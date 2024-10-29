木柵必吃台式甜品！少見的手工鹽滷豆花口感滑嫩無比，每日限量的手工麻糬也不容錯過

喜歡吃豆花、麻糬、剉冰這類台式甜品的朋友應該都曉得手工製作的和工廠大量生產的吃起來是有相當大的口感差異，而今天要分享給各位的這間「三盛三豆花」就是我近期吃到覺得非常驚豔的平價手工甜品專賣店，主打的鹽滷豆花、麻糬都是每天費時費工去製作，豆漿的部份也是自己用天然黃豆去熬煮而成，糖水選用了二砂糖先自己炒過以後再花時間去現煮，甚至剉冰會用到那些粉粿、蜜芋頭、花豆、紅豆等也都堅持自己手工製作，為的就是要跟市面上大部份同性質的甜品店做出差異性，而且老闆也覺得要賣當然就要賣自己認為最好的東西，為了追求利潤和省時間就選用劣等食材或偷工減料這類的事情他可做不來！

雖然離捷運木柵站有一小段距離（有很多班公車可以搭來），但三盛三豆花位於熱鬧的「木柵市場」和「木柵國民中學」不遠處（附近有好幾處停車場），所以平常天氣好的時候生意都非常不錯，在這一帶算是人氣名店之一。

我去的當日天公不作美、陣雨一波一波來襲，老闆苦笑說他們賣這類甜品就是看天氣過日子，通常下雨天的買氣就差蠻多的。（不過那天陸陸續續還是來了很多組外帶的客人）

裡頭的用餐環境就長這樣，其實不算超級寬敞的那一種，但跟一些傳統老店比起來，環境還算蠻舒適的，店家也很注重桌椅、牆面的整潔。（騎樓也有座位可以坐）

雖然店內沒有冷氣，不過大家放心～只要來上一碗冰涼的刨冰或者豆花馬上會有透清涼的感覺喔！

這裡的豆花、刨冰、甜湯都是可以自己選幾種料的，然後透過透明玻璃櫥窗看到的那些料幾乎都是業者自己費時去熬煮而成的，產地也都有嚴選過，有些都是用神農氏嚐百草的精神自己試了很多間，最後才選定風味、口感最佳的來長期進貨。

先讓大家仔細看一下菜單的部份好了。

雖然這些料並不是我看過種類最豐富的⋯但吃進嘴裡的口感真的是會讓人忍不住豎起大拇指的那一種，各種豆類、花生都口感綿密、香甜，粉條、芋圓、粉粿等更是Q軟可口，好吃極了～

熱情的老闆那天都有跟我們介紹說他每天花了多少時間來備料，而且每天都新鮮、自己煮的。

他們的芋圓和地瓜圓吃起來除了Q度不錯以外，感覺也很香軟，細細咀嚼時還可以嚐得出芋頭跟地瓜的天然滋味，個人推薦必點。

再來老闆撈給我們的是每天限量的燒麻糬。（那個水裡面還加入了桂圓，所以煮起來的麻糬都會帶點桂圓的香氣）

以前去過一些聚落參加過體驗，覺得麻糬的製作是一件超費工又費力的事情，但三盛三豆花的老闆真的超有毅力，他說他每天都花好幾個小時來手工製作這些麻糬，一天大概會做出五十顆左右的量，有時候會看天氣狀況再稍微做些調整。

