垃圾回收中心竟成「景點」！台北101穩坐全球最高綠建築，獲綠建築雙認證、年省1億電費

來到台北101，或許是直奔景觀台一覽台北市景，在85樓享用一頓浪漫夜景晚餐，也可能是在商場來趟購物行程，但大部分的人絕對不知道台北101有一個隱藏版景點「地下室廢棄物處理中心」，這裡平常無法進入，卻是各大機關、團體爭相申請參訪的場所，同時，也是台北101投入永續、成為全世界最高綠建築，獲得LEED與WELL雙白金認證的一小部分成果展示。

台北101打造以人為本的WELL健康建築。圖片來源｜台北101提供

回收中心變景點，垃圾投遞系統節能又省力

「台北101地下室現在已經變成一個景點了！」台北101大樓事業處營運長劉家豪說，垃圾處理中心能變成如此特殊的參觀之處，仔細探究，其實有很酷的設計。試想，台北101樓層這麼高如何回收垃圾？一層一層收集相當耗能又會增加大量的碳排，不符合永續環保，也因此，台北101在建築內打造了一座「溜滑梯」。

台北101使用垃圾投遞系統，垃圾最終會來到地下室的廢棄物處理中心。圖片來源｜吳凱莉攝影

全長370公尺、從84樓到B2的溜滑梯負責垃圾處理的重要任務，簡單來說，這套垃圾投遞系統會經過兩道功，首先，垃圾進行完分類後會投到重力滑槽，當滑槽內垃圾量累積到一定程度便啟動排空行程，接著垃圾攪碎後來到暫存槽，並利用運輸管將圾垃送到地下室。在台灣，最早使用這套來自瑞典的投遞系統是醫療體系，但台北101將它發揮到極致，樓層高、投遞動線路徑複雜，這在世界是數一數二的設計。

台北101大樓事業處營運長劉家豪。圖片來源｜台北101提供

數一數二的還有多達35種的垃圾分類措施，「這是我們自主進行的分類，目前應該沒有人超越我們。」劉家豪說，數字看似驚人，不過當垃圾分的越仔細，就越有機會找到重複再利用的可能性。

永續「最高標」！環境教育、綠色旅遊的最佳場域

台北101不只引領時尚，連永續都走的很前面，曾經的全球最高建築早在10幾年前就披上綠色衣裝，細數這些年創下的里程碑：超過50個節能專案、3次LEED認證、最高分WELL健康建築白金級認證，背後是一次一次的調整、一年又一年找到最適合自己實踐永續的方法，比方說建築打從一開始就已經「有點綠」，採用雙層隔熱低輻射玻璃帷幕、滴漏式澆灌，以及裝上冰水主機空調系統、水龍頭改花灑。

但還不夠。台北101砸下6千萬汰換器材、全面升級節能設備，「連老外都說，我們幹嘛這麼認真？」劉家豪笑說，事實上，這些努力並非只換來認證標章，每年實實在在地替台北101省下高達1億元電費。

台北101將環保節能納入設計核心並持續投入綠建築升級，商場處處可見節能設備。圖片來源｜台北101提供

現在，台北101做永續也不是為了拿認證追求紀錄，節能減碳概念早已深植員工DNA、遍佈整個大樓，更發揮「永續前輩」的價值變身環境教育場所。

位於台北101商場美食街的景觀植生牆讓整體空間更充滿綠意。圖片來源｜台北101提供

像是商場美食街植生牆，大量的空間綠化最能直接讓消費者感受到台北101與自然生態融合的高度關聯性，至於辦公區同樣綠意盎然，在半空中創造一個公園「Sky Park」，有綠色植栽、可循環利用的舒適沙發以及一整排面向窗戶欣賞無敵美景的座位，提供租戶在繁忙生活中淨化身心的一片綠地；以及透過綠色旅行體驗，像是去年在觀景台首度打造全新的「OPEN TO GREEN 雲端永續公園」向大眾揭秘台北101最高綠建築特色、永續作為，又或是舉辦環境教育之旅，提供實際走進垃圾回收處理中心的機會，見證綠色行動。

台北101推動環境教育之旅，民眾有機會第一手了解台北101的永續作為。圖片來源｜台北101提供

「10年前當我在推廣永續時，懂這個觀念的人並不多，但現在倒過來了，許多人都想知道該怎麼做得好。」劉家豪談起永續路上的心路歷程，比起感慨，語氣透露出的是滿滿成就感。

不過，這並不是永續道路的終點。

永遠走在最前端的台北101不會停下腳步，接下來要擁抱更多可能性，將永續與科技加強結合，著重智慧節能發展，同時也如火如荼籌備全球僅20個點受邀執行的最新版本綠色建築認證，「順利的話，我們就會拿到最新版本LEED。」劉家豪強調，「還可能也是白金級認證。」這座全世界最高綠建築，他們的綠色旅程未完待續。

欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/301986