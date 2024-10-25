快訊

國會改革釋憲恐一次全殲？藍營下個決戰場已設定好

羽球／南韓羽協遭爆幫安洗瑩簽「賣身契」 當免費奴隸使喚

台灣寶可夢中心3新品超Q開賣！粉絲驚嚇上架速度：日本上周才出耶

穿街走巷漫遊金瓜石銀座　鑽入無招牌咖啡館品味山城美麗與哀愁

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

來到充滿傳說的金瓜石，眼前的大肚美人山，隔著金黃溪澗與茶壺山款款對望，故事總是在這獨特的山野間鋪陳漫延，新舊更迭，層層堆疊黃金山城的韻味。

　

金瓜石銀座的喧囂與孤獨　祈堂老街

金瓜石聚落先來後到的發展脈絡，皆與礦業息息本關，黃金博物館下方的祈堂老街，早期是礦工生活的商業中心，日治時期由台灣人向日本礦業公司承租土地興建的聚落，曾有「金瓜石銀座」之譽，窺見昔日歌舞昇平盛景。 傳統老房舍依著山勢而建，層次分明，為因應多雨潮濕的氣候環境，傾斜式屋頂批上黑色油毛氈，至今仍有部分保留下來，當繁華落盡人潮去，剩一段段階梯串連著泛黃懷舊回憶，穿梭老街小徑，零星營業的雜貨舖、咖啡館，老屋、老物件各自訴說山中小城的生命軌跡，漫步其間別有靜謐之美。

DATA

地址：新北市瑞芳區祈堂路165號

交通：停車建議停在勸濟堂停車場或金瓜石醫院舊址廣場，循指標步行前往。

　

登山客的私房食堂　Café & me

步上新近彩繪的彩虹階梯，從祈堂老街通往祈堂路，穿過金瓜石重要信仰中心勸濟堂，另一邊可以前往黃金博物館，沒有招牌的「Cafe & me」就在其間，若非外推的紅磚露台和深藍木格窗欞格外迷人，很難注意到這裡有營業場所，低調的老闆說，大概登山客口耳相傳才知道。Cafe & me原是礦工宿舍，老闆一人打理所有事物，提供簡餐和咖啡下午茶。喜歡閱讀的老闆擺了滿滿的書籍供人選讀，喜歡的書可以帶走，但若歸還不能自行放回書架，每一本書都有主人認為適得其所的位置，得自己來！

DATA

地址：新北市瑞芳區祈堂路99號

電話：0916-036-633

時間：12:00-19:30，週四公休

　

金漫會館&漫山食樂　住進禮拜堂中的日式禪房

黃金博物館園區內的金漫會館，應該是漫遊金瓜石最具「主場優勢」的住宿地點，博物館園區和祈堂老街步行就到。主理人簡先生兄弟5人是當地旺族，大手筆取得園區內這些資產，金漫會館原是比利時天主教堂，古典建築融合現代美學改建為現代化旅宿，禮拜堂化身日式風格的客房設計，擁有景觀庭園、山泉浴池，兼具金瓜石的歷史與自然人文風情。因應入住旅客用餐需求，開設漫山食樂餐館供應日式定食，也引進全家便利商店。

DATA

金漫會館

地址：新北市瑞芳區祈堂路197號

電話：02-2496-2999

網址：jien-mount.mydirectstay.com

FB：金漫會館 Jien Mount Villas - 金瓜石九份景觀民宿

消費：和服租借150元/人（限房客）

漫山食樂

地址：新北市瑞芳區金光路36號

電話：02-2496-2929

時間：11:00-20:00，最後點餐18:30

　

穿梭時空追尋時代的優雅　和服步道

金漫會館前的小徑，通往日治時期高級職員宿舍區有一條縱向階梯，當時為方便日本婦女著和服時小碎步行走，這段步道的台階每階高僅5公分，非常特殊，在地人俗稱為「和服步道」。2013年吳宇森演的電影《太平輪》曾在此處取景，演員陣容堅強，包括金城武、楊貴媚、黑木瞳、章子怡、宋慧喬、長澤雅美、黃曉明等，讓和服步道更添風華，金漫會館也提供簡易和服租借，讓旅人在步道上空梭時空體驗復古氛圍。

DATA

位置：和服道位於黃金博物館行政辦公室左下方，前往連結金瓜石醫院的台階即抵。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 步道 老街

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

在美術創作中找到自我 瑞芳區義方國小學生連連得獎

女三亞沙灘穿和服被罵｢八嘎｣ 反嗆穿什麼與愛不愛國無關

通往山海祕境的絕美寂寞公路　被遺忘的礦場望盡流金歲月

南投山城馬拉松吸3千人上國道狂奔 吉祥物也組團

相關新聞

穿街走巷漫遊金瓜石銀座　鑽入無招牌咖啡館品味山城美麗與哀愁

來到充滿傳說的金瓜石，眼前的大肚美人山，隔著金黃溪澗與茶壺山款款對望，故事總是在這獨特的山野間鋪陳漫延，新舊更迭，層層堆疊黃金山城的韻味。

2025「臺北最High新年城」首波卡司曝光！臺北嗨聽宇宙人、Apink、Energy

【旅奇傳媒/編輯部報導】數度榮獲全球十大跨年最佳城市之一的「臺北最 High 新年城」，2025跨年晚會即將 High 翻全城！臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）日前舉行卡司發布會，公開首波超強演出陣

可可夜總會熱潮再起！有趣市集「亡靈節」65個攤位限時2天爽吃，還能享受音樂、彩繪

一起來體驗！即將到來的亡靈節，有趣市集特地舉辦一場別開生面的墨西哥文化美食盛宴！2024年10月26日至27日，限時2日在圓山花博-花海廣場將變身為充滿色彩與歡慶的「2024有趣市集」，帶來65個精選攤位和4大墨西哥美食專區。今年活動特別邀請全球知名龍舌蘭酒品牌Jose Cuervo®合作，推出限量版Calavera系列，完美呈現亡靈節充滿生命力的精神。

5 間位於台北的室內攀岩，都市叢林內也能挑戰極限！

說到攀岩，最先想到的是充滿大自然氣息的山林間，那矗立又高聳的岩石，一腳滑便會喪命的致命峽谷，喂！攀岩也可以很安全！而且作為小朋友暑假課餘之間，也是令家長可以放心的課外活動。今天為大家帶來五間位於台北市的室內攀岩場，資深教練加上專業場地，讓你不用跑到市區外也可以安心體驗設施齊全的攀岩抱石！

殺紅眼也要吃！ 復古昭和屋品嘗萬聖特別版 「紅眼芭樂、紫薯蜜地瓜霜淇淋」 加映「阿多福銅鑼燒」吃了多福氣

殺紅眼也要吃！ 復古昭和屋品嘗萬聖特別版 「紅眼芭樂、紫薯蜜地瓜霜淇淋」 加映「阿多福銅鑼燒」吃了多福氣

雙北人秒出國！台北日系老屋地標「榕錦時光」2日限定「萬聖討糖+假日市集」超應景 網紅店鋪興波咖啡、好丘都在這

最有萬聖氛圍的台北老屋！位於北市大安區的日式古蹟景點「榕錦時光生活園區」過萬聖，於本週六日舉辦討糖活動與假日市集，講出通關密碼免費拿可愛糖果，凡在園區內消費即可憑明細兌換「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。