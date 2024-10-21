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台北跨年首波卡司出爐！Apink聯手Energy伴粉絲迎2025

聯合報／ 記者李姿瑩
Apink。圖／TVBS提供
Apink。圖／TVBS提供

2025跨年晚會「臺北最High新年城」今舉行卡司發布會，臺北市政府觀光傳播局邀來韓國女團Apink、Energy，以及人氣樂團TRASH與怕胖團同台合作，為跨年晚會揭開熱鬧序幕。

身為卡司之一的宇宙人今現身發布會，帶來「那你呢」為跨年晚會預熱。臺北市副市長林奕華表示，最受矚目的「臺北最High新年城」活動即將到來，除了晚會當天的超強卡司之外，為讓國內外民眾提前感受跨年熱鬧氣氛，觀傳局精心規劃一系列前期活動，於12月的四個週末，在臺北市政府東南廣場周邊舉辦「多元主題週」，以四大主題結合好吃、好玩且闔家歡樂的市集活動與舞台表演。

觀傳局透露，2025年「臺北最High新年城」跨年晚會將有超過10組超強卡司陣容，今日公布首波演出卡司，除了金曲樂團宇宙人，Apink、Energy，TRASH與怕胖團都是臺北跨年限定，聯手為臺北跨年晚會帶來一場震撼的視聽盛宴。

今年主持陣容由Lulu黃路梓茵與威廉、風田以及朵拉組成，4人再度合體，將延續去年的好默契，為整場跨年晚會帶來歡笑。

此外，2025「臺北最High新年城」跨年活動的主視覺再次由國際知名華裔設計師 Daniel Wong操刀，延續去年設計主軸，今年特別融入各類運動元素，不僅向臺灣奧運選手的傑出表現致敬，同時也呼應即將到來的2025雙北世界壯年運動會，展現臺北的運動精神與滿滿活力。

觀傳局預告，接下來將陸續公布更令人期待的跨前系列活動和藝人卡司名單，請隨時鎖定活動官網、臺北旅遊網、粉絲專頁。

Lulu。圖／TVBS提供
Lulu。圖／TVBS提供
Energy。圖／TVBS提供
Energy。圖／TVBS提供

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