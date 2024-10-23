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可可夜總會熱潮再起！有趣市集「亡靈節」65個攤位限時2天爽吃，還能享受音樂、彩繪

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自有趣市集臉書粉專
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一起來體驗！即將到來的亡靈節，有趣市集特地舉辦一場別開生面的墨西哥文化美食盛宴！2024年10月26日至27日，限時2日在圓山花博-花海廣場將變身為充滿色彩與歡慶的「2024有趣市集」，帶來65個精選攤位和4大墨西哥美食專區。今年活動特別邀請全球知名龍舌蘭酒品牌Jose Cuervo®合作，推出限量版Calavera系列，完美呈現亡靈節充滿生命力的精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自有趣市集臉書粉專
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圖／取自有趣市集臉書粉專
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此次市集集結了眾多頂尖餐飲品牌，最受矚目的「墨西哥美食專區」由「LA la Taco 啦啦塔可餐車」帶來經典「卡羅萊納死神辣椒牛排塔可」，使用全球最辣的卡羅萊納死神辣椒，辣度高達220萬，嗜辣者千萬別錯過挑戰！「墨西哥辣椒盛宴專區」則融合道地與創新風味，如「Là JIA BONG来呷弁」將臭豆腐融入墨西哥辣椒，帶來獨特的「chill豆腐」，保證驚艷味蕾。

圖／取自有趣市集臉書粉專
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現場還能享受濃濃的《可可夜總會》氛圍，不僅有音樂、彩繪等文化體驗，Jose Cuervo®的限量龍舌蘭酒也將助你盡情狂歡，為生命舉杯。這場僅有2天的「亡靈節派對」，絕對是你品味墨西哥風情的最佳機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／取自有趣市集臉書粉專
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活動資訊

日期：2024年10月26日（六）至10月27日（日）

地點：圓山花博-花海廣場（台北市中山區玉門街1號）

圖／取自有趣市集臉書粉專
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