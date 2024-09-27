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不要說汐止沒有美食了！「2024 新北好市節」汐止3家人氣攤位入榜，鹹甜美式中式統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自各美食臉書粉專
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不要說汐止沒有美食了！汐止觀光夜市的特色美食在「2024 新北好市節」中脫穎而出，直接一次3家人氣攤位成功入榜，不僅如此，還是攤位票選中的人氣王，更以其獨特風味吸引大量饕客，就讓UDN小編與你一起揭曉吧。

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汐止觀光夜市作為新北市首座公辦公營的夜市，位置便利，緊鄰汐止火車站，每日營業，從下午5點營業至凌晨12點。首先介紹的是此次入選的美食「邱記龍鳳腿」，這家自1960年創立的傳統美食，將其招牌產品推向汐止市場，並憑藉其外酥內嫩的口感征服了眾多消費者的味蕾；再來，還有近一年討論度極高的「燃燒漢堡 Burn Burger」，主打則以每日新鮮食材和特製醬料打造出獨特的漢堡風味，成為在汐止地人心中的必吃美食。

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第三家另一個不容錯過的美食則是來自異國的「嘉佳波蘭甜甜圈」，這款源自波蘭的傳統甜點，以低溫發酵麵團製作，結合甜鹹多樣口味，滿足了不同口感味蕾的體驗。尤其強調創新製作方法讓其成為夜市內不可錯過的甜點之一，一定要試試看。

圖／取自各美食臉書粉專
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此外，「2024 新北好市節」即將於10月19日至20日在板橋區府中廣場登場，活動將匯集新北市30家人氣市場攤商，除了品嚐美食外，還能體驗復古柑仔店的懷舊氛圍。這場年度盛會不僅提供各種美食和伴手禮，更帶來現場精彩表演與優惠活動，喜歡美食的饕客們，趕快筆記把時間留下來吧。

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漢堡 甜甜圈 甜點 觀光夜市 饕客

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