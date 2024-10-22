雙北人秒出國！台北日系老屋地標「榕錦時光」2日限定「萬聖討糖+假日市集」超應景 網紅店鋪興波咖啡、好丘都在這

最有萬聖氛圍的台北老屋！位於北市大安區的日式古蹟景點「榕錦時光生活園區」過萬聖，於本週六日舉辦討糖活動與假日市集，講出通關密碼免費拿可愛糖果，凡在園區內消費即可憑明細兌換「萬聖節造型眼鏡」，大朋友記得帶小朋友來裝扮過節兼打卡愜意熱點。

圖／榕錦時光生活園區粉專

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由日治刑務所官舍古蹟修復新生的老屋地標「榕錦時光生活園區」迎來一年一度的萬聖節，10/26、10/27兩日間不僅有全園區店家和假日市集可以走逛，只要找到園區內遊走、戴著黑金色帽子的三位巫師並說出通關密語「不給糖就搗蛋」，即可獲得限量萬聖節糖果，發完為止。金色巫師預計出沒時間約為上午11:30、下午3:00左右，看好時間別錯過有趣的討糖機會。

圖／榕錦時光生活園區粉專

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除了經典應景的討糖活動外，活動期間凡至園區消費不限金額，即可憑消費明細到服務中心兌換「萬聖節造型眼鏡」一副，數量有限、送完為止。不僅能打卡台北最Chill日式古蹟，更有南瓜幽靈人遍佈整個園區，秋高氣爽漫步其間拍美照。

圖／榕錦時光生活園區粉專

此外，園區內各品牌也有不同的萬聖活動，像是「京町 山本屋」忍者講座＆午膳、「山玥雲」和服體驗等，還有道地古早味冰店「喜+喜古早味剉冰」推出消費滿200元加碼贈超美造型「枝仔冰」，有紅豆、花豆和綠豆3種口味可選。網紅好店興波咖啡超級棧、好丘 On The Road 在路上、臺虎居餃屋等統統都有，讓你吃逛一整天都沒問題。

圖／榕錦時光生活園區粉專

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榕錦時光生活園區

地址：台北市大安區金華街167號1樓

營業時間：戶外空間24hr開放；室內空間11:00-20:00

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