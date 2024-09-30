快訊

以色列猛攻不停：被殺的真主黨高層7人是誰？

颱風假有望！最新風雨預測曝光 6縣市「停班停課」達標

流通商戰／百貨周年慶開跑 業界緊盯「晴雨表」戰績

心中山「萬聖節市集」10月登場！開吃異國美食 還有寵物Q毛house歡慶西洋鬼節

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自有趣市集臉書
圖／取自有趣市集臉書

歡慶萬聖節！心中山萬聖節「哈囉鬼派對」即將熱鬧登場，市集活動將於2024年10月4日至10月27日連續四週舉行，每週五至週日歡迎民眾免費入場參加。本次市集匯聚多家精選品牌，帶來萬聖節限定美食和趣味好物，讓遊客不僅能享受美味，也能體驗濃厚的節日氛圍。活動地點設在心中山線形公園，捷運中山站至雙連站沿線，交通便利，適合全家大小一同前來。

圖／取自有趣市集臉書
圖／取自有趣市集臉書

圖／取自有趣市集臉書
圖／取自有趣市集臉書

在市集的第一週，精選攤位包括Lar拉爾西班牙廚房提供的道地西班牙美食、Chocolate de Ashley的萬聖節限定甜點以及來自台南夜市的明宏拔絲地瓜，讓食客大快朵頤。同時，犬首燒的萬聖節造型雞蛋糕和Kaju手作義式冰淇淋的黑甜筒，將為甜食愛好者帶來全新驚喜。此外，艾絲薇甜法式甜點的蜘蛛泡芙以及Yu’s Cakery推出的南瓜造型餅乾，更是萬聖派對上不可錯過的精緻選擇。

圖／取自有趣市集臉書
圖／取自有趣市集臉書

圖／取自有趣市集臉書
圖／取自有趣市集臉書

除了美食，市集還有眾多特色手作品牌參與，包括Q毛HOUSE的寵物萬聖節手作商品以及海心療心室的Henna靈魂繪圖和塔羅占卜服務，為遊客帶來別具風格的體驗。不論是與寵物一起參加活動，還是為自己尋找獨特的萬聖節商品，心中山萬聖節市集將成為今年萬聖節的亮點活動，帶給大家滿滿的歡樂與驚喜。

圖／取自有趣市集臉書
圖／取自有趣市集臉書

有趣市集「心中山萬聖節」哈囉鬼派對

日期｜2024/10/04(五)～2024/10/27(日) 連續四週 五六日

時間｜週五17:00~21:00、週六14:00~21:00、週日14:00~20:30

地點｜心中山線形公園 (捷運中山站至雙連站線形公園）

編輯推薦

中山站 公園 市集 派對 萬聖節

相關新聞

天母SOGO跳電全館停電中 預計15時營業

SOGO天母店今日開店前發生跳電問題，至今仍是全館停電。對此，SOGO表示，「經了解，今日上午十點多，因高壓設備發生跳電...

心中山「萬聖節市集」10月登場！開吃異國美食 還有寵物Q毛house歡慶西洋鬼節

歡慶萬聖節！心中山萬聖節「哈囉鬼派對」即將熱鬧登場，市集活動將於2024年10月4日至10月27日連續四週舉行，每週五至週日歡迎民眾免費入場參加。本次市集匯聚多家精選品牌，帶來萬聖節限定美食和趣味好物，讓遊客不僅能享受美味，也能體驗濃厚的節日氛圍。活動地點設在心中山線形公園，捷運中山站至雙連站沿線，交通便利，適合全家大小一同前來。

八條壽司征服三峽！ 從路邊攤到美食地標 讓味蕾來場狂歡派對

來到新北三峽，無論是路過還是特地前來，當地有一間店不要錯過，那就是「八條壽司」。提到這家店，無論是當地人還是遊客，大家都異口同聲熱情推薦，它有何神奇的魅力？光想到那鮮美的壽司、創意無限的料理，再加上滿滿的日式風情，饕客的胃口就已經開始騷動了。...

不要說汐止沒有美食了！「2024 新北好市節」汐止3家人氣攤位入榜，鹹甜美式中式統統有

不要說汐止沒有美食了！汐止觀光夜市的特色美食在「2024 新北好市節」中脫穎而出，直接一次3家人氣攤位成功入榜，不僅如此，還是攤位票選中的人氣王，更以其獨特風味吸引大量饕客，就讓UDN小編與你一起揭曉吧。

360度山海美景盡收！台北高空景觀餐廳「北投星月樓」　116m免費觀景台 一次飽覽絕美夕陽&百萬夜景

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 跟我一樣不喜歡人擠人的，推薦一定要北投星月樓116m觀景台，這裡少了人群的擁擠，卻有著絕美的高空景觀，讓你一次飽覽白天、夕陽百萬夜景之美，還設有高空景觀餐廳，讓

讓人會再訪的家庭式美味！台北車站「笑貓咖哩」承德2店，多種選擇、新鮮食材的自家製香料咖哩

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 從新莊出發的笑貓咖哩自從在南京復興八德路上開了1店之後，終於在台北車站旁開了承德2店！新增炸物結合多風味香料咖哩，更推出全新的創意料理咖哩美乃滋梅花燒肉丼！咖哩口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。