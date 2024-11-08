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肉肉控最愛的丼飯、咖哩2選1！ 松山巷弄美食推薦「肥豚屋豬排食堂」 超厚實巨無霸豬排一口咬下大滿足

阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

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最近突然懷念起去年在東京吃的超肥厚豬排飯，一股想吃的念頭一旦興起就無法輕易放下，立刻搜尋台北市哪裡能夠吃到超過3公分厚的巨無霸豬排，還真被阿東挖到寶，位於松山區、捷運中山國中站附近的「肥豚屋豬排食堂」。

店內品項不多，但來這裡的人基本上也只會鎖定厚實豬排，確實不需要過多選擇混淆視聽XDD 現點現炸的豬排真的好狂，每一塊都厚實到不知道該如何下口，雖然不至於到每塊都多汁的程度，但絕對不會乾柴，這麼厚的豬排能有如此表現，已經表現得超級好了，豬肉油脂的香氣與咖哩飯的組合簡直完美，一口接一口大大滿足。

出發前爬文，發現每位部落客都會提到的，店內位置不多且豬排數量有限，想吃一定要記得事先訂位！！

肥豚屋位於巷弄內，附近是幽靜的住宅區與公園綠地，環境實在不錯，提前到還能先在附近散散步。

如果要現場候位，記得先拿一塊木牌，才能入內用餐，切記千萬不可以解壓縮喔，不要貪圖方便造成大家的困擾。

店內菜單選項不多，主餐就只有極厚豬排、迷你豬排和日式唐洋雞三種選擇，餐點部分有丼飯、咖哩飯兩種選擇，剛好這趟我們有兩個人，兩種各點一份都能吃得到。

小菜也是各三種，黃金泡菜、韓式泡菜與柚香蘿蔔，選擇套餐會附贈飲料跟小菜，如果吃不夠可以再另外加點。

我們的小桌牌

這次點了兩份套餐，一份是極厚豬排+丼飯，為了怕吃太膩，另一份則點了唐揚雞塊+咖哩飯，小菜選了爽口的韓式泡菜搭配柚香蘿蔔。

肉量多到幾乎看不見底下的飯，豬排的厚度更是讓我們大吃一驚！！店家也貼心地附上一塊空盤，讓我們得以先把豬排夾起來放。

唐揚雞塊飯居然足足給了10大塊，而且兩種醃料製成的唐揚炸雞，口感均有不同，唐揚雞的用心程度一點都不輸豬排。

救命，這粉嫩嫩的肉色簡直無敵，現炸口感外酥內軟，正中間的豬排肉很多汁，還帶點油脂的豐厚香氣。

店內品項不多，但來這裡的人基本上也只會鎖定厚實豬排，確實不需要過多選擇混淆視聽。

現點現炸的豬排真的好狂，每一塊都厚實到不知道該如何下口，雖然不至於到每塊都多汁的程度，但絕對不會乾柴。

這麼厚的豬排能有如此表現，已經表現得超級好了，豬肉油脂的香氣與咖哩飯的組合簡直完美，一口接一口大大滿足啊。

肥豚屋

地址：台北市松山區敦化北路244巷37-2號

電話：0919 068 295

網址：https://reurl.cc/LlOVq4

營業時間：下午5點半至晚上9點半；周三公休

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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