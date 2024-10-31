板橋在地高評價居酒屋！燒烤火候掌握精準，鹽烤、醬燒都美味

每次跟北部的朋友要約吃居酒屋的時候腦海中總是會先浮現板橋這個一級戰區，而最近在朋友的推薦之下得知江子翠捷運站旁的巷弄內有一間「串岐日式居酒屋 江翠店」的評價極高，Google評論已累積超過2000則以上，而且有平均4.9顆星的好評，實際光顧過以後真心覺得他們的串烤、烤物水準一流，熟度都掌握得很精準，調味上也完全符合我和當天吃貨朋友心目中的黃金比例，然後用餐環境佈置得讓人彷彿真的置身於日本的居酒屋，服務人員的態度也是親切、有禮，光顧過一次以後我就跟朋友相約以後還要再來用餐，當天我們點了哪些好料也提供給你們參考看看～♪

串岐日式居酒屋的地點離捷運江子翠站6號出口步行時間不用1分鐘，所以大家真的是搭捷運來用餐最方便，如果是開車的話可以考慮停在「華江臨時停車場」，或者附近的「雙十廣場」周邊也有非常多的收費停車場。

門口有日本神社都可以看到的紅色鳥居，非常地顯眼，路過很難不被它給吸引住目光。

串岐日式居酒屋在一些熱門的用餐時段生意是超級好的（強烈建議要先打電話訂位），所以我挑了一個平日的晚上過去用餐，而且店家表定的營業時間是18:00開始，我們17:50左右到達詢問了一下店家可否先入內就坐，他們也欣然答應！（人真的很好耶～）

看得出來業者真的花了很多心思在裝潢、佈置，整個環境呈現一種昭和風然後又很熱鬧的氛圍。

以我去過的居酒屋來說，這邊真的算是相當寬敞，座位數夠多，然後坐下來也不會有太擁擠的感覺。

座位旁邊都有置物籃可以讓客人放包包或提袋，十分貼心。

我個人超愛柴犬的，看到這樣的掛布圖案覺得整個心情有被療癒到的感覺～♥

跟其他日式居酒屋一樣⋯這裡也有用酒瓶來做裝飾，每次看到各種美美的瓶身和酒標設計就很想點個幾款來喝喝。

有些居酒屋會感覺比較適合上班族來用餐與小酌，但串岐日式居酒屋不但親子友善而且也寵物友善，下班後要帶家中小朋友或毛小孩一起來用餐也是完全沒問題的唷！

一個人來用餐的話也沒有問題，可以考慮坐在吧檯區，一面滑手機、一面欣賞師傅們的烤功。

再來看到的是菜單的部份，串烤類基本上都是兩串為一份，所以價格並不算很貴。（點圖可以瀏覽放大版的內容）

背面是酒水的部份，當然也是有非酒精類的飲料的。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

點菜的時候可以參考菜單上品項前面有寫「串岐」的，都是一些比較熱銷的餐點，或者你們可以看看店內黑板上也有幾道是店家近期比較推的好料。

候餐期間服務人員會先送上招待的涼拌毛豆，鹹香有味，大家可以先吃這個解解饞。

【百香果氣泡飲 100元＆蘋果氣泡飲 100元】

當天因為朋友是騎車來的、不能喝酒，所以我就陪他一起點了無酒精的氣泡飲，百香果口味和蘋果口味都很沁涼又消暑，我自己偏好酸酸甜甜的戀愛般滋味，所以比較喜歡百香果的那一杯。

接下廚房裡在為我們準備的是香氣四溢的白醬海鮮烏龍麵，我自己每次去居酒屋看到菜單上有這一道的話都會點來吃一下！

【白醬海鮮烏龍麵 220元】

剛上桌的熱騰騰白醬海鮮烏龍麵散發著迷人的奶香味，整個色澤非常誘人，後來詢問之下才曉得原來除了一般白醬海鮮烏龍麵會加的料以外，他們還額外添加了海膽醬與明太子醬，使整個風味再更上一層樓！

實際品嚐起來，整個烏龍麵股溜股溜的口感讓人難以抵抗，醬汁的部份濃郁又有深度，不會像一般的白醬那麼單調，我跟朋友兩人分食完以後是覺得並不會很膩口。

再來同一位帥哥師傅（不確定他是不是老闆⋯）又用大火炒起了水蓮，翻炒的技巧看得出得心應手，有非常老練的感覺！

【松阪豬炒水蓮 130元】

看似平凡無奇的炒水蓮有一種神奇的魔力，我每次跟不同的朋友到各大居酒屋點到這道料理時，大家總是吃得津津有味，幾乎沒有人是不愛的。

這邊的松阪豬炒水蓮炒得清脆又爽口，松阪豬只是配角而已，主要吃的是水蓮的脆嫩的口感和飽滿的水份，蒜香的部份也很加分。

再來看到的是我們點的明太子山藥，擠上明太子醬的畫面莫名有種說不出的療癒感，你們不覺得嗎！？

【明太子山藥 150元】

上桌之前他們還會將明太子山藥給對半切開，一口一塊的大小非常方便食用。

以前吃過有些居酒屋的明太子山藥那個山藥幾乎是生食的口感，不過這裡的是有烹調過，吃起來柔軟又充滿優雅的香氣，搭配上表面那層炙烤過的明太子醬，整個鮮香誘人，口味非常讓人驚豔，強烈建議你們沒吃過的話一定要點來試試！

