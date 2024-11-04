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裕隆城秋日養生美食大賞　多元美味還要健康無負擔

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

時序入秋，最適宜品嚐養生美食，精選新北最大購物商場裕隆城不同風格的美食餐廳，一次將秋日最美味料理端上桌！無論是中西混合或南洋風都賦予蔬食意想不到的好滋味，或是揉合亞洲風味醬料與當代烹調手法的創意料理，在在都能滿足各方饕客刁鑽味蕾，吃得健康無負擔。

YES!LIFE裕隆城

地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

FB：www.facebook.com/yuloncity

時間：週日∼週四11:00-21:30，週五、週六11:00-22:00

活動搶先看：https://www.yuloncity.com.tw/event/DF1404C990E12D50

　

熱浪島南洋蔬食茶堂　薑黃入菜叻沙咖哩促氣血循環

2012年從台中發跡，師從馬來西亞大廚，吸引不少死忠客人專程南下品嚐的熱浪島南洋蔬食茶堂，獨家拓點新北在裕隆城6F飄香！進入綠色植栽包圍的店內，就傳來一股好聞的味道，正是南洋料理是否夠味重要關鍵「香料」。創辦人經營之初就在台中無毒栽種七葉蘭、香茅、檸檬葉、咖哩葉等香草，由於香料新鮮提味，即便料理沒放蔥、蒜等五辛，品嚐起來也層次豐富！

首推最受歡迎的餐點：「叻沙麵」與「南洋咖哩排燒飯」，前者使用香茅、南薑與咖哩爆香後加入濃郁椰漿，品嚐時記得擠上金桔能賦予湯頭不同風味，後者則運用大量咖哩香料小火慢炒，搭配酥炸脆口的大排燒，爽快口感會讓人一時忘記是在吃素！

DATA

電話：02-8665-3366

網址：www.pulau-redang.com

　

TOK 盡興食光　盡興隨興，美好歡聚

走入裕隆城5F的TOK盡興食光令人眼睛為之一亮，木質調與藤編傢俱搭配石材打造粗獷生命力，而大片望向綠湖公園的窗景，伴隨陽光灑落愜意而舒適。料理方面，揉合亞洲元素與西餐手法，主打新亞洲風味料理，尤其是主廚手作醬料，絕對值得用心品嚐。

秋天最推薦招牌「香煎干貝佐青蘋果乳酪醬」，北海道生食級干貝用明太子點綴，下方的青蘋果乳酪醬，帶些果香、讓口感鮮美又輕盈！另一道「嫩煎戰斧豬排佐蜜蘋果」亦是不容錯過，帶骨戰斧豬排經鐵鍋嫩煎後，以薄切方式處理好入口，蘸清甜蘋果醬並搭配時蔬溫沙拉食用，清爽不膩又健康，再以來自梨山的「水舞焙果烏龍茶」佐餐，清香於舌尖久久不散。

DATA

電話：02-2911-6079

網址：www.tokeatstreats.com

　

養心沙龍　東西薈萃的潮味蔬食沙龍

喜歡蔬食的饕客對以港式飲茶形式呈現的養心茶樓應不陌生，旗下新品牌：養心沙龍獨家據點就在裕隆城2F，以莫蘭迪色系搭配藝術元素，面對生機盎然的野花園，營造結合綠色飲食與當代人文美學的蔬食沙龍，有西方潮流料理、有調酒……當然少不了的還有多道經典上海菜。若是第一次來，推薦「1930上海菜飯」，為增加口感，主廚特別加入野米，上頭由紅茶跟糖所蜜漬的蓮藕也很加分！若平常較少接觸蔬食料理，可嘗試招牌的「老罈酸菜U」，素食版酸菜魚的湯頭使用豆漿、燕麥奶及來自花蓮小農的酸菜去熬煮，香麻不辣，很適合微涼的秋季。若有小朋友同行，「呱呱包」是必點，秘密就是裡頭加了脆瓜，吃起來既有胡椒餅的香氣但又少了嗆辣。

DATA

電話：02-8665-5188

FB：www.facebook.com/yangshinsalonvege

　

安永鮮物　藥膳羊肉爐滋養溫補

以產銷一條龍模式打造高品質健康超市的安永鮮物，以「食補」為核心理念，除了提供使用日本細胞活存冷凍技術（CAS）的各種水產，也開發食在安心的多款料理包，讓消費者在家也能快速上餐補充營養。

有別於旗下的街邊門市，來到裕隆城B1不僅有提供熟食餐點內用，還能採購馬上嚐鮮！其中「羊肉爐套餐」最適合秋季溫補，以高湯加入中藥材爐煮，羊肉軟嫩湯頭溫潤，另外還有以當歸、黃耆等數十味漢方草本藥材熬煮的藥膳蛋也不妨試試。假日現場不定期辦試飲活動，一杯杯散發金黃光澤的是安永鮮物自有品牌鱸魚精，以契作漁場合作並同樣以細胞活存技術萃取鎖住金目驢魚精華，可滋補強身、增強體力。

DATA

電話：02-2916-1218

網址：www.anyongfresh.com

　

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