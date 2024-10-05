淡水後山溪水暴漲成泥河！KOL愛麗絲曝「工廠瀑布」驚人畫面：有夠恐怖

來到新北三峽，無論是路過還是特地前來，當地有一間店不要錯過，那就是「八條壽司」。提到這家店，無論是當地人還是遊客，大家都異口同聲熱情推薦，它有何神奇的魅力？光想到那鮮美的壽司、創意無限的料理，再加上滿滿的日式風情，饕客的胃口就已經開始騷動了。...

2024-09-28 08:00