5 間位於台北的室內攀岩，都市叢林內也能挑戰極限！

說到攀岩，最先想到的是充滿大自然氣息的山林間，那矗立又高聳的岩石，一腳滑便會喪命的致命峽谷，喂！攀岩也可以很安全！並且作為小朋友暑假課餘之間，也是令家長可以放心的課外活動！今天為大家帶來五間位於台北市的室內攀岩場，資深教練加上專業場地，讓你不用跑到市區外也可以安心體驗設施齊全的攀岩抱石！

圖 / CORNER Bouldering Gym 角攀岩館 圖 / CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

1. CORNER Bouldering Gym 角攀岩館

💸價格：單次入場，平日 $300左右（依時段不同價格），假日 $350

🏠中山店：台北市中山區中山北路二段68號B1

🕰營業時間：平日 10:00-23:00，週末 09:00-21:00

CORNER Bouldering Gym 角攀岩館有華山與中山兩間分店，岩牆採無主螺絲孔的新工法。這家台北攀岩館將抱石墊崁入地面凹槽，減少高度落差，避免失足踩空；並劃有金色指引箭頭搭配木質地板拼貼岩牆，讓完攀後快速找到下攀點。

一般台北室內攀岩場的平衡牆都很高，但角攀岩館中山店的高度非常適合想爬平衡牆又怕高的人，讓出手時不用擔心從太高處墜落，但中山店的三區域都是華山店所沒有的岩牆地形與角度，攀爬起來路線十分豐富，不管初學者或進階攀岩者都能找到樂趣。





圖 / MegaSTONE Climbing Gym 圖 / MegaSTONE Climbing Gym

2. MegaSTONE Climbing Gym

🏠新莊店：MegaSTONE Climbing Gym

🕰️營業時間：平日 14:30-22:30 / 週末 10:00-20:00

💰價格：平日 $300 / 假日 $330 / 星光票 $200（當日最後兩小時） / 租借岩鞋 $80

新莊 MegaSTONE 是少數同時提供抱石和上攀的台北攀岩場。近百條路線，不論初學者或老手都能享受適合自己的路線，獨家特色是中島型攀岩塔，以 360 度環繞讓攀登充滿變化和挑戰性，曾經魔王級的高難度路線，也經過調整而親和許多。

MegaSTONE 除了場地美到不行，寬闊挑高很舒適之外，多元路線加上 360 度環繞令人著迷不已，其中二樓空間更是熱愛挑戰自己的人絕不能錯過。MegaSTONE 雖離市中心較遠，卻非常值得一訪，入口在隱密的倉庫區，張大眼睛找一下招牌，便可發現藏身於都市中的攀岩館。





圖 / 久淘攀岩館 輔大殿 圖 / 久淘攀岩館 輔大殿

3. 久淘攀岩館 輔大殿

💸價格：全日票 $360/人，平日下午票 250/人，入門體驗課 800/人

🏠久淘-輔大殿：新北市新莊區建國一路122號1樓

🕰營業時間：13:00-22:00

久淘攀岩館-輔大殿，距離捷運輔大站走路 8 分鐘的位置，整體設施很新，廁所間數多且乾淨。從門口開始，左邊的牆面傾斜角度越來越大，中間還有內凹的牆面；在休息區旁還有一矮牆區，適合新手或是懼高的民眾攀爬。

久淘攀岩館路線偏難，剛進門左邊那一區，都是 V3 起跳，使得整間岩館新手路線並不多，又因為牆面傾斜角度，很多 Overhand 路線，需要一定力氣才爬得動，對於有經驗的攀岩者，是很適合挑戰自我的一間室內攀岩館！





圖 / double8 岩究所 圖 / double8 岩究所

4. double8 岩究所

💸價格：購票入場，假日全票 $380/人，平日全票 $350/人，星光票 $250/人

🏠地址：台北市大同區迪化街一段251號

🕰營業時間：一至五 13:30-17:30，18:30-22:00，週末10:00-12:00，13:00-18:30

double8 岩究所藏身迪化街老洋房，空間挑高，共用兩層樓，一樓為接待處，二樓為攀岩空間。在抱石部分路線較少且難度不高，幾乎都是以平面牆搭配大型地形點的岩牆設計為主，適合無攀爬經驗的新手，天井攀岩上攀登頂後可以俯瞰大稻埕老屋，日落時分來攀岩，可以看到不錯的風景。

岩究所環境舒適、空氣流通不悶熱。建議初次體驗先參加新手攀岩課，教練會用非常有趣的方式教基本概念，並在許多地方親切協助，熟悉高度與確保機制後，就可以稍微放飛自我，且室內上攀比戶外上攀的「石頭」更好握，這個台北攀岩館推薦給想嘗試、剛開始接觸上攀的朋友。





圖 / 永和攀岩場 圖 / 永和攀岩場

5. 永和攀岩場

💸價格：平日13:00-17:00 $50/hr，18:00-22:00 $80/hr，全日票 $200

🏠地址：新北市永和區永利路250號6樓

🕰營業時間：平日 13:00-17:00 ; 18:00-22:00，假日 09:00-22:00

永和攀岩場座落在永和國民運動中心六樓，是新北市規模最大，且符合國際賽事標準的台北攀岩場，抱石區和上攀區被全場的籃球場一分為二，分別位在同一空間的兩端。對於想要用國際賽事規格訓練的攀岩朋們，可說是萬里挑一的訓練場地了！

永和攀岩場購票入場後可以同時使用抱石、上攀和速度牆，是少數同時使用三種類型的台北室內攀岩場。整體來講，這家台北攀岩場路線種類豐富，讓你可以盡情攀爬，體驗垂直移動的刺激與樂趣，適合想突破自己極限的人來挑戰。

建議剛接觸的新手，選路線難度低的台北抱石場開始，並先參加店家的攀岩體驗課，對於安全落地的保護方式、入門概念等等會比較有掌握。攀岩是個結合腦力與體力的運動，如何踩點讓自己更輕鬆快速完攀，都要靠不斷嘗試與策略思考來完成，要約親朋好友挑戰握力的極限，一同登上巔峰！

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