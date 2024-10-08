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高級傢俱出清最低50元！ 限時3天「翰品酒店新莊」熄燈大特賣　彈簧床、沙發、50吋液晶電視先搶先贏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
翰品酒店新莊10月26日熄燈。圖／摘自新莊翰品臉書
翰品酒店新莊10月26日熄燈。圖／摘自新莊翰品臉書

雲朗觀光集團旗下酒店之一的「翰品酒店新莊」，日前在官方網站公布，表示因租約到期，將於10/26結束營運，住房服務只提供至9/30。而今(10/8)下午丟出最新震撼消息，翰品酒店新莊將舉行熄燈前出清特賣，限時只有3天，有興趣的民眾快快先筆記！

圖/翻攝翰品酒店新莊臉書
圖/翻攝翰品酒店新莊臉書

翰品酒店新莊最新公告，將於本月10/17、10/18、10/19限時3天，舉行熄燈前「翰品酒店經典傢俱特賣會」，出清商品包括：斯林百蘭彈簧床、茶几、沙發等傢俱，以及50吋液晶電視、洗衣機、烘衣機等各式家電，商品最低自50元起，最高則至15萬元。數量有限，採先搶先贏，有興趣的粉絲們，把握機會至飯店現場選購！

需注意的是，翰品酒店經典傢俱特賣會現場僅接受信用卡付款與2000元以上之消費，民眾請自備購物袋，大型傢俱請自行安排搬運。

圖/翻攝翰品酒店新莊臉書
圖/翻攝翰品酒店新莊臉書

「翰品酒店新莊」特賣會活動資訊

▪️日期：10/17、10/18、10/19

▪️時間：早上10點至下午4點

▪️地址：新北市新莊區中正路82號

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