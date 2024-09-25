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秋高氣爽揪遊新北踏青 品蟹、嘗筍、藝術踩街精彩不間斷

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中和烘爐地步道很適合秋日健行，感受自然生態。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
中和烘爐地步道很適合秋日健行，感受自然生態。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市政府日前發布「秋高氣爽 chill 揪遊新北去」秋季系列活動。在秋風送爽的季節裡，從9月一路暢遊至11月，邀請大家齊聚新北 chill 一下，品蟹饗筍、賞藝術、探人文、體驗豐富的季節活動，感受新北之美。

新北市侯友宜市長表示，為迎接豐收的季節，新北市各局處推出多項特色活動，美食特產方面有「2024新北萬里蟹」、「2024新北市三芝區茭白筍推廣活動」、「2024新北好市節」及「2024新北健康三寶-山藥節推廣活動」，讓民眾在美食盛宴中品味到秋天的滋味；為在藝術薰陶中享受愜意秋日的活動有「福爾摩沙北海岸藝術季」、「2024臺灣國際陶藝雙年展」、「2024夢想嘉年華」及「2024淡水藝術嘉年華(藝術踩街活動)」等；且為推廣礦業文化，還特別推出「黃金山城之瓶燈饗宴」及「金博20年好友來祝福」等活動，深入了解歷史與文化遺產。

▲在新店和美山步道山頂眺望碧潭風景區。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲在新店和美山步道山頂眺望碧潭風景區。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

自然生態活動「2024草嶺古道芒花季」和「2024新北市北海岸國際風箏節」也將與民眾一同親近大自然，欣賞秋季獨特的自然美景；在展現新北多元人文風情方面，「大中和土地公文化祭」、「113年鶯歌嘉年華」、「2024霞海月老來林園」、「113年新北市客家義民爺文化祭」、「2024新北市蘆洲神將文化祭」、「2024新北市泰山獅王文化節」、「2024新北市眷村文化節」、「府中奇幻城系列活動」及「新北市聯合文化活動」將輪番登場，展現新北市豐富多彩的文化面貌。

▲土城朝山步道是讓親子共遊的好地方。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲土城朝山步道是讓親子共遊的好地方。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，新北的旅遊品牌「微笑山線」，將於10月開跑，舉辦地方共創工作坊及微笑山線 Party Day 等活動，引領大家走至戶外，走入山林，與自然對話，一同探索新北家山。詳細資訊請，至「新北市觀光旅遊網」查詢。

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