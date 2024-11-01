超大鍋一隻雞！ 土城「初 韓式鍋物料理」7種湯頭、5款套餐、3尺寸浮誇海鮮桶超新鮮 連生醃料理都有

喜歡韓國一隻雞的朋友，大推土城這家「初 韓式鍋物料理」，他們家的一隻雞鍋除了原味外還能加價換成另外六種不同口味的湯底，選擇性很多；更有5種套餐適合什麼都想嚐試的朋友，以及大推畢典三種尺寸大小的澎湃海鮮桶。其他還有20種可單點的韓式料理，近40種火鍋料、蔬菜類、肉類，各式飲料與酒類(*未滿18歲請勿喝酒/喝酒請勿開車)，是值得回訪的土城火鍋推薦。

初 韓式鍋物料理 環境介紹

初韓式鍋物料理位於土城區中央路一段，鄰近捷運海山站，出站後走路約10分鐘內可到達。開車的話旁邊也有收費停車場，交通算滿方便的。

內用環境很大很寬敞，座位區桌面超大，整體給人的感覺是很明亮又乾淨的店家。店內播放著韓國歌曲，店員服務態度也都很好，會幫忙介紹餐點內容，初來乍到看不懂怎麼點餐也不用擔心。

座位區無論是兩人還是多人都適合，不過兩人座位通常都是用隔板作為間格，但人少時店員也會盡量帶到不同桌，這點還算貼心。大理石桌面很有質感，兒童來也有放在椅子上的兒童座椅可以使用，餐具部分也有考慮到家庭客，所以備有兒童餐具。

每個座位都附有USB充電，這點大大加分，非常符合現代人出門都會攜帶傳輸線跟行動電源的概念，直接讓妳邊吃飯邊幫手機充飽電。

初 韓式鍋物料理 菜單

初韓式鍋物料理 自助區

初韓式鍋物料理一上桌就會提供四樣小菜，吃完的話可以自己到冰箱裡取用，小菜是無限吃到飽的。

另外還有蔬菜類跟火鍋料類，價錢是依照盤子顏色有所不同，都是可以自取的；如果是點套餐的人就按照套餐提供的盤數自己去拿想吃的蔬菜與火鍋料，種類加起來近20種滿多可以選擇的，份量也算足夠。

冰箱裡的食材都會用保鮮膜包起來，而且是一盤一盤擺放整齊，不會有堆疊不衛生的感覺，看起來都滿新鮮的。

飲品區更是豐富，有超多韓國飲料跟酒類，也有茶飲跟汽水，種類多到會有選擇障礙。

(*未滿18歲請勿喝酒/喝酒請勿開車)

韓國燒酒我一直都很想嚐試，無奈我是一喝酒就會臉超紅的人，當天還是果斷放棄，選擇了%數較低的水果氣泡酒，下次有機會一定要喝喝看韓國燒酒到底是什麼滋味。(*未滿18歲請勿喝酒/喝酒請勿開車)

(*未滿18歲請勿喝酒/喝酒請勿開車)

(*未滿18歲請勿喝酒/喝酒請勿開車)

店家居然還貼了一張如何製作燒啤的說明，看妳是想要淺嚐還是想直接茫掉，比例都幫妳調配好了，十分有趣。

(*未滿18歲請勿喝酒/喝酒請勿開車)

醬料區則有韓式辣醬、辣粉、梅子醬油跟韓式醬油可以選擇

初 韓式鍋物料理 餐點內容

A套餐

當天我們是一家三口去用餐，體驗的是A套餐，內容包含：一隻雞鍋、肉品(小)特選牛肉or伊比利豬x1、新鮮菜盤x2、精選火鍋料x2、韓式紫菜粉絲捲x1、辣炒魚板年糕x1、韓式炸魚板串x1。

蔬菜盤我們選的是高麗菜和玉米，火鍋料則是韓式豆腐和魚蛋。

一隻雞鍋

一隻雞鍋端上桌後我們都傻眼了，沒見過這麼大鍋的一隻雞鍋，這要說是5人份也絕對不誇張！鍋子都比電磁爐板還要大了，大概是外面一隻雞鍋的2-3倍大，湯底部份則是加價後的牛奶口味。

一隻雞重到我差點拿不起來，上桌後一定要鮮拍照，光是看到這麼大鍋跟這大一隻雞，視覺上絕對讓你驚艷不已。拍完照後就可以請店員來幫忙剪成一塊塊雞肉然後開始煮了。

鍋內除了一隻雞外還有年糕、馬鈴薯跟杏鮑菇，份量都算滿多的，我們一家三口到最後根本吃不完，大概還有一半都打包回家了。

韓式豆腐在一般韓式料理店其實滿少見的，口感比起台灣的豆腐要來的滑嫩，所以有看到推薦一定要點。

初韓式鍋物料理的一隻雞鍋吃起來真的很過癮，雞肉大塊完全不柴，大推牛奶湯頭超級好喝，建議可以跟我們一樣加點澎派海鮮桶，這樣湯頭裡就會多了海鮮的鮮甜味，喝起來鹹香甜超級順口，吃不完打包回家還可以自己加料加麵又是豐富的一餐。

