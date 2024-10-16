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通往山海祕境的絕美寂寞公路　被遺忘的礦場望盡流金歲月

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】

來到充滿傳說的金瓜石，眼前的大肚美人山，隔著金黃溪澗與茶壺山款款對望，故事總是在這獨特的山野間鋪陳漫延，新舊更迭，層層堆疊黃金山城的韻味。沿著寂寞公路一路而行，隨風飄散著金瓜石濃烈的人文風情，融入獨一無二的無敵山海景緻，總是美得令人摒息。

　

360度山海美景永不寂寞　寂寞公路不厭亭

起於基隆通往雙溪的102號公路，是九份山城對外唯一聯絡道路，途經遊人如織的九份後，公路持續蜿蜒而上，視野逐漸開闊，氣氛急速冷卻下來，與山城的再繁華判若雲泥，曾因往來車輛不多，在山間公路獨行體驗孤獨寂寥的旅程，被稱為「寂寞公路」。

102號公路最高點來到雙溪與九份地界路段，「不厭亭」座落在這埡口要衝上，傳統東方青瓦紅柱的六角涼亭，居高臨下，坐擁東北角海岸開闊天際線，遠方從山到海，一邊是雙溪山巒，西南方則是瑞芳市區直至基隆海岸線的港口灣澳，舉目一覽無遺，基隆河在山腳下蜿蜒而過，火車駛過猴硐小鎮依稀可聞。「不厭亭」得自李白詩句：「眾鳥高飛盡，孤雲獨去閒。相看兩不厭，只有敬亭山。」不厭亭的景緻，或雲霧蒸騰，或夕照掩映，及至暗夜降臨，天空星光熠熠，這裡從早到晚，皆有其獨特曼妙姿態。若時序拉長，由春到冬，則是天地共譜換裝秀的舞台，名符其實相看兩不厭。

DATA

地址：新北市瑞芳區瑞雙公路（臺102線公路雙溪九份交界處）

　

本山礦場闖進異星世界　金瓜石地質公園

金瓜石的故事深藏在地底，早在被命名為「金瓜石」之前，蘊藏的黃金傳奇早已開展，本山礦場是金瓜石重要的金礦礦區，礦脈垂直分佈從海拔600公尺的大金瓜頂，延伸到海平面以下130公尺仍未終止，百年探索開採，至各種礦產枯竭，本山礦場獨留被掏空的U形山谷，過往開採礦產的痕跡散落荒煙漫草間，形狀顏色特異的礦石整齊排列在廣場上，據說曾有表演團體計畫在本山礦場以大地為幕作為表演舞台，特別排列礦石當觀眾座椅，何其浪漫的想法，而遺留山谷間的礦石陣列，走進其間彷若來到異星世界，也是最佳地質教室。

前往本山礦場的橫向步道，沿著山腰而行，沿途壯麗的山海景觀隨行，被稱為大肚美山的基隆山和茶壺山、陰陽海為伴，若從海拔較高的草山戰備道地質公園入口為起點，又是不同的史詩風景，陡峭的縱向步道似懸崖般從山間直墜蔚藍大海，一腳就可以踩進大海，在google地圖上標誌著「無敵海景步道」，吸引旅人駐足拍照打卡。這條縱向步道向下可達金瓜石神社、黃金博物館、老街等，既賞心悅目，兼具揮汗健身功效。

DATA

地址：新北市瑞芳區102縣道18公里處

備註：公園入口停車位不多，若停滿後建議停另一頭的勸濟堂停車場，走無敵海景步道或黃金博物館回金瓜石地質公園。

　

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