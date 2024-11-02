「秋遊東北角」四大攻略！ 徜徉芒花海、沉浸美人湯、大啖貢寮鮑、漫遊老城鎮

揮別酷暑炎夏，秋高氣爽正好遊！沿著台灣最美的東北角海岸線，聆聽海浪輕拍灣岬的樂章，朝聖千萬年孕育的壯麗地質奇觀，隨著銀白色芒花在微風中輕舞，悠遊其中令人陶醉。區域廣闊的大東北角，自新北瑞芳延伸至宜蘭南澳，想知道秋季來到東北角，有哪些必打卡景點、推薦美食嗎？小編幫你特搜四大亮點，一同出發，來一趟秋日解憂小旅行吧！

▲ 銀白色芒花開滿山坡，是草嶺古道最美的秋日風景。（圖片來源｜東北角管理處）

提到東北角最美的秋日風景，就屬草嶺古道芒花季了！每到11月份，漫山遍野的銀白色芒花隨風搖曳，彷彿為大地披上了柔軟的銀紗。全長約8.5公里的草嶺古道，坐落於新北貢寮與宜蘭頭城交界處，沿著山稜步道可以眺望湛藍海景、龜山島，美不勝收。此外，南子吝也是超人氣的山海景觀步道，漫步一小時內即可輕鬆登頂，還能俯瞰基隆嶼、鼻頭角和無邊際海景，令人心曠神怡。

▲南子吝步道平緩好走，登頂後可以俯瞰壯闊山海景緻。（圖片來源｜雄獅旅遊）

除了盛放的芒花之外，秋季造訪東北角，絕對要來體驗宜蘭礁溪的美人湯泉！一望無際的田園風光、暖心放鬆的美人湯泉、慢活悠閒的生活步調、獨特的噶瑪蘭族文化，交織出宜蘭礁溪的迷人魅力。礁溪擁有台灣稀有的平地溫泉，水質無色無味、光滑細膩，泡完湯全身舒暢放鬆。

無論是想下榻溫泉飯店，或是享受戶外湯池都很適合，像是湯圍溝溫泉公園即是礁溪熱門景點之一，公園內設有檜木風呂湯屋及半戶外泡腳池，可以一邊享受泡湯的樂趣，一邊欣賞自然綠意風光，讓煩惱通通拋諸腦後。

▲宜蘭礁溪是國內泡湯勝地，當地有多家溫泉旅宿、湯屋可供旅客選擇。（圖片來源｜東北角管理處）

東北角與山海為鄰，得天獨厚的岬灣地形，形成了許多的漁村聚落，以及最鮮美的海味料理。其中秋季盛產的貢寮鮑，是來卯澳漁港必吃的季節限定美味！在地養殖的貢寮鮑，即是俗稱的「九孔」，除了用於刺身料理之外，還常以清蒸或燉煮方式烹調，保留鮮嫩的口感，味蕾洋溢大海清香與豐富層次。

▲秋季是貢寮鮑的盛產季節，吸引許多饕客特地前來品嚐。（圖片來源｜卯澳海洋驛站）

大溪漁港則是宜蘭的第二大漁港，可以買到新鮮便宜的現撈漁獲，還有各式代客現煮海鮮熱騰騰上桌，海鮮控可千萬別錯過！若想細品歷史文化，作為台灣極東的馬崗漁港，仍保留昔日軍事遺跡和百年石頭屋，並擁有海女文化、傳統聚落等，宛如踏入了時光隧道。

▲馬崗是個遠離都市喧囂的小漁村，保有寧靜純樸的悠閒氛圍。（圖片來源｜雄獅旅遊）

鐵道迷看過來！搭乘火車遊東北角，也是秋遊慢活相當推薦的交通方式，沿途欣賞到壯麗的海岸線、陡峭的山崖、以及綿延的沙灘。三貂嶺車站位於臺鐵宜蘭縣與臺鐵平溪線的交會點，因其依山而建的特性，成為全台唯一沒有道路可以直接抵達的鐵路車站，周邊有著名的煤礦遺址、聚落小鎮，饒富歷史文化氣息。

▲三貂嶺車站僅有區間車停靠，是平溪線的美景秘境小站。（圖片來源｜雄獅旅遊）

若是喜愛老街氛圍，推薦大家可以來雙溪老街逛逛，朝聖百年歷史的三忠廟、打鐵舖，還有老字號餅店的咖哩餅、米香、綠豆椪、寒天布丁蛋糕等，都是必買的招牌伴手禮。或是到十分老街放天燈、欣賞瀑布、品嘗古早味美食，更可以親身感受「火車門前過」的新奇體驗！

▲海山餅店是雙溪的老字號糕餅名店，招牌「寒天布丁蛋糕」是推薦必買伴手禮之一。（圖片來源｜雄獅旅遊）

秋遊山海交織的東北角，來一場視覺與味蕾的雙重饗宴！從草嶺古道的芒花美景，到礁溪溫泉的暖心放鬆，搭配豐富的漁村體驗、特色美食、鐵道之旅，還有秋季限定的貢寮鮑海鮮料理，滿足了饕客對海味的期待。無論是喜愛大自然的健行愛好者，還是熱衷美食的老饕旅人，東北角都是遠離都市喧囂、沉浸自然風光與海味美食的好去處。

還在煩惱交通或旅程該如何安排嗎？雄獅旅遊特別精心幫大家規劃了大東北角的豐富團體行程，趁著涼爽的好天氣，準備好你的行囊、帶著愉快出遊心情，出發一趟秋季限定小旅行吧！

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