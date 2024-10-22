殺紅眼也要吃！ 復古昭和屋品嘗萬聖特別版 「紅眼芭樂、紫薯蜜地瓜霜淇淋」 加映「阿多福銅鑼燒」吃了多福氣

霜淇淋控快來嚐！ 位在台北市大同區的「昭和浪漫洗濯屋」是一間專門販售霜淇淋的專賣店，這回應景推出兩款萬聖特別版「殺紅眼芭樂霜淇淋、傑克薯叔紫薯霜淇淋」，華麗繽紛視覺搭上精心研製的霜淇淋口味，歡樂萬聖節必得來點上一支帶著走！

圖／翻攝昭和浪漫洗濯屋 showa ice cream ソフトクリーム 霜淇淋專売店臉書

在屋齡高達85年的大稻埕老宅裡吃著特別版的冰品，《殺紅眼芭樂霜淇淋》以人氣款紅心芭樂霜淇淋、淋上特製芭樂梅子醬，再點綴上一顆由荷蘭特別進口限量紅眼球巧克力，詭譎氣氛飆升。

圖／翻攝昭和浪漫洗濯屋 showa ice cream ソフトクリーム 霜淇淋專売店臉書

《傑克薯叔霜淇淋》則是採用來自沖繩的紫薯，再加上迪化街在地黑糖蜜地瓜，組合成香氣口感都滿分的紫色魅力霜淇淋，今年來點不一樣的萬聖相聚時光！

圖／翻攝昭和浪漫洗濯屋 showa ice cream ソフトクリーム 霜淇淋專売店臉書

同場再加映，近期人氣好評的「阿多福銅鑼燒」，阿福多(おたふく) Otafuku有著幸運長壽的意思，傳說中是日本掌管跳舞的女神，而阿多福面具還可以招福，是一款吃了讓人心靈滿足的點心。除了「經典紅豆內餡」，還有目前的人氣王「鹹奶油紅豆、濃黑巧克力」3種口味選擇，但目前僅於每週六、日限量推出，且口味依店家現場提供為主，想統統嚐一輪可要試試好運氣囉！