中、日、泰式餐點都很強！ 萬芳捷運美食「鴻福擔仔麵」 一碗麵鋪上半斤現燙蛤蜊，肉質湯頭好鮮美

萬芳商圈美食推薦，你以為擔仔麵就是賣乾麵、滷肉飯、黑白切嗎?! 萬芳美食商圈裡的鴻福擔仔麵就是跟人家不一樣，除了中式餐點外，還有泰式、日式，百來元的價格深受附近學生跟通勤人士的喜愛，一到用餐時間就很多人來外帶，兒子今天也被它們家的日式丼飯給圈粉啦！

鴻福擔仔麵｜環境

店內空間不大，冷氣很涼就加分，哈哈。

鴻福擔仔麵｜菜單

麵類有分河粉、米線、油麵，單價真的很親民，兩個人來我建議可以多點個泰式單點小菜一起share就可以吃得很飽。

鴻福擔仔麵｜推薦菜色

滿出來的蛤蜊湯麵 150元

湯麵類除了泰式的很多人點之外，滿出來系列也是店裡的top，滿出來系列有兩種，蛤蜊跟鮮蝦二選一，我們家是蛤蜊控當然就給他點了滿出來的蛤蜊湯麵，一上桌兒子就驚呼，你沒看錯~這根本看不到麵在哪裡，老闆說每一碗都有半斤蛤蜊，滿滿的鋪在麵上，喜歡吃蛤蜊的人可以吃到爽啊。

每一顆蛤蜊真的肥美Q彈，超鮮的耶，而且熟度剛好，肉質還是很JUICY，跟底下大骨湯頭一起太讚啦！

湯頭用天然食材熬煮，清甜不膩，這一碗大人小孩都會愛啦！

半熟蛋蔥花牛肉丼飯 130元

兒子就是被這一碗丼飯給圈粉，鹹香牛肉鋪在飯上，蔥花搭半熟蛋這組合誰不愛，光是滷到黑金色的牛五花跟洋蔥感覺就好下飯。

把半熟蛋攪開一起吃更讚，這吃起來比較像溫泉蛋的感覺，軟嫩軟嫩的好滑順，底下的飯粒也吸飽鹹香醬汁，一開吃就會停不下來。

泰式檸香鱸魚 110元

這道泰式檸香鱸魚不但肉質鮮嫩，那個酸酸辣辣的泰式醬汁也太下飯，不要小看鴻福擔仔麵的泰式料理，味道不輸外面的泰式專賣店喔！

胡麻野菜豆腐 70元

夏日就是要點個野菜豆腐，分量超大的，胡麻醬很爽口，豆腐冰冰涼涼，一起吃超開胃。

評分：4.4

地址：116台灣台北市文山區興隆路三段112巷2弄20號（地圖）

電話：02 2930 6126

營業時間：星期一～星期三 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30；星期四～星期日 11:00 – 14:00, 17:00 – 20:30,

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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