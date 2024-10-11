真的來了！「八曜和茶」新北雙店開幕狂送：環保提袋滿100元免費拿，「柚香覺醒買一送一」

八曜真的要來台北了！八曜手搖粉有福了，人氣茶飲品牌「八曜和茶」日前公布在新北三重和新北永和「兩間門市」開幕，帶來雙倍的驚喜和美味享受。這一次，八曜和茶不僅有全新門市，還特別推出了一系列開幕超值活動，讓茶迷們享受好喝又實惠的茶飲體驗！

圖／取自八曜和茶官網

預計開幕活動當天，在八曜和茶的官方社群平台上（FB、IG、Threads皆可），標記三位好友並購買指定飲品滿100元，即可免費獲得時尚環保提袋一個！如果買滿200元，還能獲得兩個提袋，無限疊加。在喝茶之餘，也能愛護環境，時尚實用兩不誤。

圖／取自八曜和茶官網

而真正的高潮就在開幕第三天，「柚香覺醒307」直接買一送一，熱愛柚香的粉絲們千萬別錯過這個機會！購買一杯即可享受雙杯美味，香氣四溢的柚香風味伴隨著清爽茶底，讓人一試成主顧，保證秒愛上。

圖／取自八曜和茶官網

目前新店正如火如荼地建設中，詳細地址將於稍後公布。開幕期間，門市暫不提供電子支付及外送服務，也請顧客提前做好準備。八曜和茶邀請親朋好友攜家人好友前來體驗，共同見證這場味蕾的台北開幕盛宴！更多活動詳情，請見官網。快準備來感受這場手搖茶風潮，讓八曜和茶準備在新北三重和永和服務大家。

官網：https://8yotea.com/

圖／取自八曜和茶官網