新北景點免費拍！ 林口三井「萬聖搗蛋祭」巨大南瓜、黑貓、毛毛萌怪登場 玩塗鴉再抽日本樂園門票
北部的朋友追起來！ 迎接萬聖節來臨，林口三井OUTLET又有應景佈景可以拍照+打卡，現在有巨大南瓜、超萌黑貓、毛毛鬼魂，等你一起來合影，趁著週末逛逛OUTLET百貨，還能大玩塗鴉，有機會抽中日本樂園門票哦！
可愛萌怪降臨林口三井囉，自即日起至11/3期間，於一樓中央廣場打造了「萬聖搗蛋祭•奇妙萌怪世界」全新佈置，現場有比人還大的三隻萌怪「南瓜、黑貓、鬼魂」都超好拍。
除了逛OUTLET、與萌怪合影之外，別錯過到一樓室內區服務台，領取圖畫紙並參加「塗鴉你的萬聖搗蛋祭」著色投稿活動，就有機會抽中「東京迪士尼度假區門票（乙張）/Hello Kitty樂園門票（乙張）」，把握機會衝一波！
MITSUI OUTLET PARK 林口【萬聖搗蛋祭•奇妙萌怪世界】
展期：即日起～11/3
地址：新北市林口區文化三路一段356號 (1F戶外區 中央廣場)
營業時間：11:00-21:30(週五11:00-22:00/假日10:30-22:00)
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