特選牛肉

因為當天的重點都在一隻雞和海鮮上面，肉品完全被我們當成附屬品，但品質上也是很不錯的。

韓式紫菜粉絲捲

初韓式鍋物料理也有許多單點式的韓式料理，口味上都滿道地的，A套餐裡就吃的到三種。韓式紫菜粉絲捲外皮炸得很酥，裡面包的是冬粉，可以沾醬吃更有鹹香味，我自己很喜歡。

辣炒魚板年糕

這是最多人都會點的韓式料理，他們家的年糕很軟糯，屬於小辣的那種，吃起來很開胃。

韓式炸魚板串

通常魚板串吃的都是煮的，這是我第一次吃到炸的魚板串，口味很像炸甜不辣，建議要上桌後趁熱吃，酥香的口味大人小孩都會喜歡。

初 韓式鍋物料理 單點類

澎湃扇貝桶(小)

初韓式鍋物料理最特別的是有推出三種尺寸的澎湃海鮮桶，種類有扇貝、魚片、軟絲、鮮蚵、蛤蠣、蝦子….等，甚至還有帝王蟹、龍蝦跟雙層和三層的內容。超級推薦一群人來一定要點個三層的來拍照，大中小的尺寸都遠超乎妳的想像，真材實料有夠新鮮，絕對是IG拍照打卡的亮點。

澎湃扇貝桶我們點的是小尺寸的，總共有8顆，每顆都超級飽滿，愛吃扇貝的人絕對會喜歡。

澎湃蛤蠣桶(中)

強力推薦愛吃蛤蠣的人千千萬萬一定要點他們家的澎湃蛤蠣桶，因為我跟杰寶都超愛吃蛤蠣，當天點的是中桶尺寸的，每一顆都非常新鮮，煮完之後飽滿多汁，吃的到鮮味。估計中桶尺寸的大概有近百顆蛤蠣，我們沒有吃到任何一顆是不鮮新有沙的，而且因為有了這些蛤蠣加近湯裡一起煮，整鍋湯喝起來超級加分，我覺得非常值得。

韓式炸雞(蜂蜜)

初韓式鍋物料理的韓式炸雞有三種口味，當天選擇的是蜂蜜口味，炸雞大概都是一口大小，淋上蜂蜜後增添香甜感，口感上滿有層次的。

經典海鮮煎餅

海鮮煎餅介於厚餅跟薄餅中間，沾上搭配的醬汁會更有味道，外酥內鬆軟，而且不會油膩。

韓式炸醬麵

一直都很想嘗試韓式炸醬麵，端上桌時還以為是拌飯類，因為上面滿滿的料都看不到麵，攪拌後炸醬的香氣一直跑出來，吃起來鹹香爽口，份量也夠大碗可以多人均分。

獨門醬油白蝦(7隻)

老實說這是我第一次吃到韓國的生醃系列，一直耳聞這系列在韓式料理中非常有名，但很少韓式料理店會賣，所以在初韓式鍋物料理能吃到真的很開心。獨門醬油白蝦一份有7隻，蝦子都超級大隻，另外搭配一碗白飯、一盒海苔和泡菜，還有手套讓妳在撥蝦時不沾手。

建議一次把蝦子全撥完，單吃或是包著海苔跟飯一起吃都可以，剛開始我還有點怕怕的，不過入口後嚼的生醃蝦的味道完全沒有腥味，蝦子軟Q軟Q的口感還不錯，建議跟著海苔包飯和泡菜一起吃味道比較多層次。

初 韓式鍋物料理 好不好吃

現在要在台北吃到一隻雞鍋基本上真的沒有了，所以這家初韓式鍋物料理主打一隻雞鍋，除了有套餐外還有多樣單點類可以選擇，餐點內容很豐富而且也滿道地的。大推澎湃海鮮桶一定要點，食材是真的新鮮，不僅拍照好看重點是也好吃。一隻雞鍋的湯底有很多選擇(除原味外其他需加價)，另外也有一般韓式料理店很少能吃到的生醃系列，不能飛韓國，至少能來初韓式鍋物料理享受一下道地的一隻雞鍋和韓式料理口味，是滿不錯的土城火鍋推薦。

初 韓式鍋物料理

電話：(02)2270-3223/(02)2270-1131

營業時間：週二至週五 下午17:00～晚上23:00；假日 中午12:00~下午14:30 /下午17:00～晚上24:00 (週一公休)

地址：236新北市土城區中央路一段131號

24小時線上訂位

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文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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