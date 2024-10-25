2025「臺北最High新年城」首波卡司曝光！臺北嗨聽宇宙人、Apink、Energy

【旅奇傳媒/編輯部報導】數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一的「臺北最 High 新年城」，2025跨年晚會即將 High 翻全城！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前舉行卡司發布會，公開首波超強演出陣容，宇宙人也親臨現場帶來精彩演出，更獨家邀請實力派韓國女團 Apink、超強男團 Energy，以及人氣樂團 TRASH 與怕胖團獨家同台合作，為跨年晚會揭開熱鬧序幕，掀起第一波高潮！

▲臺北跨年公開首波超強演出陣容，宇宙人更親臨現場。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

▲Lulu 黃路梓茵將擔任主持人。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

超強卡司之一的宇宙人今現身發布會，帶來《那你呢》精湛演出預熱跨年晚會，宇宙人表示，「今年正逢我們成團20週年，我們計畫將這20年來的精華在台北跨年晚會呈現，也會帶來特別的精彩橋段，請大家敬請期待！」

臺北市副市長林奕華表示，最受矚目的「臺北最 High 新年城」活動即將到來，除了晚會當天的超強卡司之外，為讓國內外民眾提前感受跨年熱鬧氣氛，觀傳局精心規劃一系列前期活動，於12月的四個週末，在臺北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演。

▲韓國實力女團Apink將在台北跨年演出。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

林奕華進一步說，第一週（12/07-12/08）的「懷舊復古週」，喚起不同年齡層的視聽記憶，創造各年代的經典回憶殺；第二週（12/14-12/15）「西洋經典週」將帶來各種精彩的異國演出；「動漫應援週」（12/21-12/22）則以動漫為概念的舞蹈、創意樂器演奏等演出，勾起大人小孩的動漫魂；最後一週「Lounge 悠閒週」(12/28-12/29)，要讓民眾在繁華城市中，享受最 Chill 的時光。

觀傳局指出，2025年「臺北最 High 新年城」跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容重磅登場，今日公布首波演出卡司，除了金曲人氣樂團宇宙人，更有3組臺北獨家限定演出，包含韓國實力女團 Apink、超強男團 Energy，以及人氣樂團 TRASH 與怕胖團首度聯手，展現另類搖滾與流行龐克的音樂結合，將為臺北跨年晚會帶來一場震撼的視聽盛宴。

▲超強男團Energy將帶來精采表演。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局接著說，今年主持陣容由活力十足的 Lulu 黃路梓茵搭檔搞笑擔當威廉、幽默風趣的風田以及可愛又逗趣的朵拉組成，4人再度合體令人期待。Lulu 黃路梓茵跨足綜藝和戲劇領域，並在今年金鐘獎入圍三大獎項；而威廉、風田和朵拉在《食尚玩家》的人氣也居高不下，今年也將再延續去年的好默契，為整場跨年晚會帶來歡笑不間斷。

此外，「2025臺北最 High 新年城」跨年活動的主視覺再次由國際知名華裔設計師 Daniel Wong 操刀，延續去年設計主軸，今年特別融入各類運動元素，不僅向臺灣奧運選手的傑出表現致敬，同時也呼應即將到來的「2025雙北世界壯年運動會」，展現臺北的運動精神與滿滿活力。觀傳局預告，接下來將陸續公布更令人期待的跨前系列活動和精彩藝人卡司名單，請隨時參閱「2025臺北最High新年城」活動官網、「臺北旅遊網」與臉書粉絲專頁等掌握最新消息。

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