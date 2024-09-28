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八條壽司征服三峽！ 從路邊攤到美食地標 讓味蕾來場狂歡派對

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／八條壽司 提供
圖／八條壽司 提供

來到新北三峽，無論是路過還是特地前來，當地有一間店不要錯過，那就是「八條壽司」。提到這家店，無論是當地人還是遊客，大家都異口同聲熱情推薦，它有何神奇的魅力？光想到那鮮美的壽司、創意無限的料理，再加上滿滿的日式風情，饕客的胃口就已經開始騷動了。

「八條壽司」門口以沖繩風獅爺做歡迎人偶。 圖／八條壽司 提供
「八條壽司」門口以沖繩風獅爺做歡迎人偶。 圖／八條壽司 提供

從路邊攤到三峽地標  「八條壽司」的逆襲

「八條壽司」的故事堪稱傳奇。創立於 2007 年，本來只是一個路邊攤，但靠著對料理的熱愛和堅持，逐漸在鶯歌打響名號。2009 年店面遷移至三峽橋頭擴大營業，30坪的餐廳吸引更多美食饕客的目光，憑著口耳相傳，人氣居高不下。

來到新北三峽，無論是當地人還是遊客，大家都異口同聲熱情推薦「八條壽司」。 圖／八條壽司 提供
來到新北三峽，無論是當地人還是遊客，大家都異口同聲熱情推薦「八條壽司」。 圖／八條壽司 提供

後來店面再遷移，在三峽介壽路成立旗艦店，佔地200坪，設有1樓的開放式用餐區以及2樓的日式包廂區。走進這裡，仿佛進入日本當地街道，讓人不自覺地放鬆心情，準備好迎接一場視覺與味覺的饗宴。

八條壽司講究食材新鮮 圖／八條壽司 提供
八條壽司講究食材新鮮 圖／八條壽司 提供

鮮美與創意的碰撞  美食不只是壽司

來到「八條壽司」，當然少不了要品嚐壽司的鮮味。如華麗版壽司拼盤，色彩繽紛的壽司像一幅畫般呈現，讓人忍不住先拿出手機拍照留念再開吃。還有創意擺盤的生魚片，每片魚肉都透著光澤，一口咬下鮮美直達心頭。至於那道屏風狀的炸牛蒡，絕對會顛覆你對炸物的印象！

但最令人驚喜的，還有「八條壽司」的無菜單料理。顧客給廚師一個預算，讓其自由發揮，結果常常是意想不到的隱藏版功夫美食，每道充滿創意的料理，也讓饕客感受到料理人的熱情與創新精神。

「峸老滷」 不容錯過的台灣麻辣風味

「峸老滷」麻辣滷味，將台灣傳統滷味與湘川麻辣風味完美結合。 圖／八條壽司 提供
「峸老滷」麻辣滷味，將台灣傳統滷味與湘川麻辣風味完美結合。 圖／八條壽司 提供

如果胃還有空間，那就千萬別錯過「八條壽司」旗下的「峸老滷」麻辣滷味，它的獨特之處在於，將台灣傳統滷味與湘川麻辣風味完美結合，38 種中草藥精心調配，讓每一口都充滿香氣與層次感。最厲害的是，它還不加任何防腐劑和醬油，健康又美味，是饕客聚會或宵夜的首選。

一場三峽美食之旅的完美句點

當從「八條壽司」滿足地走出來，還帶著一盒「峸老滷」準備回家繼續大快朵頤時，旅人定會開心的覺得這趟三峽之行收穫滿滿，不僅吃到美味的料理，還感受到這家店背後的創業故事與堅持。而且，誰說來三峽只能吃？這裡的美食與風景結合一起，構成旅途中的美好回憶。下一次，不妨帶上家人朋友，來一趟三峽，為味蕾開啟一場新冒險。

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