

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

2024關渡花海‧花續北投浪漫登場！雙展區帶領探秘花海

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局


「2024關渡花海‧花續北投」將於11/2至11/17盛大登場，北投、關渡地區的花海有點不一樣，除了原八仙展區外，再加碼新增一個河濱展區，成為既有山又有水的賞花風景特區。喜歡不受打擾的秘境感，即可在八仙展區擁抱群山，享受漫步田野的自然野趣；或者喜歡鬧中取靜，則可選擇避開車水馬龍的河濱展區，跟著可愛動物裝置一起野餐合影；抑或您通通不放過，騎著自行車，沿著河濱2個展區一起收下。

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

配合北投士林科技園區逐漸發展成型及科學藝術園區基礎建設陸續完成，為帶動花海新氣象並提升市民遊憩體驗。今年度關渡花海加入河景，擇定洲美蜆仔港公園旁的雙溪河濱公園營造花海，周邊交通較為便利，民眾亦可順遊鄰近的雙溪濕地公園及兒童新樂園。

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

今年度關渡花海沿用大波斯菊、黃波斯菊、百日草等花卉元素，設計概念依然圍繞著「探秘」主題，搭配周圍的山水自然景色，讓民眾自行尋訪揭秘。民眾可在11月前往八仙展區，穿越小徑尋找觀音山、大屯山系為背景的秘境花海。也可到鄰近雙溪河濱公園的河濱展區，欣賞外雙溪水景與花海的絕妙搭配，解密「竹澗熊縱」、「童話花園」、「摩天之戀」3分區截然不同的視覺景觀。

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

今年的關渡花海有點不一樣，除了群山圍繞頗具自然野趣的花海，享受秘境中不受打擾，市區中遠離塵囂，讓風吹花舞療癒心靈。更別錯過，沿著外雙溪水景，跟著可愛的兔子，尋覓稻草熊蹤，一路揭秘打卡，順遊雙溪濕地公園、兒童新樂園半日遊的自助旅行風，11/2至11/17來「關渡花海‧花續北投」，一起尋找適合你的花海。

▲圖片來源：台北市政府工務局
▲圖片來源：台北市政府工務局

「2024關渡花海‧花續北投」

活動時間：2024/11/2-2024/11/17

活動地點：八仙展區：承德路7段401巷八仙抽水站周邊農田

河濱展區：雙溪河濱公園


延伸閱讀//信義區人氣日料│頂級漁貨配職人手藝 鮮美指數一吃難忘！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 北投 花海

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

國泰金扮「未來金融家」推手

從傳產回鄉務農 雙溪子弟呂孟璋種出冠軍山藥

雙溪山藥展售會好熱鬧 民眾爭相購買供不應求

九份、雙溪間102線公路 今晚兩處落石交通中斷

相關新聞

秋季河濱「向日葵」花海盛開！最佳賞花地點、時間一次公開

隨著秋意漸濃，台北市多處河濱花海盛大開展。今年的秋季花海活動吸引無數遊客駐足，包括已經登場的河雙21號河濱的野花系花海，以及即將展開的美堤自然系花海、圓仔花海和大佳河濱公園的向日葵花田。每個地點各具特色，花卉綻放形成層層花海，為秋日增添了繽紛的色彩與盎然生機。

2024關渡花海‧花續北投浪漫登場！雙展區帶領探秘花海

北投年度賞花盛宴！「2024關渡花海‧花續北投」於11/2登場！活動維持15天，除了原本的八仙展區外，加碼全新的河濱展區，伴遊在花海中體驗秋季浪漫！

這個鐵板燒太威了！和牛搭配一整隻龍蝦，隱身森林中的台北最美鐵板燒餐廳

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 台北鐵板燒推薦，如果你喜歡高檔的鐵板燒料理絕對不能錯過潼鐵板燒 至善店，每個套餐都是海陸組合，海味的部分包括一人一隻產地直送活龍蝦、南非活鮑魚、鮮魚，再搭配

裕隆城秋日養生美食大賞　多元美味還要健康無負擔

時序入秋，最適宜品嚐養生美食，精選新北最大購物商場裕隆城不同風格的美食餐廳，一次將秋日最美味料理端上桌！無論是中西混合或南洋風都賦予蔬食意想不到的好滋味，或是揉合亞洲風味醬料與當代烹調手法的創意料理，在在都能滿足各方饕客刁鑽味蕾，吃得健康無負擔。

秒飛日本老宅咖啡店！「綠河二號店」來了 試營運地點曝光

綠河二號店來了！南港最新開幕的咖啡廳「Greenriver Roastery Archive」於11月1日正式試營運，以「承襲一號店」的日式老宅風格驚艷登場。走進這間咖啡廳，映入眼簾的是溫暖的木質裝潢，搭配巧妙的光影設計，瞬間彷彿置身日本街角的老屋，營造出沉靜優雅的氛圍。這裡的每個角落都精緻好拍，讓訪客不自覺放慢腳步，享受一段靜謐的咖啡時光。

中、日、泰式餐點都很強！ 萬芳捷運美食「鴻福擔仔麵」 一碗麵鋪上半斤現燙蛤蜊，肉質湯頭好鮮美

udn走跳美食／小咪ma．吃喝玩樂趣 萬芳商圈美食推薦，你以為擔仔麵就是賣乾麵、滷肉飯、黑白切嗎?! 萬芳美食商圈裡的鴻福擔仔麵就是跟人家不一樣，除了中式餐點外，還有泰式、日式，百來元的價格深受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。