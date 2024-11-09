一秒穿越古代！ 松山美食推薦「青樓」中國風潮流中菜餐酒館 人氣必點「東坡肉、XO醬蝦漿油條」

早在青樓還沒搬家之前就吃過，對其創意東方風味菜品印象極佳，這次和朋友聚餐就選在松山店，又香又麻又辣的水煮牛，滷得極為軟嫩且入口即化的東坡肉，還有XO醬蝦漿油條，每道都好吃到不行。

最讓人印象深刻的是店內的裝修，充滿濃濃的東方風情，彷彿真的將古代青樓搬到現代，在這裡用餐一整個氛圍感十足，再點上幾杯特色調酒肯定更讚！

門口大大的LOGO讓人一眼便注意到，門口大大的中式木門與石牆，顯現出其與周邊建築截然不同的面貌，想要進入餐廳內相當簡單，只要轉動洞內的這尊石獅即可，好有趣的開門方法。

石獅方向向左轉即可觸發開門機關。

一入內就被店內裝潢震懾，也太美了吧！！！濃濃的中式風情，牆壁上還掛上山水花卉等掛畫，中式窗櫺等東方色彩配上大紅色整個超對味。

無論家具、燈飾無一不展現柔美多姿的東方風韻，讓人一秒從現代穿越至古代。

我們的位置在二樓包廂，不知道是不是因為當天用餐客人少，所以店家自動幫我們升級，能在包廂用餐就是開心～～

樓梯旁的櫥櫃擺滿酒壺。一字排開氣氛滿點，任誰看都覺得有酒家的感覺，讓我們今朝有酒今朝醉吧（誤

二樓有兩間包廂，我們被安排在人數較少的左側包間，怡紅院是大包廂，裡面還有ＫＴＶ可以歡唱，人多就能包下整間好好玩樂。

店內菜單如下：

豬肉、雞肉、牛肉料理單獨成頁，另外也有海鮮料理、雞蛋類、蔬菜類等選擇，不是熱炒類的中式合菜，比較偏宴會料理等級的中式菜色，因此價位也偏高。

脆皮雞、東坡肉、烤鴨等功夫菜需要事先預訂，訂位時店家就會先行確認，我們預訂了一道東坡肉和脆皮雞，剩餘菜色當天用餐再點；如果不想單點，店內也有配好的合菜組合可以參考。

酒單是另外成頁，名字都很特別，可惜用餐當天有開車不能喝酒，喝酒就留給下一次吧！

俺不是臭豆腐 NT.420元

將切成條狀的臭豆腐油炸後，加入豬五花一起拌炒，醬香油亮又臭氣十足，實在讓人無法自拔一口接一口。每一塊臭豆腐都均勻吸附醬汁，看起來是客家小炒的外觀，聞起來是臭豆腐的香氣，吃起來鹹香又下飯，絕對必點。

花椒燒蛋 NT.280元

外表帶一點脆度，但咬下後是蓬鬆柔軟的雞蛋餡，加入花椒、肉末一起煎烤，香氣更足。雖然看起來紅通通辣，但實際吃起來卻不會很辣，椒麻醬香讓烘蛋吃起來更加細膩，醬汁又很下飯，好吃！

川味水煮牛 NT.880元

提到下飯菜那當然不能錯過水煮牛啊，光是裡面放的美國CHOICE牛小排就夠誘人了。爽快而刺激的辣感刺激舌尖，鍋內放滿吸飽湯汁的冬粉，Q彈有嚼勁的口感完全是阿東喜歡的味道。只是這道菜的價格有點太貴了，多人分食比較不這麼心疼。

這道菜的精華除了牛小排之外，就是這個辣冬粉惹！

xo醬蝦漿油條 NT.480元

這道菜就是粵菜中常見的百花油條，蝦漿填入油條後再搭配濃郁的xo醬汁拌勻，一口咬下外酥內軟，口感好涮嘴，好喜歡這道料理。

蒜香脆皮雞半隻 NT.680元

這道也是要事先預訂的，據說製作過程相當費時，事先需要以獨家醬汁醃製，再塗上鹽水風乾一天，琥珀色的色澤有夠美，皮肉之間的脂肪也相當薄，幾乎吃不到油膩感，那個脆皮真的超級成功，雞肉也已入味，肉質很嫩，這道完全可以點！！

宮保櫻花蝦高麗菜 NT.320元

高麗菜經過熱炒後依舊保留脆度，加上櫻花蝦和乾辣椒一起拌炒，增添了海味鹹香、辣椒微微刺激的辣感更加分，難怪一上桌便火速光盤。

東坡肉 NT.680元

這道可以說是今晚的最高潮，萬眾矚目的東坡肉終於上桌啦！！！

光看這油亮醬香的琥珀色肉塊就知道絕對不可能不好吃，輕輕搖晃還會ㄉㄨㄞ彈的Ｑ彈外觀，馬上要開吃，一刻也不能等。

最上層的肥肉部分經過長時間燉煮，入口即化又噴香黏嘴，下面的瘦肉部分輕輕咀嚼也在口中化開，留下讓人意猶未盡的味道，真心推。

干貝魚子燒賣 NT.200元

就是為了上面那片小小的干貝而點的，好吃雖好吃，但就是一般的燒賣，沒有覺得有特別的地方。

避風塘中卷 NT.580元

感覺也沒有點很多，但不知道為什麼吃著吃著還挺飽的，飽到本來很期待這道避風塘中卷居然吃不下！！

中卷裹粉後油炸，麵衣超級酥脆，現炸出鍋超級燙嘴，裡面的中卷很有嚼勁，避風塘的調料作用不大，如果不是特別愛有嚼勁食物的朋友，阿東覺得這道其實還好。

一頓吃下來心滿意足，雖然沒有點調酒有點可惜，但店家還是夠義氣的招待了SHOT。

搬家後的青樓依舊維持當年的水準，每道菜都是如此下足功夫且夠味又下飯，包廂式的空間隱私感足，也能好好暢聊敘舊。

但下次想要坐在外面，更加感受青樓般的用餐氛圍，吃飽喝足後還能步行到對面的饒河夜市小逛玩耍，這個地段簡直不要太棒，推薦給有約會聚餐需求的朋友們。

青樓餐酒館

地址：台北市松山區八德路四段512-1號

電話：02 2578 8856

營業時間：下午5點半至晚上10點半；週五至晚上12點；周六日早上12點至下午2點半、晚上五點半至晚上12點

網站：https://www.instagram.com/chinglou_taipei/

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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