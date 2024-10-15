快訊

多次就醫今返看守所 沈慶京押46天聲請具保停押…「1原因」遭北院駁回

串連南北韓京義線鐵路再遭炸毀！曾中斷50年 復活首趟司機選他有原因

警揭肇事監視器畫面！林口7傷車禍是市政府免費巴士 被貨車撞擊失控

垃圾回收中心竟成「景點」！台北101穩坐全球最高綠建築，獲綠建築雙認證、年省1億電費

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜台北101提供
圖片來源｜台北101提供

來到台北101，或許是直奔景觀台一覽台北市景，在85樓享用一頓浪漫夜景晚餐，也可能是在商場來趟購物行程，但大部分的人絕對不知道台北101有一個隱藏版景點「地下室廢棄物處理中心」，這裡平常無法進入，卻是各大機關、團體爭相申請參訪的場所，同時，也是台北101投入永續、成為全世界最高綠建築，獲得LEED與WELL雙白金認證的一小部分成果展示。

台北101打造以人為本的WELL健康建築。圖片來源｜台北101提供
台北101打造以人為本的WELL健康建築。圖片來源｜台北101提供

回收中心變景點，垃圾投遞系統節能又省力

「台北101地下室現在已經變成一個景點了！」台北101大樓事業處營運長劉家豪說，垃圾處理中心能變成如此特殊的參觀之處，仔細探究，其實有很酷的設計。試想，台北101樓層這麼高如何回收垃圾？一層一層收集相當耗能又會增加大量的碳排，不符合永續環保，也因此，台北101在建築內打造了一座「溜滑梯」。

台北101使用垃圾投遞系統，垃圾最終會來到地下室的廢棄物處理中心。圖片來源｜吳凱莉攝影
台北101使用垃圾投遞系統，垃圾最終會來到地下室的廢棄物處理中心。圖片來源｜吳凱莉攝影

全長370公尺、從84樓到B2的溜滑梯負責垃圾處理的重要任務，簡單來說，這套垃圾投遞系統會經過兩道功，首先，垃圾進行完分類後會投到重力滑槽，當滑槽內垃圾量累積到一定程度便啟動排空行程，接著垃圾攪碎後來到暫存槽，並利用運輸管將圾垃送到地下室。在台灣，最早使用這套來自瑞典的投遞系統是醫療體系，但台北101將它發揮到極致，樓層高、投遞動線路徑複雜，這在世界是數一數二的設計。

台北101大樓事業處營運長劉家豪。圖片來源｜台北101提供
台北101大樓事業處營運長劉家豪。圖片來源｜台北101提供

數一數二的還有多達35種的垃圾分類措施，「這是我們自主進行的分類，目前應該沒有人超越我們。」劉家豪說，數字看似驚人，不過當垃圾分的越仔細，就越有機會找到重複再利用的可能性。

永續「最高標」！環境教育、綠色旅遊的最佳場域

台北101不只引領時尚，連永續都走的很前面，曾經的全球最高建築早在10幾年前就披上綠色衣裝，細數這些年創下的里程碑：超過50個節能專案、3次LEED認證、最高分WELL健康建築白金級認證，背後是一次一次的調整、一年又一年找到最適合自己實踐永續的方法，比方說建築打從一開始就已經「有點綠」，採用雙層隔熱低輻射玻璃帷幕、滴漏式澆灌，以及裝上冰水主機空調系統、水龍頭改花灑。

但還不夠。台北101砸下6千萬汰換器材、全面升級節能設備，「連老外都說，我們幹嘛這麼認真？」劉家豪笑說，事實上，這些努力並非只換來認證標章，每年實實在在地替台北101省下高達1億元電費。

台北101將環保節能納入設計核心並持續投入綠建築升級，商場處處可見節能設備。圖片來源｜台北101提供
台北101將環保節能納入設計核心並持續投入綠建築升級，商場處處可見節能設備。圖片來源｜台北101提供

現在，台北101做永續也不是為了拿認證追求紀錄，節能減碳概念早已深植員工DNA、遍佈整個大樓，更發揮「永續前輩」的價值變身環境教育場所。

位於台北101商場美食街的景觀植生牆讓整體空間更充滿綠意。圖片來源｜台北101提供
位於台北101商場美食街的景觀植生牆讓整體空間更充滿綠意。圖片來源｜台北101提供

