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台北人終於吃得到了！ 平價小火鍋「六扇門」進軍中山區 高CP值自助吧、冰淇淋無限吃 一鍋最低只要160元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專
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台北人終於敲碗成功了！ 於全台各地區皆有駐點的人氣連鎖鍋物「六扇門」，首度宣告進駐台北市，選址落腳在中山區的農安街上，即起正式開張試營運，成為台北市第一間分店。

圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專
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主打百元平價小火鍋的「六扇門」，自2014年成立，目前於全台擁有近90間門市，這回六扇門終於選擇在台北市成立第一家分店，地點選在中山區農安街上，可以用大眾交通工具抵達捷運行天宮站，出站後步行大約12分鐘即可到達。

六扇門提供了超划算、最低只要160元起的鍋物，分成重量級饗宴、招牌六膳、豐味煮鍋與蔬食主義4大主題，還有多達30種風味湯底可選擇，更棒的是，提供高CP值的精緻自助吧吃到飽，包含冰淇淋、飲料、爆米花、泡麵都可以無限取用，除了白飯還供應限量豬油拌飯，是一處讓小資族享受又省荷包的美食天堂！

圖／翻攝六扇門時尚湯鍋 6owl door / 企業總部 臉書粉專
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【六扇門 中山農安店】

地址：台北市中山區農安街273號

電話：02-25067070

營業時間：11:00-23:00

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