【炸蝦天婦羅 180元】

再來看到的是三隻尺寸不算小的炸蝦天婦羅，感覺那個麵衣還蠻紮實且酥脆的。

我覺得他們的天婦羅吃起來真的口感很不錯，麵衣脆而不硬，油也瀝得很乾，吃起來沒什麼油膩感，然後裡頭的蝦肉是有彈性跟鮮味的，十分可口。

【焗烤起司地瓜 120元】

再來看到的是柔滑香醇的焗烤起司，光是視覺上看起來就讓人有口水直流的感受⋯。

撈起來以後，整個牽絲看起來非常邪惡，不過大家吃焗烤料理其實追求的也就是這個不是嗎！？我覺得他們選用的地瓜不曉得是品種還是烹調手法的關係，吃起來綿密香甜，地瓜的芬芳香氣很明顯，趁熱享用的話真是銷魂極了～

【香烤中卷 300元】

下一道是份量十足的香烤中卷。

咬下去感覺肉厚過癮，還帶著舒服的炭烤香氣，單吃中卷的話因為有簡單的調味，所以帶著淡淡的鹹香，也吃得出中卷本身的鮮甜，沾點山葵胡椒鹽或滴個萊姆汁又是另外一番不同的滋味。

再來看到的是醬燒類的串烤，放上烤網去炭烤之前都會先泡進店家特調的醬汁裡頭。

店內的串烤全都是炭烤而成，所以食材入口時都多了一分銷魂的炭香味。

【牛牛剝皮椒 160元／兩串】

首先登場這一盤是我個人激推的牛牛剝皮椒，簡單來說它就是牛五花包剝皮辣椒再捲起來，中間還搭配一些爽口的鹽蔥。

醬汁整個入味的牛五花甜中帶鹹，咀嚼時吃到中間包的剝皮辣椒又讓人覺得尾韻帶著微微的香辣感，然後牛五花的口感也蠻Juicy的，我個人超愛這兩串～

【醬燒雞腿蔥串 130元／兩串】

再來看到的是賣相也很不錯的醬燒雞腿蔥串，皮剛好烤到帶著微微的焦香感，完全符合我的喜好～

從香噴噴的雞皮大口咬下去⋯皮脆、肉質彈嫩，醬汁惹味又不會太厚重，搭配烤過、帶有水份的蔥段也讓整串去骨雞腿肉吃起來滋味更豐富。

【G翅鮮干貝 260元／兩串】

之前去其他居酒屋比較常吃到的是去骨的雞翅裡頭包進滿滿的明太子，這天好像是頭一次吃到包干貝的版本！

這雞翅本身就烤到香噴噴的，咬下去時可以感受到雞皮香脆的口感，與裡頭嫩嫩的雞肉，跟裡頭柔嫩的干貝一起咀嚼時，可以感受到它的甘甜滋味，絕對是一款讓人吃了會有幸福感的串烤唷！

【鹽烤無骨牛小排 230元／兩串】

再來這兩串是鹽烤無骨牛小排，表面烤到肉汁滲出來，光用看的就覺得很鮮嫩多汁！

實際吃起來～果然美味！那無骨牛小排一點也不難咀嚼，一些薄鹽的調味把牛肉的鮮甜整個帶出來，讓人有越嚼越香的感覺，是很值得推薦的品項～

【豬肉溏心蛋 160元／兩串】

下一道也是深得我心的豬肉溏心蛋，本來就很美味的溏心蛋用豬肉包住以後放到炭火上去烤，整個風味有夠迷人。

放進嘴裡品嚐，Q彈的豬五花包著有濃郁蛋香以及甘甜滋味的溏心蛋，真的是凡人難以抵抗的雙重美味，保證你們吃過以後也會跟我一樣愛上它的！

【鹽烤松阪豬 170元】

再來這一盤是鹽烤松阪豬，我覺得師傅的烤功真的很不錯，表面沒有烤焦，裡頭的肉質又保持得鮮嫩彈牙，沒有烤到又乾又柴。

簡單沾點胡椒鹽就非常惹味，這道真的三、兩下就被我和我朋友搶食一空！

【三色烤麻吉】

最後一道是三色烤麻吉，你們只要來消費的時候有在店家留下Google評論就會免費招待唷！

這烤麻吉的口感表面微微焦香，咀嚼起來卻是又Q又軟，三種口味都有淋上煉乳然後再搭配不同的食材激盪出不同的火花，最左邊的感覺像是Oreo的餅乾，吃起來有巧克力的香氣，跟烤麻吉完全不違和。

中間的是搭配切碎的草莓乾，吃起來帶有草莓的酸甜，我想小朋友應該會非常喜歡。

第三種則是搭配最常見的花生粉，不過我覺得他們的花生是香而不會太甜的那種，很符合現代人追求不要吃太甜的趨勢唷～

以上就是這次的分享，當天吃完以後，我跟朋友都是洋溢著很滿足的笑容離開這間「串岐日式居酒屋」，然後他們菜單上其實還有很多品項我都蠻有興趣的，改天一定會再度回訪，也誠心推薦大台北地區喜歡跟朋友約在居酒屋聚餐、喜歡吃美味串烤的朋友將這間店給筆記起來唷～我有信心口味和服務等各方面都不會讓你們失望的！

串岐日式居酒屋 江翠店

地址：新北市板橋區文化路二段369巷8號

電話：(02)2250-0512

營業時間：18:00 ~ 02:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091977727952

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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