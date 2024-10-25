聽新聞
0:00 / 0:00

上百株美人樹正盛開！ 快到新北三峽「安溪堤頂步道」賞花 搶拍秋日美照

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲三峽美人樹正開花，大家快來樹下當美人吧。　圖：新北市政府水利局／提供
▲三峽美人樹正開花，大家快來樹下當美人吧。　圖：新北市政府水利局／提供

與朋友一起度過浪漫滿分的秋日時光。　圖：新北市政府水利局／提供
與朋友一起度過浪漫滿分的秋日時光。　圖：新北市政府水利局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在這秋意漸濃的時節，位於三峽安溪里旁的美人樹爭相開放，粉紅色花朵掛滿樹冠，花姿艷麗，神似櫻花，故有秋日「美人櫻」之稱，遊客可到新北三峽河畔旁的安溪里堤頂步道，拍照打卡、賞櫻健行，度過浪漫滿分的秋季。

新北市政府水利局長宋德仁表示，位於三峽河右岸的安溪里堤頂步道，種植約100多株美人樹，花期約9月至11月，近日已經綻開近7成，吸引民眾前往賞花拍照，因為秋季開花時，滿樹洋紅色大花朵非常吸睛，數大便是美，花瓣紅遍半邊天，相當壯觀，令人驚嘆，真摯邀請還沒去過的民眾，可以趁著時值花期，拿起相機捕捉美人樹的花開花落，觀賞美豔迷人的繁茂秋景。

▲美人樹花瓣紅遍半邊天，彷彿要與天空爭艷。　圖：新北市政府水利局／提供
▲美人樹花瓣紅遍半邊天，彷彿要與天空爭艷。　圖：新北市政府水利局／提供

美人樹的花瓣為淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤，每逢秋季開花時，在樹下仰望天空，桃紅艷麗的花瓣在綠叢中點綴成一幅美麗的景色，映著藍天白雲，使人駐足欣賞，嘆為觀止。樹高約10至15公尺的美人樹，因樹型姿態柔美，花色耀眼亮麗，枝葉翠綠茂盛，在綠葉紅花相綴下，宛如矗立在大地的美人佳麗，令人不捨離去，更加契合它的花語「依依不捨」。

▲花瓣呈現淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤。　圖：新北市政府水利局／提供
▲花瓣呈現淡粉紅至洋紅色，裂片五瓣，近花蕊處呈現淡淡牛奶白的色澤。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局說明，花朵盛開時會有花瓣開始掉落，目前已經派員定期清潔維護，民眾行走在樹下時，切勿奔跑以免滑倒發生危險。此外，為了防止動物啃食樹皮，美人樹的枝幹有小刺瘤，是一種保護自己的秘密武器，提醒民眾賞花時不要太靠近樹幹，以免被刺傷。

▲到紀念館欣賞藝術家李梅樹的相關作品，體驗傳統藝術的美學。　圖：新北市政府水利局／提供
▲到紀念館欣賞藝術家李梅樹的相關作品，體驗傳統藝術的美學。　圖：新北市政府水利局／提供

水利局補充，從安溪里沿著中華路步行約5分鐘的李梅樹紀念館也是個值得前往的好景點，是一間以紀念臺灣畫家李梅樹和展出其作品為宗旨所設立的紀念館，民眾可以在假日規劃半日遊，來三峽安溪里河堤步道秋遊賞櫻，到紀念館欣賞藝術家李梅樹的相關作品，體驗傳統藝術的美學，靜靜感受秋日的美好與靜謐。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

步道 賞櫻 賞花

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

淡江大橋上梁新北巿府不知 藍議員批「作秀」、綠回「好事」

新北觀光展售會北車登場 有吃有拿滿額抽來回機票

新北大巨蛋有譜 侯友宜說這兩個地方「還算理想」

民進黨：總預算卡關影響新北建設 藍委不顧民生

相關新聞

上百株美人樹正盛開！ 快到新北三峽「安溪堤頂步道」賞花 搶拍秋日美照

【旅奇傳媒/編輯部報導】在這秋意漸濃的時節，位於三峽安溪里旁的美人樹爭相開放，粉紅色花朵掛滿樹冠，花姿艷麗，神似櫻花，故有秋日「美人櫻」之稱，遊客可到新北三峽河畔旁的安溪里堤頂步道，拍照打卡、賞櫻健行

穿街走巷漫遊金瓜石銀座　鑽入無招牌咖啡館品味山城美麗與哀愁

來到充滿傳說的金瓜石，眼前的大肚美人山，隔著金黃溪澗與茶壺山款款對望，故事總是在這獨特的山野間鋪陳漫延，新舊更迭，層層堆疊黃金山城的韻味。

2025「臺北最High新年城」首波卡司曝光！臺北嗨聽宇宙人、Apink、Energy

【旅奇傳媒/編輯部報導】數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一的「臺北最 High 新年城」，2025跨年晚會即將 High 翻全城！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前舉行卡司發布會，公開首波超強演出陣

可可夜總會熱潮再起！有趣市集「亡靈節」65個攤位限時2天爽吃，還能享受音樂、彩繪

一起來體驗！即將到來的亡靈節，有趣市集特地舉辦一場別開生面的墨西哥文化美食盛宴！2024年10月26日至27日，限時2日在圓山花博-花海廣場將變身為充滿色彩與歡慶的「2024有趣市集」，帶來65個精選攤位和4大墨西哥美食專區。今年活動特別邀請全球知名龍舌蘭酒品牌Jose Cuervo®合作，推出限量版Calavera系列，完美呈現亡靈節充滿生命力的精神。

5 間位於台北的室內攀岩，都市叢林內也能挑戰極限！

說到攀岩，最先想到的是充滿大自然氣息的山林間，那矗立又高聳的岩石，一腳滑便會喪命的致命峽谷，喂！攀岩也可以很安全！而且作為小朋友暑假課餘之間，也是令家長可以放心的課外活動。今天為大家帶來五間位於台北市的室內攀岩場，資深教練加上專業場地，讓你不用跑到市區外也可以安心體驗設施齊全的攀岩抱石！

殺紅眼也要吃！ 復古昭和屋品嘗萬聖特別版 「紅眼芭樂、紫薯蜜地瓜霜淇淋」 加映「阿多福銅鑼燒」吃了多福氣

殺紅眼也要吃！ 復古昭和屋品嘗萬聖特別版 「紅眼芭樂、紫薯蜜地瓜霜淇淋」 加映「阿多福銅鑼燒」吃了多福氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。