手炒甘蔗糖水超香不死甜！ 三重超佛豆花店，檯面上所有的配料都加的大全餐只要55元

三不五時天氣還是熱烘烘的，就想吃碗冰品消消暑，隱藏於萬壽街內的巷覓豆花，已開了一年半，還沒搬家前常常經過這裡，搬家後就比較少在附近活動了，沒想到這麼隱密的巷弄裡，巷覓豆花居然能順利存活這麼久，看來許多人都一吃成主顧，有水準的店才能屹立不搖。

巷覓豆花店面不大，有少許幾個位子可供內用，店內沒廁所，要上廁所可能要到附近的便利商店。

以豆花為主的甜品，一碗豆花只要35元，而且可以選糖水或豆漿，相當的便宜。

配料不少，玻璃反光不太好拍，目測看起來有？種。

當天來時巷覓豆花只有老闆一個人忙裡忙外，老闆人很親切，還跟我們介紹起店內食材的特色，像是豆花、豆漿都是自己熬煮，糖水也是自己炒的，地瓜圓、芋泥、珍珠、紅豆、花生等食材全都自己做，讓人吃得安心又健康！這種純手工的耗時耗力，一碗居然只賣35元，三重最佛心的豆花店啊。

點了一碗豆花跟大全餐，豆漿基底與糖水各一，這樣就什麼都吃得到囉。

豆花可選3種配料，茶凍、粉條、粉粿配上豆漿基底，料多又實在。

豆漿醇郁不會太甜，豆花很綿密，沒有加入碎冰所以不會太冰涼，女孩們可以安心吃。

個人推薦這碗大全餐，大全餐就是檯面上所有的配料都加，一整碗滿滿的配料只賣55元？！老闆你到底有沒有賺錢？

個人好喜歡巷覓豆花的手炒甘蔗糖水，香而不死甜，真的很讚，然後點大全餐的話可以免費再續一次糖水或豆漿喔。

大全餐除了花生外全部都有，豆花、紅豆、綠豆、粉粿、粉條、粉圓、椰果、仙草、地瓜圓、芋泥等，多達十種食材，一次大滿足！

地瓜圓飽滿大顆，是老闆自己做的。

晶透的茶凍有淡淡的茶香，很滑溜。

必推的還有巷覓豆花的芋泥，綿密柔軟，濕潤不甘口，芋泥讓人驚艷！下回想直接點芋泥豆花就好。

巷覓豆花的服務態度親切，豆花品質好，價格超合理，三重新收編的好吃豆花店，強力推薦喜歡吃豆花的你一定要來吃吃看，還有芋頭控也別忘了來嚐嚐這裡的芋泥喔。

巷覓豆花

所在地址：臺灣新北市三重區萬壽街59號

營業時間：日 一 二 四 五 六 12:01-21:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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