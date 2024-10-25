穿街走巷漫遊金瓜石銀座　鑽入無招牌咖啡館品味山城美麗與哀愁

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

來到充滿傳說的金瓜石，眼前的大肚美人山，隔著金黃溪澗與茶壺山款款對望，故事總是在這獨特的山野間鋪陳漫延，新舊更迭，層層堆疊黃金山城的韻味。





金瓜石銀座的喧囂與孤獨 祈堂老街

金瓜石聚落先來後到的發展脈絡，皆與礦業息息本關，黃金博物館下方的祈堂老街，早期是礦工生活的商業中心，日治時期由台灣人向日本礦業公司承租土地興建的聚落，曾有「金瓜石銀座」之譽，窺見昔日歌舞昇平盛景。 傳統老房舍依著山勢而建，層次分明，為因應多雨潮濕的氣候環境，傾斜式屋頂批上黑色油毛氈，至今仍有部分保留下來，當繁華落盡人潮去，剩一段段階梯串連著泛黃懷舊回憶，穿梭老街小徑，零星營業的雜貨舖、咖啡館，老屋、老物件各自訴說山中小城的生命軌跡，漫步其間別有靜謐之美。

DATA

地址：新北市瑞芳區祈堂路165號

交通：停車建議停在勸濟堂停車場或金瓜石醫院舊址廣場，循指標步行前往。





登山客的私房食堂 Café & me

步上新近彩繪的彩虹階梯，從祈堂老街通往祈堂路，穿過金瓜石重要信仰中心勸濟堂，另一邊可以前往黃金博物館，沒有招牌的「Cafe & me」就在其間，若非外推的紅磚露台和深藍木格窗欞格外迷人，很難注意到這裡有營業場所，低調的老闆說，大概登山客口耳相傳才知道。Cafe & me原是礦工宿舍，老闆一人打理所有事物，提供簡餐和咖啡下午茶。喜歡閱讀的老闆擺了滿滿的書籍供人選讀，喜歡的書可以帶走，但若歸還不能自行放回書架，每一本書都有主人認為適得其所的位置，得自己來！

DATA

地址：新北市瑞芳區祈堂路99號

電話：0916-036-633

時間：12:00-19:30，週四公休





金漫會館&漫山食樂 住進禮拜堂中的日式禪房

黃金博物館園區內的金漫會館，應該是漫遊金瓜石最具「主場優勢」的住宿地點，博物館園區和祈堂老街步行就到。主理人簡先生兄弟5人是當地旺族，大手筆取得園區內這些資產，金漫會館原是比利時天主教堂，古典建築融合現代美學改建為現代化旅宿，禮拜堂化身日式風格的客房設計，擁有景觀庭園、山泉浴池，兼具金瓜石的歷史與自然人文風情。因應入住旅客用餐需求，開設漫山食樂餐館供應日式定食，也引進全家便利商店。

DATA

金漫會館

地址：新北市瑞芳區祈堂路197號

電話：02-2496-2999

網址：jien-mount.mydirectstay.com

FB：金漫會館 Jien Mount Villas - 金瓜石九份景觀民宿

消費：和服租借150元/人（限房客）

漫山食樂

地址：新北市瑞芳區金光路36號

電話：02-2496-2929

時間：11:00-20:00，最後點餐18:30





穿梭時空追尋時代的優雅 和服步道

金漫會館前的小徑，通往日治時期高級職員宿舍區有一條縱向階梯，當時為方便日本婦女著和服時小碎步行走，這段步道的台階每階高僅5公分，非常特殊，在地人俗稱為「和服步道」。2013年吳宇森演的電影《太平輪》曾在此處取景，演員陣容堅強，包括金城武、楊貴媚、黑木瞳、章子怡、宋慧喬、長澤雅美、黃曉明等，讓和服步道更添風華，金漫會館也提供簡易和服租借，讓旅人在步道上空梭時空體驗復古氛圍。

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位置：和服道位於黃金博物館行政辦公室左下方，前往連結金瓜石醫院的台階即抵。





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