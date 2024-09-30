心中山「萬聖節市集」10月登場！開吃異國美食 還有寵物Q毛house歡慶西洋鬼節

歡慶萬聖節！心中山萬聖節「哈囉鬼派對」即將熱鬧登場，市集活動將於2024年10月4日至10月27日連續四週舉行，每週五至週日歡迎民眾免費入場參加。本次市集匯聚多家精選品牌，帶來萬聖節限定美食和趣味好物，讓遊客不僅能享受美味，也能體驗濃厚的節日氛圍。活動地點設在心中山線形公園，捷運中山站至雙連站沿線，交通便利，適合全家大小一同前來。

圖／取自有趣市集臉書

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在市集的第一週，精選攤位包括Lar拉爾西班牙廚房提供的道地西班牙美食、Chocolate de Ashley的萬聖節限定甜點以及來自台南夜市的明宏拔絲地瓜，讓食客大快朵頤。同時，犬首燒的萬聖節造型雞蛋糕和Kaju手作義式冰淇淋的黑甜筒，將為甜食愛好者帶來全新驚喜。此外，艾絲薇甜法式甜點的蜘蛛泡芙以及Yu’s Cakery推出的南瓜造型餅乾，更是萬聖派對上不可錯過的精緻選擇。

圖／取自有趣市集臉書

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除了美食，市集還有眾多特色手作品牌參與，包括Q毛HOUSE的寵物萬聖節手作商品以及海心療心室的Henna靈魂繪圖和塔羅占卜服務，為遊客帶來別具風格的體驗。不論是與寵物一起參加活動，還是為自己尋找獨特的萬聖節商品，心中山萬聖節市集將成為今年萬聖節的亮點活動，帶給大家滿滿的歡樂與驚喜。

圖／取自有趣市集臉書

有趣市集「心中山萬聖節」哈囉鬼派對

日期｜2024/10/04(五)～2024/10/27(日) 連續四週 五六日

時間｜週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30

地點｜心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）