像是商場美食街植生牆，大量的空間綠化最能直接讓消費者感受到台北101與自然生態融合的高度關聯性，至於辦公區同樣綠意盎然，在半空中創造一個公園「Sky Park」，有綠色植栽、可循環利用的舒適沙發以及一整排面向窗戶欣賞無敵美景的座位，提供租戶在繁忙生活中淨化身心的一片綠地；以及透過綠色旅行體驗，像是去年在觀景台首度打造全新的「OPEN TO GREEN 雲端永續公園」向大眾揭秘台北101最高綠建築特色、永續作為，又或是舉辦環境教育之旅，提供實際走進垃圾回收處理中心的機會，見證綠色行動。

台北101推動環境教育之旅，民眾有機會第一手了解台北101的永續作為。圖片來源｜台北101提供
台北101推動環境教育之旅，民眾有機會第一手了解台北101的永續作為。圖片來源｜台北101提供

「10年前當我在推廣永續時，懂這個觀念的人並不多，但現在倒過來了，許多人都想知道該怎麼做得好。」劉家豪談起永續路上的心路歷程，比起感慨，語氣透露出的是滿滿成就感。

不過，這並不是永續道路的終點。

永遠走在最前端的台北101不會停下腳步，接下來要擁抱更多可能性，將永續與科技加強結合，著重智慧節能發展，同時也如火如荼籌備全球僅20個點受邀執行的最新版本綠色建築認證，「順利的話，我們就會拿到最新版本LEED。」劉家豪強調，「還可能也是白金級認證。」這座全世界最高綠建築，他們的綠色旅程未完待續。

欣傳媒 蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/301986

台北101 夜景 瑞典

欣傳媒

追蹤

延伸閱讀

北市中小學智慧校園及綠建築訪團 北歐行收穫豐

罹癌遭劈腿家暴…40多歲女企業家成功抗癌 前夫還盼復合慘遭拒

世壯運獎牌長這樣！呈現台北101及野柳「女王頭」浮雕

2025雙北世壯運獎牌 台北101與野柳女王頭融入其中

相關新聞

垃圾回收中心竟成「景點」！台北101穩坐全球最高綠建築，獲綠建築雙認證、年省1億電費

來到台北101，或許是直奔景觀台一覽台北市景，在85樓享用一頓浪漫夜景晚餐，也可能是在商場來趟購物行程，但大部分的人絕對不知道台北101有一個隱藏版景點「地下室廢棄物處理中心」，這裡平常無法進入，卻是

微涼金色秋天！ 新北河濱台灣欒樹黃花盛開 四色樹繽紛多樣

【旅奇傳媒/編輯部報導】時光飛逝，秋意漸濃，轉眼又來到了台灣欒樹開花的季節，微涼的秋季時節，妝點大地的金黃色花朵為新北河濱公園換上精緻耀眼的裝扮，格外引人注目，台灣欒樹往往是秋季景色中不可或缺的一部分

2024「台北牛肉麵節」最後一天！冠軍紅燒牛肉麵是這幾家 圓山花博嘉年華市集83攤位好吃又好玩

台北市長蔣萬安表示，市府為推廣牛肉麵產業，透過補助促進產業自主發展與提升競爭力，歷年更透過競賽，讓本市牛肉麵店家不斷的推出獨特美味的牛肉麵，並朝向精緻化、專業化經營，成功提升食材品質與用餐氛圍等，深受

臺北國際牛肉麵節登場！137組牛肉麵參賽、83攤嘉年華市集 好吃好玩就在花博公園

【旅奇傳媒/編輯部報導】為推廣臺北市牛肉麵特色產業，臺北國際牛肉麵節自2005年推動至今邁入20週年，今年於10/10-10/13於圓山花博舉辦「2024臺北國際牛肉麵節」為期4天鮮食組與調理包組共計

真的來了！「八曜和茶」新北雙店開幕狂送：環保提袋滿100元免費拿，「柚香覺醒買一送一」

八曜真的要來台北了！八曜手搖粉有福了，人氣茶飲品牌「八曜和茶」日前公布在新北三重和新北永和「兩間門市」開幕，帶來雙倍的驚喜和美味享受。這一次，八曜和茶不僅有全新門市，還特別推出了一系列開幕超值活動，讓茶迷們享受好喝又實惠的茶飲體驗！

高級傢俱出清最低50元！ 限時3天「翰品酒店新莊」熄燈大特賣　彈簧床、沙發、50吋液晶電視先搶先贏

高級傢俱出清最低50元！ 限時3天「翰品酒店新莊」熄燈大特賣　彈簧床、沙發、50吋液晶電視先搶先贏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。