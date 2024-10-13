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2024「台北牛肉麵節」最後一天！冠軍紅燒牛肉麵是這幾家 圓山花博嘉年華市集83攤位好吃又好玩

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圖片來源｜臺北市商業處
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台北市長蔣萬安表示，市府為推廣牛肉麵產業，透過補助促進產業自主發展與提升競爭力，歷年更透過競賽，讓本市牛肉麵店家不斷的推出獨特美味的牛肉麵，並朝向精緻化、專業化經營，成功提升食材品質與用餐氛圍等，深受國內外消費者好評。

現場邀請臺北市政府蔣萬安市長、臺北市牛肉麵交流發展協會洪金龍理事長、前臺北市政府建設局局長林聖忠、臺北市政府產業發展局陳俊安局長、臺北市商業處高振源處長、台灣商圈產業觀光發展聯合總會暨臺北市商圈產業聯合會周水美總會長理事長與陳鴻主廚等貴賓一同參與啟動儀式。圖片來源｜臺北市商業處
現場邀請臺北市政府蔣萬安市長、臺北市牛肉麵交流發展協會洪金龍理事長、前臺北市政府建設局局長林聖忠、臺北市政府產業發展局陳俊安局長、臺北市商業處高振源處長、台灣商圈產業觀光發展聯合總會暨臺北市商圈產業聯合會周水美總會長理事長與陳鴻主廚等貴賓一同參與啟動儀式。圖片來源｜臺北市商業處

台北牛肉麵節至今吸引累計超過1,800家次牛肉麵店參與，評選出百位以上優質得獎者，成功地將台北的牛肉麵美食推向國際舞臺。

今年牛肉麵節正值20週年又遇雙十國慶，非常具有紀念意義，今天也邀請到昔日創辦牛肉麵節的前建設局局長林聖忠、台灣食神梁幼祥老師及今年宣傳大使陳鴻等，共同推廣出席牛肉麵特色產業。

10/10競賽現場。圖片來源｜臺北市商業處
10/10競賽現場。圖片來源｜臺北市商業處

137組角逐台北牛肉麵年度最佳榮耀　鮮食組紅燒牛肉麵前三名出爐！

今年「最牛廚人」爭霸賽共分為「鮮食組」及「調理包組」，鮮食組分為紅燒、清燉，以及今年新推出的「樂齡創意組」；調理包組則分為紅燒、清燉兩組。

本次參賽情形相當踴躍，共計137組參與競賽，並將能看到日式、韓式、植物肉、養生月子餐等牛肉麵的創意揮灑，賽況相當精采。

第2天（11日）調理包組清燉及紅燒競賽將選出「最牛嚴選 Top10」，第3天（12日）鮮食組清燉競賽選出金牌、銀牌、銅牌獎，第4天（13日）鮮食組樂齡創意選出金牌、銀牌、銅牌獎，藉由競賽讓同業間良性競爭、交流與切磋技藝，展現各家牛肉麵獨特之處。

民眾於競賽店家名單出爐後揪伴前往今年得獎店家，享限量第二碗5折優惠；屬龍的民眾只要至今年所有參賽的任一店家消費，還能憑身分證件獲得小菜乙份。

第1天（10日）鮮食組紅燒競賽前三名得獎名單

金牌獎：老龐家傳牛肉麵（老龐特製牛排骨）、岩漿火鍋(岩漿蔥燒牛肉麵）、八方雲集（紅燒牛肉麵）

銀牌獎：六里屯（紅燒半筋半肉牛肉麵)、渝味食記重慶小麵（川味紅燒牛肉麵）、小羅牛肉麵（紅燒牛肉麵）

銅牌獎：小胖山東麵館（紅燒牛肉麵）、一碗來－台灣媽媽（慢燉紅燒牛肉麵）、御真牛餐館（紅燒牛肉麵）

鮮食組紅燒競賽選出金牌得主－八方雲集「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出金牌得主－八方雲集「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出金牌得主－老龐家傳牛肉麵「老龐特製牛排骨」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出金牌得主－老龐家傳牛肉麵「老龐特製牛排骨」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出金牌得主－岩漿火鍋「岩漿蔥燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
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鮮食組紅燒競賽選出銀牌得主－小羅牛肉麵「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出銀牌得主－小羅牛肉麵「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出銀牌得主－渝味食記重慶小麵「川味紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出銀牌得主－渝味食記重慶小麵「川味紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出銀牌得主－六里屯「紅燒半筋半肉牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出銀牌得主－六里屯「紅燒半筋半肉牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出銅牌得主－小胖山東麵館「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出銅牌得主－小胖山東麵館「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出銅牌得主－御真牛餐館「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出銅牌得主－御真牛餐館「紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

