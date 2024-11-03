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秒飛日本老宅咖啡店！「綠河二號店」來了 試營運地點曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自綠河Green River 官方Instagram
圖／取自綠河Green River 官方Instagram

綠河二號店來了！南港最新開幕的咖啡廳「Greenriver Roastery Archive」於11月1日正式試營運，以「承襲一號店」的日式老宅風格驚艷登場。走進這間咖啡廳，映入眼簾的是溫暖的木質裝潢，搭配巧妙的光影設計，瞬間彷彿置身日本街角的老屋，營造出沉靜優雅的氛圍。這裡的每個角落都精緻好拍，讓訪客不自覺放慢腳步，享受一段靜謐的咖啡時光。

一號店的日式老宅風格。 圖／取自綠河Green River 官方Instagram
一號店的日式老宅風格。 圖／取自綠河Green River 官方Instagram

Greenriver Roastery Archive提供了豐富的咖啡選擇，特別為顧客精選不同風味的豆種，更結合專業化的沖煮流程，將每款咖啡的沖煮參數紀錄、整理並歸檔，根據豆子的特性調整比例，為每一杯咖啡呈現最佳風味。手沖咖啡和拿鐵是店內熱門選項，拿鐵口感絲滑順口，手沖則讓人細細品味每一口的醇厚，深受咖啡愛好者的喜愛。

一號店的日式老宅風格。 圖／取自綠河Green River 官方Instagram
一號店的日式老宅風格。 圖／取自綠河Green River 官方Instagram

這家二店「Archive」的命名源於「檔案」的概念，該店秉持「在流動的狀態中，找尋咖啡的純粹」，將精品咖啡融入生活。店內的設計不僅讓人一秒飛往日本，還讓人沉浸於一種追求純粹與細緻的咖啡體驗。前往咖啡廳十分便利，從捷運南港展覽館站步行僅約8分鐘即可到達，預計不久後會是南港不可錯過的咖啡打卡熱點。

圖／取自綠河Green River 官方Instagram
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