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內湖高CP值丼飯推薦！鮮魚味噌湯和赤醋飯無限量續點，「海鮮丼」有9種生魚片超划算

小佳的幻想世界／ 文、圖／小佳

udn走跳美食／小佳

漁村丼飯屋位在捷運西湖站旁的巷弄中，鄰近內湖科技園區，主打新鮮海鮮丼飯，這裡的海鮮來源新鮮，每一道丼飯都讓人忍不住想要一試再試。特別值得一提的是，內用顧客可以享有醋飯和鮮魚味噌湯無限吃到飽喝到飽的福利，CP值高好吃又划算，是吃過會回訪的內湖美食推薦。

五漁村丼飯屋 環境介紹

捷運西湖站1號出口旁有許多美食店家，五漁村丼飯屋就位在捷運站走路3分鐘距離巷弄中，開車的話可以直接停在捷運站旁邊的西湖市場地下停車場，交通位置滿便利的。

五漁村丼飯屋創立於2018年，所有食材都是老闆親自挑選，漁貨都是港口現流直送店內，希望能讓顧客吃到最新鮮最樸實的食物，以及最親切的服務。

店內裝潢帶有家庭式日料店的風格，有吧檯區跟多人桌，有提供置物籃可以放包包或置物很貼心，乾淨簡約的環境整體都滿舒適的。

茶水是自助式的可以自己倒，熱茶很好喝我覺得滿解膩的，吃生魚片想換個口味時可以喝上一口。

滿推薦一個人或兩個人來用餐的話可以坐吧檯區，直接可以看到店內最新鮮的食材，食慾立刻大增。

五漁村丼飯屋的餐點支付方式也滿多的，除了現金外，街口和LINE PAY等也可以使用。當天造訪時到了6點多店裡就客滿了，前來外帶的熟客也頗多，可見五漁村丼飯屋是這一帶眾所皆知的美食店家。

五漁村丼飯屋 菜單

五漁村丼飯屋主要提供各式丼飯、生魚片、握壽司及單點類，菜單可以直接掃描桌上的QR Code進行點餐，再到櫃台完成結帳就可以了。

➡️ 五漁村丼飯屋菜單

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五漁村丼飯屋 餐點內容

極上五漁海景丼

第一次造訪五漁村丼飯屋不知道要吃什麼的人，建議直點這碗「極上五漁海景丼」，一次享有季節魚7片、季節蝦2隻、干貝、星鰻、比目魚鰭邊肉、鮭魚卵等九種生魚片，看當天老闆進什麼魚種，新不新鮮老闆都會親自品嘗過才會端上桌給客人食用，所以新鮮度跟美食度絕對不用懷疑。

當天造訪時吃到的生魚片內容是：鮭魚、鮭魚卵、干貝、天使紅蝦、星鰻、海鱺、比目魚鰭邊、鰹魚、油旗魚。

鮭魚油花超肥美，吃起來滿嘴都是油脂有夠滿足，喜歡鮭魚的人一定會點頭稱讚。

鮭魚卵吃起來是小小顆但鹹度很夠完全不死鹹很純正的日式鮭魚卵，不是那種假鮭魚卵，一吃就吃得出來用料很實在。

天使紅蝦超大隻而且鮮甜肉質又Q彈，直接給你兩隻老闆夠大氣！

干貝是有稍微炙燒過的，比起一般生吃更多了份炙燒的香氣，我覺得很特別。

星鰻是對折起來放的，攤開來超長一片，雖然有小小刺但完全不影響食用，吃起來是日式甜甜醬油感，口味是大人小孩都會喜歡的那種。

比目魚鰭邊也是有炙燒過的，油脂豐富、肉質細嫩雪白、口感綿密滑順是我近幾年到日料店必點的生魚片單品。

海鱺脂肪豐富，吃起來帶一點點脆度但不會咬不爛，稍微沾一點醬油就非常好吃。

鰹魚生魚片的口感不輸鮪魚，比較常吃到的是煙燻鰹魚生魚片，五漁村丼飯屋提供的是原味的鰹魚生魚片，這該要有多新鮮才敢端上桌給客人，果然是老闆認證過的品質口感絕對有保證，新鮮美味程度都沒話說。

油旗魚是一般在日料店比較少吃到的生魚片，比較起來油脂更佳豐富，越咀嚼香氣越明顯，喜歡那種偏油生魚片口感的人一定會喜歡。

鮭魚卵海膽丼

把我最喜歡的三樣東西放在一起，簡直是最幸福的一碗丼飯！這裡的海膽特別選用鮮甜的20克海膽，根據季節和產地的不同，老闆會精心挑選最適合的海膽。老闆也非常注重食材的品質，強調如果進貨的海膽不夠新鮮，他絕對不會讓客人品嚐。這種對品質的堅持，讓每一碗丼飯都充滿了海洋的鮮美與幸福感。