鮮食組紅燒競賽選出銅牌得主－ㄧ碗來（台灣媽媽）「慢燉紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處
鮮食組紅燒競賽選出銅牌得主－ㄧ碗來（台灣媽媽）「慢燉紅燒牛肉麵」。圖片來源｜臺北市商業處

4天都有大師秀　公開獨家牛肉麵製作秘技

10日由宣傳大使陳鴻製作創意牛肉麵。圖片來源｜欣傳媒
10日由宣傳大使陳鴻製作創意牛肉麵。圖片來源｜欣傳媒

每日中午12點至下午1點為國際大師秀，第1天（10日）由宣傳大使陳鴻製作創意牛肉麵；第2天（11日）由台菜王子黃景龍師傅製作牛轉乾坤百寶袋，龍師傅以台菜中的經典手路菜「雞仔豬肚鱉」為靈感，把牛肉麵精華藏在牛肚裡，特製大碗裡放著清燙的台式黃油麵，剪開滷到入味的牛肚，讓湯頭變得更有層次，一碗視覺華麗的台菜創意牛肉麵就此誕生。

第3天（12日）由名廚柯俊年示範「沙茶牛肉麵」，將擅長的「簡化烹飪步驟」加以調整，以炒香的牛肉片、新鮮蝦仁取代燉煮耗時的牛肋排，撥下的蝦殼用花生油爆香後加入高湯熬煮，就變成沙茶麵的湯底，最後一道手續，是將沙茶醬炒過後添加湯底、牛肉片、蝦仁及口感不容易糊爛的油麵，就是一碗香氣逼人的獨特牛肉麵。第4天（13日）則由洪金龍師傅示範啤酒牛肉麵！

4天都有達人分享　解密牛肉麵小故事

10日下午2點特別請到有台灣食神之稱的梁幼祥老師開場講解，以「牛肉麵飲食的沿革發展的小故事」為題，帶大家認識、體驗並感受台灣獨有的飲食文化與故事。

每日達人分享時間為下午1點至2點30分，將有聚豐園江浙美食餐廳、岩漿火鍋、淳心製麵、北京福善極品御用牛肉麵等店家將輪番登上舞台分享自家牛肉麵的美味，讓民眾更加認識不同店家牛肉麵的特色之處。

今年還邀請亞洲美食天王陳鴻擔任「2024年台北國際牛肉麵節大使」，辦理「跟著牛肉麵去旅行」，於10月26日及27日由陳鴻開箱帶路走讀2條「跟著牛肉麵去旅行」路線。

例如松山風華線－牛肉麵飄香西門與中正的舊時光之旅與大安東門漫步線－東門冠軍咖啡與人氣第一牛肉麵的味蕾探險；結合了牛肉麵與台北特色景點，讓民眾除了大飽口福之餘，還能探索台北市觀光的多元魅力，即日起開放報名至10月13日止。報名連結

除了上述2條路線外，也規劃推薦3條捷運沿線小旅行結合台北牛肉麵名店的好滋味與台北街頭巷弄的人文故事，讓民眾可自行前往，如北車北門舊城文化線－親子鐵道與牛肉麵探險之旅、101與國父紀念館文創線－牛肉麵與文創探索之旅、捷運新北投享樂線－美味牛肉麵與溫泉之旅，每條路線將歷年牛肉麵節競賽得獎店家與西門紅樓、鐵道部園區、四四南村、榕錦生活園區或北投溫泉博物館等充滿歷史底蘊的景點串連，旅人可自由散步走讀，中途更貼心安排了懷舊咖啡廳、世界冠軍咖啡、茶果子體驗等行程作為停靠站。

83個攤位！嘉年華市集好吃、好玩還能抽好禮

圓山花博現場集結了83個展售攤，可一次品嘗到台北不同美味的牛肉麵，好吃好玩又得好康可以拿，如精彩的舞台表演、有獎徵答，還包括每日限量販售的奢華牛肉麵、每天前100名免費領取競賽麵、拍照打卡抽好禮、消費集點送好禮及抽獎活動。

為宣導環保理念，凡於活動期間攜帶環保餐具，即可領取50元牛肉麵優惠券。為齊聚同慶雙十國家盛事，現場僑胞皆可憑i僑卡至台北市牛肉麵交流發展協會服務台兌換現場限量專屬店家百元折價券或調理包。

2024台北牛肉麵節。圖片來源｜臺北市商業處
2024台北牛肉麵節。圖片來源｜臺北市商業處

2024台北牛肉麵節

日期：10/10（四）～10/13（日）

時間：10:00～16:00

地點：花博公園長廊廣場（台北市中山區玉門街1號，捷運「圓山站」1號出口）

官網：https://tpebeefnoodle.com.tw/

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302060

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