這個鐵板燒太威了！和牛搭配一整隻龍蝦，隱身森林中的台北最美鐵板燒餐廳

台北鐵板燒推薦，如果你喜歡高檔的鐵板燒料理絕對不能錯過潼鐵板燒 至善店，每個套餐都是海陸組合，海味的部分包括一人一隻產地直送活龍蝦、南非活鮑魚、鮮魚，再搭配牛、雞、豬、羊任選一種，一整個套餐吃下來真的有夠彭湃，光是一人一隻活龍蝦就很威，是不是~，加上位在陽明山腳下，彷彿置身在森林裡用餐，不用跑遠就很有秘境氛圍，潼鐵板燒 至善店真的是我大推的秘境餐廳啦！

潼鐵板燒 至善店｜地理位置

想要到潼鐵板燒 至善店開車最方便，往故宮、小溪頭森林步道的方向再開個10分鐘就會到，路邊都可以停車，搭乘公車的話門口就有站牌，搭小18到聖人橋站下車走進去就到了，當然，來吃美食有時候會小酌一下，潼鐵板燒除了不收開瓶費外，也有免費的定時接駁服務，只要提前預約都可以在士林捷運站、劍南捷運站、故宮博物院做接送，喝酒不開車，開車不喝酒，這服務真的超貼心的。

潼鐵板燒在聽雨軒森林食堂的最裡面，被綠意圍繞的的白色餐廳格外的幽靜，很難想像不用跑到深山就有這麼舒服的用餐環境耶。

潼鐵板燒 至善店｜內用環境

原木打造的環境內斂沉穩，我很喜歡他四周都是大面積的對外窗，直接把外面的綠意攬入眼簾，真的很有在森林裡用餐的FU呢。

入桌後就會端出當日使用的活海鮮跟客人介紹一番，產地直送的活體龍蝦、鮑魚都是活跳跳的，光看我就好興奮，哈哈，鮮度絕對一等一。

潼鐵板燒 至善店｜菜單

一個人的價位從2280~3380元，海鮮的部分都是搭配一整隻龍蝦+鮑魚+干貝，換算下來真的很划算，有在吃高檔鐵板燒的人都知道，基本上龍蝦是給半隻而已啊，潼鐵板燒真的用料很大方，另一邊的帝王蟹和牛套餐我也覺得很划算，告訴大家一個好康，9月份生日的壽星來店用餐直接升級一等，點2480元套餐升等2680元套餐，2680元升等3280元，依此類推，趕快帶壽星來吃一波。

前面都會副蜂蜜芥末醬、淡洋蔥、熱茶，海鮮搭配蜂蜜芥末醬也有不同風味。

潼鐵板燒 至善店｜菜色

松葉蟹肉蒸蛋

蒸蛋上面鋪上松葉蟹肉跟魚卵，滑溜有彈性的蒸蛋吸飽了海鮮的鮮甜，跟蛋香搭在一起非常順口，上面的松葉蟹肉完全是蒸蛋的靈魂，入口後就能嚐到甜甜的鮮味，魚卵波滋波滋的非常涮嘴，第一道前菜就抓住了我們的味蕾啊。

吃鐵板燒一定要坐板前位置，看著廚師俐落的料理美味，讓餐點的風味更加分。

鮭魚卵北海道干貝佐花枝魚子醬

干貝、鮭魚卵、花枝、魚子醬集結了所有海味於一盤，乾煎的料理方式最能吃出海鮮的原味，干貝上的鮭魚卵沒在客氣地給，干貝還是很JUICY，爆漿鮭魚卵讓干貝口感更加滑順，一口吃進去有夠滿足，左上角還有果乾跟龍蝦沙拉點綴。

花枝煎過後擺上一匙魚子醬，最後還放上金箔點綴，這吃法太奢華了啦。

原味的吃過後，也可以沾點蜂蜜芥末醬，整個風味層次都不同喔。

香煎魚片佐三色胡椒

今天用的魚貨是青衣魚，表面煎到恰恰，外表酥脆，裡面還保留了細緻肥美的滋味，淋上三色胡椒醬吃起來有點美式魚排的感覺，我很喜歡耶，旁邊配上皇宮菜QQ滑滑的也很對味。

南非鮑魚佐日式海膽醬

一人一顆香煎南非鮑魚，還有海膽醬讓你沾著吃，鮑魚口感非常Q彈脆口，海膽醬味道比較濃厚，我覺得單吃鮑魚就很好吃耶。

每日湯品

今天的湯品是牛肝菌菇濃湯，每一口都可以喝到菇類的顆粒，非常實在，菌菇很香，拿起一旁的麵包沾著吃也很棒。

看著煎台上在料理著波士頓龍蝦，口水都快滴出來了，一人一整隻龍蝦，光想到就興奮。

活龍蝦整尾

一端上桌友人還嚇一跳，因為他吃過的鐵板燒都是給半隻，沒想到潼鐵板燒直接一人一整隻，每一隻都是濃厚的蝦膏跟蝦卵，蝦膏真的滿滿蝦味，師傅在煎的火候控制的也很棒，龍蝦肉的肉汁完全鎖在裡面，光這尾龍蝦就值回票價。

蝦卵也好鮮，重點是每一尾龍蝦都很肥美，滿滿蝦膏蝦卵，看了不心動嗎?! 是不是很想訂位嘗看看了。

一整條的龍蝦肉一口塞進去，緊緻的肉質一咬下去還可以感受到甜甜的肉汁，真的是太滿足了，通常吃到這邊就會有點飽足感，如果龍蝦吃不完也沒關係，服務人員可以幫忙打包，回家冷藏也很好吃，我們當天就打包回家，晚上馬上加菜。

海味告一段落，接下來就是我最期待的和牛部分，我們選了美國PRIME菲力跟日本A5和牛肩胛一起share。

美國PRIME菲力 2680元

菲力蠻厚一塊的，我們點了五分熟，菲力的肉質蠻軟嫩的，油脂沒有那麼多，5分熟的熟度可以保留他柔軟的口感，不喜歡吃太油的肉感可以選擇菲力，上面的蒜片也炸的好好吃，就像吃蒜味餅乾一樣，完全沒有焦苦味。

日本A5和牛肩胛 3280元

日本A5和牛肩胛部位油花分布佈極為豐富，口感滑嫩有彈性，煎好後的和牛入口後還會有爆汁的口感，我本身就很愛和牛那種油膩膩的感覺，這塊日本A5和牛肩胛我真的太滿意了。

吃飽後還有甜點部分，會移駕到外面獨立的小房子享用，我覺得這樣超棒的，每一組客人都有獨立的小房子，享用甜點聊天都不會被打擾，根本就是vip包廂的概念。

餐後甜點是新鮮水果，還有主廚現烤的巧克力銅鑼燒，二訪潼鐵板燒 至善店還是覺得很讚，尤其如果你很愛龍蝦絕對要來這裡吃，一整隻給你讓你吃過癮，整個園區的環境也很悠閒，滿滿綠意看了就舒心，我們已經訂好三訪的時間啦，帶媽媽來吃好料～

評分：4.4

地址：111台灣台北市士林區至善路三段342號(地圖)

電話：02 2841 1655

營業時間：星期一、三、四、五、六、日 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:30 ； 星期二 休息

備註：訂位連結：https://reurl.cc/pLYQjl

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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