我們點的綜合麻糬一份就是有兩顆，其中一個是沾花生粉，另外一顆是沾芝麻粉。（麻糬本身裡頭是沒有包內餡的那一種）

花生粉的部份有刻意挑選一間七堵的廠商，研磨時刻意有的磨成粉狀、有的磨成顆粒狀，這樣客人吃起來的口感上會覺得更有層次，然後也有加入少許黑芝麻來增添不一樣的香氣。

另外一顆搭配的是芝麻粉，一樣精心研磨，吃起來香氣十足但又不會太甜膩，保證不是螞蟻人才會愛的那種口味唷～

這種麻糬都是用圓糯米為原料去製作的，其實個頭蠻大一顆的，下午茶時段一個人吃掉兩顆的話就會相當有飽足感。

【綜合麻糬 50元】

通常我去一些餐廳拍照都是等食物上齊才會一起拍合照，但當天點的好幾樣都是放太久會融化或走鐘的那一種，所以我們是一道上桌、拍完就立馬吃掉！

我覺得花生和芝麻兩種口味其實並沒有什麼高下之分，主要看個人偏好花生還是芝麻的味道，我自己是兩種都很愛啦！

其實很多傳統市場都有賣那種一盒一盒的麻糬，但這種剛煮好的燒麻糬真的口感差很多，質地特別軟、特別Q，稍微放涼一點再吃也不會變得很硬，然後咀嚼起來感覺完全不費力，花生粉和芝麻粉的甜度也符合大多數現代人的喜好。（就是不會甜過頭）

這燒麻糬的延展性很好，可以拉得很長都不太會斷。

當天我們把該時段的麻糬全都給包下來了！下一顆要做的是搭配刨冰的燒麻糬冰。

這個一樣是一份就有兩大顆（你們點大份的話），一樣會沾花生粉和芝麻粉，但不同之處在於燒麻糬冰的會幫客人先用剪刀剪成一口一塊的大小。

基本上就是一顆會沾花生粉、一顆會沾芝麻粉，如果兩顆都想沾同一種口味的不知道可不可以！？

再來老闆用傳統刨冰機來刨出一大碗的冰上去。

重視食安的老闆都是用通過食用冰類檢驗合格標準的冰磚來製作剉冰，大家吃起來不用擔心有什麼大腸桿菌之類的。

淋上的焦糖糖水就是前面我有提過⋯用二砂糖去炒過以後才費時熬煮而成的，他說這種跟市面上一些跟工廠直接大量進貨的那種糖水風味截然不同，等下我們試過以後就會知道。（也有淋上煉乳）

這碗剉冰的兩旁就會擺上剛才沾了花生粉和芝麻粉的燒麻糬，如果你們還想額外加料的話，就是一種料10元這樣。

【燒麻糬冰（大份） 75元】

這樣一碗真的蠻大碗的，如果你們還有點其他品項的話，這碗可以兩個人一起分食。

剉冰的部份雖然融化速度有點快⋯但是口感很剛好，不會像某些冰店的剉冰，你吃一吃還會突然咬到太大塊的碎冰⋯然後甜度就是穠纖合度，它的甜是那種很順口的甜，整碗全部完全也不會感覺太有負擔。

有時候去吃冰，某些原本口感比較Q的食材靠在冰上太久了⋯口感就會變硬，但這裡的燒麻糬從頭吃到尾口感都還是一樣軟Q，真的很讚！

因為麻糬類商品都是老闆本人手工製作，限量供應，所以提醒大家，怕撲空、吃不到的話可以提早先打電話去跟老闆說你要點幾份唷～他就會幫客人先保留起來。

因為店名就是三盛三「豆花」，所以我們怎麼可能來到這邊卻不點一碗豆花來嚐嚐呢！？所以馬上請老闆幫我們準備了一碗消暑的手工豆花。

【手工豆花 50元】

菜單上有兩種豆花的品項，其實一樣都是手工製作的豆花，只是這個有寫「手工」的是搭配老闆用二砂糖熬煮出來的糖水，另外一種是加豆漿。

這裡的豆花都可以任選兩種料，想要加更多料一樣每種加價10元即可。

鹽滷的豆花跟加石膏粉的那種豆花吃起來口感差之千里，這裡的就是口感超滑嫩、細緻，因為加入糖水，所以也吃不出什麼鹹味（我以前在其他地方吃過的鹽滷豆花是有點鹹鹹的），保證大家吃過以後一定會愛上唷～

