快訊

新北金山溪水暴漲夫婦遭沖走溺斃 女兒悲痛發聲：爸爸媽媽都沒了

金山、萬里災情慘重 明天是否陪賴總統勘災？侯友宜反應曝光

淡水後山溪水暴漲成泥河！KOL愛麗絲曝「工廠瀑布」驚人畫面：有夠恐怖

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
愛麗絲曝光工廠內部泥河滾滾畫面。圖／截自IG／aliceeecccc
愛麗絲曝光工廠內部泥河滾滾畫面。圖／截自IG／aliceeecccc

山陀兒颱風已走，但受熱帶低氣壓等因素影響，部分地區豪雨成災，KOL愛麗絲5日凌晨曝光住家附近溪水成泥河、水煙工廠成瀑布的畫面，直呼：「有夠恐怖！」

KOL愛麗絲凌晨發文，表示本覺得颱風來時台北無風無雨算安全，沒想到淡家阿公家後面的溪水潰堤暴漲，水淹家門口、工廠，「整個工廠跟家門口都淹水變成瀑布

有夠恐怖！」，連阿公都說30年來從未看過淹這麼大，很無言。

愛麗絲提醒大家仍要注意安全，希望大家都能平安，也不要再傳出災情。

網友看到愛麗絲曝光溪水變泥河畫面也嚇到直說「天啊好可怕」、「也太嚇人」、「OMG…..這淹水等級很驚人」，紛紛留言「平安」，人沒事最重要。

愛麗絲曝光工廠內部泥河滾滾畫面。圖／截自IG／aliceeecccc
愛麗絲曝光工廠內部泥河滾滾畫面。圖／截自IG／aliceeecccc

相關新聞

台北網美必拍景點！ 「大稻埕遊客中心」絕美永樂燈苑、免費旗袍體驗、復古中藥行與喫茶店

udn走跳旅遊／涼子是也 大稻埕遊客中心位於台北迪化街一段與46巷的轉角處，從台北車站步行過來約20分鐘。3層樓的大稻埕遊客中心，一樓提供在地旅遊諮詢服務；2樓是傳統復古的「客安中藥行」、「春生

超夯「八曜和茶」台北首店位置曝！網熱搜一關鍵po文秒答「樂華夜市」

近年可說是最夯的人氣手搖飲品牌「八曜和茶」，確定台北首店即將登場的消息，引發粉絲的高度關注。該品牌起源於高雄，憑藉其特色無咖啡因和風茶系列，迅速在手搖飲市場中嶄露頭角，尤其是經典飲品「柚香覺醒307」，更是成為飲料迷心中的神級選擇。近日八曜和茶官方在Threads平台宣布，台北首間門市已經完工，並計劃於10月7日透過官網釋出更多詳細資訊，讓大批手搖控們感到興奮不已。

芋頭控必吃！在地飄香近80年老店 萬華真材實料「芋粿」，搬到巷子內超隱密但古色古香有冷氣

udn走跳美食／Irene 1946年創立的萬華蘇家肉圓油粿，在萬華是近80年的老店，原本在三水街後來搬到和平西路三段的巷弄中，古色古香的裝潢帶有文青感，用餐環境舒適許多。 內用座

天母SOGO跳電全館停電中 預計15時營業

SOGO天母店今日開店前發生跳電問題，至今仍是全館停電。對此，SOGO表示，「經了解，今日上午十點多，因高壓設備發生跳電...

心中山「萬聖節市集」10月登場！開吃異國美食 還有寵物Q毛house歡慶西洋鬼節

歡慶萬聖節！心中山萬聖節「哈囉鬼派對」即將熱鬧登場，市集活動將於2024年10月4日至10月27日連續四週舉行，每週五至週日歡迎民眾免費入場參加。本次市集匯聚多家精選品牌，帶來萬聖節限定美食和趣味好物，讓遊客不僅能享受美味，也能體驗濃厚的節日氛圍。活動地點設在心中山線形公園，捷運中山站至雙連站沿線，交通便利，適合全家大小一同前來。

八條壽司征服三峽！ 從路邊攤到美食地標 讓味蕾來場狂歡派對

來到新北三峽，無論是路過還是特地前來，當地有一間店不要錯過，那就是「八條壽司」。提到這家店，無論是當地人還是遊客，大家都異口同聲熱情推薦，它有何神奇的魅力？光想到那鮮美的壽司、創意無限的料理，再加上滿滿的日式風情，饕客的胃口就已經開始騷動了。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。