再加上肥美的鮭魚肚生魚片和鹹香的鮭魚卵提味，這碗丼飯的搭配簡直完美。微酸的醋飯恰到好處，讓每一口都充滿層次感，特別是愛吃醋飯的我，更是忍不住想要續碗。

連旁邊印有五漁村Logo的玉子燒都意外的濕潤甜香很好吃！

老闆特別強調蘿蔔是自家醃製，調味跟爽脆度我好喜歡，超級解膩很想買一罐回家。

還有那看似簡單卻是畫龍點睛的小物——山葵。這裡使用的山葵是現磨的，所以顏色不像一般日料店那麼鮮綠，吃起來也不會那麼嗆辣，反而多了一份山葵的香氣。這種細膩的風味，為整碗丼飯增添了層次感，讓每一口都更加豐富。搭配新鮮海鮮，實在是讓人讚不絕口！

另外我要大推五漁村丼飯屋的赤醋飯超級好吃，吃起來酸度剛剛好，比一般的米飯再酸一點點而已，所以是男生也很能接受的酸度。米粒感是比較軟糯的那種我個人很愛，無論是跟生魚片還是握壽司搭配都很適合，所以平常不愛米飯的我在五漁村丼飯屋居然還續碗了。

盛合握壽司9貫

這裡的盛合握壽司內含季節魚三貫、季節蝦、海膽、鮭魚卵、星鰻、干貝和比目魚鰭邊，總共九貫。魚種基本上與「極上五漁海景丼」相似，主要的差別在於吃法：一個是以生魚片形式呈現，另一個則是握壽司。這樣的選擇讓食客能根據個人口味來決定，無論是喜愛生魚片的鮮甜，還是喜歡握壽司的細膩口感，都能滿足你的味蕾。真是海鮮愛好者的最佳選擇！

老實說我自己是兩種都愛，因為小孩才做選擇，所以建議千萬不要一個人去吃五漁村丼飯屋，這樣能吃到的品項太少了。我們造訪當天看到有許多都是朋友跟家庭來聚會吃飯，每個人點都是不一樣的品項然後一起分食，加上五漁村丼飯屋的鮮漁味噌湯和醋飯是可以無限續的，所以想吃飽絕對沒問題，美味程度當然也不用擔心，看當天6點就客滿就知道，用餐期間店家的預約電話也一直響沒停過。

比目魚鰭邊肉握壽司

剛才提到的比目魚鰭邊肉，已經成為我近幾年到日料店必點的美味，尤其是握壽司。經過炙燒後，香氣四溢，入口即化，油脂感在嘴裡瞬間化開，帶來滿嘴的香甜滋味。這種獨特的口感和風味，真的值得單點，讓人每次都忍不住想再來一份！

北海道生蠔刺身

這裡選用的北海道生蠔超級大顆又飽滿，搭配金桔汁後，完全不需要過多調味。入口後沒有一絲腥味，只有濃郁的海味和鮮味，讓人感到超級滿足。這樣的美味甚至比我在日本築地吃到的還要過癮，真的是生蠔愛好者的天堂！

鮮魚味噌湯

雖然說對於店家提供味噌湯喝到飽這種事已經有點見怪不怪了，但是五漁村丼飯屋給鮮魚味噌湯未免也太有誠意！除了很大碗以外，裡面滿滿了鮮魚料、蛤蠣還有一隻鮮蝦，這樣一碗鮮魚味噌湯只要點丼飯或是握壽司就有贈送，然後可以無限續碗，單點也只要50元超級便宜。

五漁村丼飯屋 好不好吃

以交通便利程度來說，五漁村丼飯屋距離捷運西湖站1號出口走路只要3分鐘超級近，開車的話也可以停在捷運旁的地下停車場，所以雖然身處巷弄中卻是大家都知道內湖巷弄美食。用餐時間一到店裡幾乎是客滿狀態，很多看起來幾乎都是來過的熟客，內用外帶客絡繹不絕，我們用餐結束離開後外面還有人在排隊，可見五漁村丼飯屋平日生意就非常好，想吃的話建議可以先打電話來訂位比較保險。用餐期間店內的電話也一直在響，都是客人的預約電話，看來我又收集到了一間口袋名單，喜歡新鮮日料人絕對會喜歡五漁村丼飯店，醋飯跟鮮魚味噌湯可以內用無限續點，餐點好吃食材新鮮CP值頗高，是絕對值得回訪的內湖美食推薦。

五漁村丼飯屋

電話：0938-292398

營業時間：

週一 09:00 – 17:00

週二~週日 11:30-14:00/17:30-21:00

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號

五漁村丼飯屋粉絲團

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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