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超夯「八曜和茶」台北首店位置曝！網熱搜一關鍵po文秒答「樂華夜市」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自八曜和茶官方粉專
圖／取自八曜和茶官方粉專

近年可說是最夯的人氣手搖飲品牌「八曜和茶」，確定台北首店即將登場的消息，引發粉絲的高度關注。該品牌起源於高雄，憑藉其特色無咖啡因和風茶系列，迅速在手搖飲市場中嶄露頭角，尤其是經典飲品「柚香覺醒307」，更是成為飲料迷心中的神級選擇。近日八曜和茶官方在Threads平台宣布，台北首間門市已經完工，並計劃於10月7日透過官網釋出更多詳細資訊，讓大批手搖控們感到興奮不已。

圖／取自八曜和茶官方粉專
圖／取自八曜和茶官方粉專

圖／取自八曜和茶官方粉專
圖／取自八曜和茶官方粉專

關於門市的具體位置，儘管官方尚未正式揭曉，但許多網友已開始猜測新店可能位於新北市永和區的「樂華夜市」附近。據部分網友透露，店址可能位於永和路一段210巷口，甚至有裝潢師傅拍下的照片進一步佐證此推測。不過也有網友分析認為目前雙北都會各開一家，新北市位在永和，而台北市尚未確認。

圖／取自threads網友截圖留言
圖／取自threads網友截圖留言

該消息一出馬上引起廣泛討論，尤其是「八曜和茶」將與同樣人氣的南部品牌「茶之魔手」比鄰而居的傳言，讓不少粉絲充滿期待。以上皆未經官方證實與確認，只好靜待消息囉。

圖／取自八曜和茶官方粉專
圖／取自八曜和茶官方粉專

雖然目前尚無法確定最終開幕地點，但「八曜和茶」的北上計畫顯然為台北的手搖飲市場注入了新的話題。粉絲們熱切期盼著官方的正式公告，並期待未來能有更多分店在北部各地陸續開幕，持續帶來日式和風茶的美味體驗。

圖／取自八曜和茶官方粉專
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