配料的部份也都很好吃，綠豆是煮到有透，但是又不會每顆全都變成沙狀那樣，然後店家自製的粉粿Q中帶軟，也沒有什麼太甜的調味，感覺天然又美味。

甜度不會太高的糖水喝起來感覺似乎更加消暑又解渴。

吃完一碗加糖水的，我們也很想試試看加豆漿的版本。

【豆漿豆花 55元】

豆漿聽起來就是一種四處可見的飲品，但其實每天要自己從磨豆開始製作也不是輕鬆的事情，我真心覺得三盛三豆花開這間店每天都好辛苦啊⋯

主角之一的豆漿喝起來豆香味非常濃郁，甜度感覺是三分糖以下的那種，所以大家如果是比較注重養生的人士，會蠻推薦你們可以點這個豆漿豆花的，感覺是植物性蛋白質非常優秀的攝取來源。

豆花和豆漿其實可以說本是同根生⋯都是由黃豆所製成，所以這樣配起來也是毫不違和，要我每天來上一碗都沒有問題！

這一碗有加了我前面就說口感很好的芋圓以及地瓜圓，嚼起來的味道真的很香。

紅豆選用了屏東萬丹的9號紅豆，這個品種很有名，大家應該都聽過？特色就是快煮、易熟，顆顆飽滿，吃起來也有入口即化的感覺。

再來這一碗⋯感覺好像又是豆花，但它其實是一碗不加糖水也不加豆漿、改加冰沙的豆花。

這冰沙也是用二砂糖做成糖水再用一台造價不斐的冰沙機去打出來的。

【冰沙豆花 55元】

我家附近的甜品店也有一間是豆花的糖水上面會添加一些冰沙，但是這裡的更厲害，是一大杯的冰沙直接這樣倒上去，視覺效果十分震撼～

冰沙的口感就跟剛才的糖水一樣清甜、不死甜，然後吃起來比想像中更細緻，我知道你們聽了可能覺得就只不過糖水做成的冰沙而已，但相信我，這種簡簡單單的古早味真的吃起來感覺會特別迷人！

花豆或者說大紅豆吃起來鬆鬆綿綿的，我以前其實不太喜歡吃，但現在長大以後好像越來越愛了。

花生的部份也是煮到綿密，連牙口不好的老人家都可以輕鬆享用，而且基本甜度都不會很高。

豆花已經提過很多次，就不再贅述了，不過跟你們說一件事，就是點剉冰類選料的時候，他們的豆花也可以當成其中一種料來選擇唷～

最後看到的這一碗是焦糖刨冰，老闆刨好一半的冰以後會先淋上一次焦糖的糖漿，接下來會再刨一層冰上去，然後再淋一次糖漿，確保整碗冰吃起來都可以感到糖漿的甜味，不會有些地方吃起來完全沒有味道。

【焦糖刨冰 65元】

上桌後的賣相很不錯吧？而且它可以任選四種配料。

四種配料裡面我個人最喜歡的是那個蜜芋頭，每一塊吃起來都綿密又香甜可口，保證芋頭控們都會愛不釋手，然後左邊那個粉條的口感QQ軟軟，喜歡咀嚼食物的朋友也可以試試喔～

其實這碗焦糖刨冰跟剛才的冰沙豆花我都很推，而且都是大熱天時來上幾口就能瞬間降溫的消暑聖品，我個人是覺得如果當天你比較想吃到多一些配料的話，就點這刨冰，不然的話是真的建議可以吃一次他們冰沙豆花的冰沙看看，那個真的是一種會讓人想念的好滋味喔～

以上就是這次簡單的分享，如果下次人有在木柵地區走跳而且想來一碗真材實料又手工製作的甜品的話，這間「三盛三豆花」真的是我心目中不二的選擇，祝大家都吃得開心啦！

三盛三豆花

地址：台北市文山區保儀路26巷13號

電話：0979-153-693

營業時間：12:00 ~ 21:30

公休日：不定期，請見粉絲團公告

官方粉絲團：https://reurl.cc/6deQQV

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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