上百株美人樹正盛開！ 快到新北三峽「安溪堤頂步道」賞花 搶拍秋日美照

與朋友一起度過浪漫滿分的秋日時光。 圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在這秋意漸濃的時節，位於三峽安溪里旁的美人樹爭相開放，粉紅色花朵掛滿樹冠，花姿艷麗，神似櫻花，故有秋日「美人櫻」之稱，遊客可到新北三峽河畔旁的安溪里堤頂步道，拍照打卡、賞櫻健行，度過浪漫滿分的秋季。

新北市政府水利局長宋德仁表示，位於三峽河右岸的安溪里堤頂步道，種植約100多株美人樹，花期約9月至11月，近日已經綻開近7成，吸引民眾前往賞花拍照，因為秋季開花時，滿樹洋紅色大花朵非常吸睛，數大便是美，花瓣紅遍半邊天，相當壯觀，令人驚嘆，真摯邀請還沒去過的民眾，可以趁著時值花期，拿起相機捕捉美人樹的花開花落，觀賞美豔迷人的繁茂秋景。

▲美人樹花瓣紅遍半邊天，彷彿要與天空爭艷。 圖：新北市政府水利局／提供

美人樹的花瓣為淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤，每逢秋季開花時，在樹下仰望天空，桃紅艷麗的花瓣在綠叢中點綴成一幅美麗的景色，映著藍天白雲，使人駐足欣賞，嘆為觀止。樹高約10至15公尺的美人樹，因樹型姿態柔美，花色耀眼亮麗，枝葉翠綠茂盛，在綠葉紅花相綴下，宛如矗立在大地的美人佳麗，令人不捨離去，更加契合它的花語「依依不捨」。

▲花瓣呈現淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤。 圖：新北市政府水利局／提供

水利局說明，花朵盛開時會有花瓣開始掉落，目前已經派員定期清潔維護，民眾行走在樹下時，切勿奔跑以免滑倒發生危險。此外，為了防止動物啃食樹皮，美人樹的枝幹有小刺瘤，是一種保護自己的秘密武器，提醒民眾賞花時不要太靠近樹幹，以免被刺傷。

▲到紀念館欣賞藝術家李梅樹的相關作品，體驗傳統藝術的美學。 圖：新北市政府水利局／提供

水利局補充，從安溪里沿著中華路步行約5分鐘的李梅樹紀念館也是個值得前往的好景點，是一間以紀念臺灣畫家李梅樹和展出其作品為宗旨所設立的紀念館，民眾可以在假日規劃半日遊，來三峽安溪里河堤步道秋遊賞櫻，到紀念館欣賞藝術家李梅樹的相關作品，體驗傳統藝術的美學，靜靜感受秋日的美好與靜謐。

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