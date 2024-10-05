淡水後山溪水暴漲成泥河！KOL愛麗絲曝「工廠瀑布」驚人畫面：有夠恐怖
山陀兒颱風已走，但受熱帶低氣壓等因素影響，部分地區豪雨成災，KOL愛麗絲5日凌晨曝光住家附近溪水成泥河、水煙工廠成瀑布的畫面，直呼：「有夠恐怖！」
KOL愛麗絲凌晨發文，表示本覺得颱風來時台北無風無雨算安全，沒想到淡家阿公家後面的溪水潰堤暴漲，水淹家門口、工廠，「整個工廠跟家門口都淹水變成瀑布
有夠恐怖！」，連阿公都說30年來從未看過淹這麼大，很無言。
愛麗絲提醒大家仍要注意安全，希望大家都能平安，也不要再傳出災情。
網友看到愛麗絲曝光溪水變泥河畫面也嚇到直說「天啊好可怕」、「也太嚇人」、「OMG…..這淹水等級很驚人」，紛紛留言「平安」，人沒事最重要。
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