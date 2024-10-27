外帶限定！中和烤雞強店 金黃蒜香烤雞風味與眾不同，搭配餅皮、生菜吃不膩

回想起兒時的幸福時光，最讓我難忘的就是假日買手扒雞回家然後大家一起開心享用的時刻，不過現在長大以後越來越挑嘴...也知道並非每間店賣的烤雞都那麼美味，比較之下還是有高低之分，而這間「思汗烤雞」真心是我近期吃過最令我驚豔的烤雞專賣店，他們的烤雞特別選用台灣黑羽小土雞去香烤而成（聽說使用的是價格不便宜的德國RATIONAL頂級蒸烤箱，烤出來的全雞品質穩定而且口感更加Juicy），肉質飽滿又緊實，然後調味方面，他們的雞肉有用多種天然食材去醃漬入味，每口都吃得出迷人的蒜香味（也不會重過頭），加上可以搭配各種不同的沾醬一起享用，也可以用餅皮和生菜包著一起吃，我覺得多元的吃法讓人從頭吃到尾都不覺得膩，如果你們住的地方離中和區沒有太遠的話，真的很推薦可以買來試試唷！

先跟大家講一個重點，就是這間思汗烤雞是外帶專門店，沒有提供內用的服務唷～

因為烤雞都是現點現烤的，所以強烈建議大家要先加入業者的Line@，這樣就可以提早上網訂餐，到現場的時候直接取餐，省下許多等候的時間，然後業者的Line@有時也會有相關的一些優惠資訊可以讓大家省荷包唷～

這是目前最新版的菜單，如果你們人數沒有多到可以吃得下一隻烤全雞的話，也可以單點烤雞腿、烤雞翅等品項，再搭配油飯、馬鈴薯、地瓜等主食（他們的油飯非常好吃喔～），另外也有貼心地依照人數來設計各種套餐，價格都會比單點來得更划算唷！

另外一面還有各式各樣的燒烤總匯，聽說是業者特別聘請參與電影「總鋪師」料理製作的金牌主廚陳志昇所共同打造的新品。然後底下是單點的「蒜香烤雞」，想吃得更豐盛點也可以直接選擇「烤雞二吃」或「烤雞全家餐」。

餐點都做好以後就會直接裝在那個有保溫效果的提袋裡頭，質感不錯，之後還可以再重複拿來使用。

那天因為天氣還蠻涼爽的，所以我們是自備了野餐墊跟一些盤子到附近的公園去享用，野餐吃香噴噴、熱騰騰的烤雞感覺也是蠻幸福的～♪

為了拍照起來更有儀式感⋯⋯當然要稍微Set一下，這樣拍起來是不是更令人有食指大動的感覺了呢！？

先解釋一下⋯⋯我之前把這照片po在我的IG，很多朋友都以為這是保險套，但我覺得這是業者的小幽默啦～故意把手扒雞手套的包裝設計得跟保險套很像。

【烤雞二吃 580元】

我們這次點的烤雞二吃包含了一隻蒜香烤雞、六張餅皮、生菜、洋蔥、蕃茄泥以及三種醬料，其中這隻烤雞就是前面提過的黑羽小土雞，它有使用二十種以上的中藥材和辛香料去醃漬入味，然後以先蒸後烤的方式來烹調，肉質非常軟嫩又有彈性，不會像一些肉雞的口感那樣軟趴趴的、沒什麼嚼勁，雞胸肉的部份也不會吃到後面就覺得很柴。

一般如果去外縣市的什麼甕窯雞專賣店或某某連鎖速食店買烤雞的話，基本上就是剝下來就直接吃，頂多再沾一下胡椒鹽或者雞汁一起吃，不過這裡的竟然有提供餅皮，可以像吃烤鴨那樣把肉包在裡面一起品嚐，還蠻特別的。

這是爽口、不會太辛辣的洋蔥丁，也可以包進餅皮裡一起吃。

然後這個好像是業者自製的蕃茄泥，它跟一般市售加了很多化學成份的蕃茄醬完全是不同的東西，吃得出蕃茄自然的酸甜，我覺得他們的雞肉跟這個醬非常搭～

其實一般吃這種烤雞，雞胸肉都是最後會剩下，比較不受大家歡迎的部位⋯但我覺得這烤雞連雞胸肉的口感都很讚，簡單沾上點番茄泥就涮嘴到不行！

另外還有泰式辣味醬、日式烤肉醬跟港式冰梅醬都可以依個人口味來斟酌搭配一起沾著吃，因為口味變化很多，所以我是真心覺得整隻雞吃完都不會膩。

對了～胡椒鹽也有附了好幾包，應該也有很多朋友就是鍾愛雞肉配胡椒鹽的這一味吧！？

那個餅皮包進雞肉、雞皮、洋蔥以及個人喜歡的醬料以後捲起來直接塞進嘴裡吃真的蠻過癮的，而且我覺得美味程度並不亞於烤鴨捲餅，你們一定要試試～

再來看到這個是烤雞二吃附的生菜，菜葉都很翠綠鮮嫩，感覺品質有挑選過。

一般我們只有去吃韓式燒肉的時候比較會吃到這種「菜包肉」，沒想到把燒肉換成烤雞這樣包也是毫無違和感，烤雞包進去以後整個吃起來感覺更加清爽、無負擔了，甚至有種越吃越餓的錯覺說。

再來我跟朋友就開始大快朵頤了啦～我一直在旁邊拍照也拍得肚子好餓⋯而且這烤雞的蒜香味又那麼吸引人！

帶骨的部份第一個一定是從雞腿下手的，我們這次是兩個人分食，一人一支剛剛好、不用搶，你們如果是三人一起吃的話可以考慮再另外單點一支大雞腿。

他們的蒜香烤雞調味我覺得真的符合我心目中的黃金比例，不會太鹹也不會有淡而無味的感覺，肉汁都有被鎖在裡面，其實真的什麼醬都不沾也會覺得好吃，只是吃多了還是要搭配不同沾醬比較不會那麼單調。

雞翅也是烤到皮香肉嫩的口感，特別愛啃雞翅的朋友也可以考慮另外再單點喔～（三支烤雞翅100元）

【油飯 45元】

最後看到這兩盒是他們也有在販售的油飯，一打開就有香氣四溢的感覺。

雖然這油飯看起來料沒有很多⋯但整個調味很香也不會太油膩，然後我本來以為這油飯擺了一陣子才吃可能口感變硬了，不過挖起來一吃還是非常軟Q可口，然後配著烤雞一起享用也不會有料不夠多的感覺。

以上就是這次的分享，總結來說「思汗烤雞」的蒜香烤雞選用優質的黑羽小土雞，口感是那種大賣場烤雞無法相提並論的，然後他們獨家的蒜香調味我跟我朋友都讚不絕口，搭配各種不同沾醬以及包進餅皮、包進生菜的吃法也很加分，強力推薦愛吃烤雞的朋友一定要試試唷！

思汗烤雞

地址：新北市中和區莒光路44號1樓

電話：(02)2962-3958

營業時間：禮拜一到四 15:30 ~ 22:30／禮拜五六日 11:00 ~ 22:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/hshchicken

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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