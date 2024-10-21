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晴空下綻放的桃色浪漫 台北街道美人樹攻略地圖

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士林官邸迎賓的美人樹10月初開花盛況。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
士林官邸迎賓的美人樹10月初開花盛況。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】涼意的10月，台北的街頭卻逆勢開滿暖系粉色花朵，正是美人樹迎風顧盼生姿。其中最早開放是在士林官邸公園前，10月初便已盛開吹響美人樹花期序曲。目前市民大道、田心仔綠地和林森公園等美人樹均已達盛花期，接著11月初在葫蘆國小天橋自行車引道旁堤腳、北投磺港路奇岩一號公園及文山區木柵路等地也將會進入花期，為台北帶來生活浪漫情感。

▲大度路三段往淡水方向，美人樹吸引民眾駐足拍照。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲大度路三段往淡水方向，美人樹吸引民眾駐足拍照。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

台北市政府工務局公園路燈工程管理處表示，美人樹屬於錦葵科植物，雄蕊基部合生成雄蕊柱類似扶桑花，樹型如同美人般姿態柔美，枝葉翠綠茂盛，在粉花綠葉相綴下，宛如豔麗的美人，令人不捨離去，因此美人樹花語為「依依不捨」。美人樹盛花期每年略有不同，約略在9月時著花且逐漸繁鬧，吸引許多蜜蜂及蝴蝶尋芳而來，圍繞著一朵朵的花蕊殷勤採蜜，是大型鳳蝶或粉蝶秋冬季蜜源植物。

▲市民大道上美人樹盛開美景。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲市民大道上美人樹盛開美景。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

公園處園藝工程隊林晁嘉隊長表示，台北街頭的美值得細細探尋和品嘗，士林官邸公園前美人樹盛開時總成為國內外旅客拍照打卡景點。目前北投田心仔綠地中段的美人樹則為田野自行車健行客增添山光秋色、大度路三段往淡水路旁的美人樹吸引遊客停車駐足拍照、中山區林森公園鳥居附近的美人樹則正在盛開營造「偽出國」氣氛、市民大道美人樹為川流不息交通帶來不凡色彩。11月初台北街頭，在士林環河北路三段葫蘆國小天橋自行車引道旁堤腳、北投磺港路奇岩一號公園旁及文山區木柵路等地的美人樹仍然會用繽紛色彩輪番衝擊視覺觀感，非常值得期待。

▲美人樹花朵隨著微風飄落，交織成粉色花毯。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供
▲美人樹花朵隨著微風飄落，交織成粉色花毯。　圖：台北市政府工務局公園路燈工程管理處／提供

閒暇時段不妨探索台北街頭，賞花還能療癒身心， 為生活增添浪漫的氣息，不論隨手怎麼拍都是美照，是喜愛踏青賞花及熱愛攝影粉絲們絕對不能錯過的絕佳機會。

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