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有一種餓是老闆怕你餓！ 日本老闆開的超低調小店「由紀ゆき」 手作漢堡排只要130元

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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這幾年掀起了一陣日本漢堡排的風潮，不少日本的漢堡排來台展店，在寧波西街近牯嶺街的這裡，就有一間日本人開的店，賣的漢堡排超便宜又好吃，是許多在地人私藏的小店。

位於寧波西街上的由紀ゆき，門面可說是相當低調，稍微沒注意就走過頭了。

入座前先在前台跟老闆點好餐點再入內，用完餐再結帳，老闆是日本人，中文說得蠻流利的，但仍聽得出有口音，當天只見老闆一個人忙裡忙外，人多時餐點可能要久候，要有點耐心等，等待是值得的。雖是一人作業但是餐點品項也太多了，這樣真的忙得過來嗎。

由紀ゆき店內空間不大，座位不多，目測約10個左右的位子，坐滿會比較擁擠些，介意的話可以選擇外帶

七味粉、餐具、開水等可自取，直接放一瓶礦泉水讓顧客自己倒，挺有趣的。

115元的豬丼非常便宜，除了豬肉丼飯本身，還附一碟青菜跟一碗味噌湯，物超所值。老闆還一直來說飯不夠可以加，青菜要不要續？⋯⋯等等，實在是很熱情很佛心。

豬丼的肉量不少，拌炒大量的洋蔥，吃起來有洋蔥的甜味以及醬汁的鹹味，甜鹹甜鹹的，不過個人覺得鹹度有稍高些。

很愛薑汁燒肉的泰瑞則是不假思索的選擇薑汁2倍豬肉飯，肉控必點2倍肉肉飯，幾乎佔滿盤子的一半，肉量給的超豪邁。炒肉片飯有附青菜、荷包蛋，白飯不夠一樣可以再續，日本人做的薑汁燒肉就是薑味十足，很夠味很下飯。

想吃奢華一點就選ゆき特製組合，綜合E餐是炒牛肉+牛肉漢堡排150g，一次享有炒肉片跟漢堡排的雙重饗宴；如此滿足的肉肉大餐，一份也只要255元。

荷包蛋可選擇全熟或半熟，點個半熟蛋加在漢堡排上一起吃就是邪惡又過癮。

牛肉漢堡排厚度很夠，牛肉味濃郁鬆軟，不用花大錢就能吃到好吃的漢堡排囉。

炒牛肉一樣拌炒大量的洋蔥，醬汁則是沒有豬丼來的鹹，蠻喜歡的。

味噌湯中有菇、洋蔥等料，味噌的鹹度剛剛好，不夠也能再續。

由紀ゆき的老闆相當的熱情、好客，頻頻來詢問是否要續飯續菜續湯等，價格實惠、份量足，口味也相當道地，真的是一吃就愛上的日本小店，唯一缺點就是附近實在是很難停車，且店內空間較擁擠，其他部分無可挑剃。

由紀ゆき

所在地址：臺灣台北市中正區寧波西街76號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-19:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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