微涼金色秋天！ 新北河濱台灣欒樹黃花盛開 四色樹繽紛多樣

【旅奇傳媒/編輯部報導】時光飛逝，秋意漸濃，轉眼又來到了台灣欒樹開花的季節，微涼的秋季時節，妝點大地的金黃色花朵為新北河濱公園換上精緻耀眼的裝扮，格外引人注目，台灣欒樹往往是秋季景色中不可或缺的一部分，在土城城林橋下、媽祖田、樹林山佳及八里左岸沿線（關渡大橋前至漫步廣場）等河濱公園正熱情盛開中，歡迎走至戶外，實際感受台灣欒樹隨著四季的更迭變化，把握花朵盛開時節的景致。

▲八里左岸地標及盛開的台灣欒樹。 圖：新北市政府水利局／提供

台灣欒樹，濃綠的樹葉枝頭點綴著金黃色花朵，是新北河濱秋季的限定美景，而台灣欒樹屬無患子科落葉喬木之台灣特有種植物，具有抗污、根穩、耐旱及抗噪等功能，更是十分優良的行道樹種；因金黃色花朵隨風飄逸落下，恍如黃金雨般景緻，故台灣欒樹又名為「台灣金雨樹」。

▲八里左岸自行車道（關渡大橋前至漫步廣場）沿途，台灣欒樹盛開中。 圖：新北市政府水利局／提供

除此之外，亦有人稱台灣欒樹為「四色樹」，因其一年隨著季節變化，四季展現出截然不同的樣貌，春天呈現鮮紅色新芽，而入夏全株漸漸地轉綠，至初秋時節盛開金黃色花朵，並隨時節更迭，漸漸高掛滿樹的淡紅色果實，冬季則轉為深紅褐色伴隨凋謝的枝葉，繽紛多樣的色彩變化，使得新北河濱公園更具有一番景致風味。

新北市政府高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，民眾不妨趁休假期間到新北河濱公園騎乘自行車徜徉在河岸風光，賞美景、拍美照之餘，別忘了在新北河濱公園打卡，紀錄這秋季限定的豔黃美景。

【交通資訊】

1. 土城城林橋下河濱公園：由浮洲橫移門進入河濱公園往三峽方向至城林橋下沿線路段。

2. 土城媽祖田河濱公園：土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線路段。

3. 樹林山佳河濱公園及沐心池周邊自行車道：樹林區八德街及館前路口1k+500至3k處沿線路段。

4. 八里左岸河濱公園（關渡大橋前至漫步廣場沿線自行車道）：八里區龍米路一段30巷底至八里區忠五街河濱公園自行車道沿線。

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