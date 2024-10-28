新光三越獨家攜手「YouTube Music」開辦耶誕演唱會！卡司、取票方式一次看
歲末將至！2024年歲末，新光三越獨家舉辦的《YouTube Music Night》耶誕演唱會將於12月21日與12月22日兩天在台北信義新天地A11盛大開唱。此次活動首次與YouTube Music合作，邀請陳芳語、蔡佩軒、小樂吳思賢、TRASH及壞特？te等知名歌手輪番登場，呈現一場充滿經典曲目的音樂饗宴，讓粉絲們在音樂的陪伴下度過溫馨熱鬧的聖誕假期。
這場音樂會於即日起開放兌票，粉絲可於新光三越APP使用skm points扣點兌換門票，選擇不同區域和入場方式，包括5,000點可兌換搖滾站區門票、1,000點換取一般站區門票，還可扣100點參加抽獎活動，增加搶票機會。
所有門票皆為電子票券，兌換成功後將獲得QR code以便當日入場使用。這場盛會的門票預計一票難求，建議歌迷儘早兌換，以免錯過難得的現場體驗。
隨著《YouTube Music Night》演唱會的登場，新光三越邀請大家一起來參加這場特別的音樂節慶活動，於寒冬中體驗音樂的溫暖與激情。無論是來自YouTube Music熱播榜的流行金曲，還是經典動畫主題曲，這場演唱會將用充滿回憶的旋律，陪伴大家度過一個難忘的歲末聖誕季，數量有限，快揪團一起去吧！
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